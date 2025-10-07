„Atmosferă pozitivă” la negocierile dintre Hamas și mediatori, care continuă marți la Sharm El-Sheikh

Negocierile dintre Hamas şi mediatori vor continua marţi la Sharm El-Sheikh „într-o atmosferă pozitivă”, a relatat agenţia de ştiri egipteană Al Qahera News, afiliată statului, citată de CNN, potrivit News.ro. Echipele de ajutor ale Naţiunilor Unite din Gaza sunt „gata de acţiune” şi pregătite să livreze mii de tone de provizii dacă planul de încetare a focului al administraţiei Trump va fi aprobat.

Negociatorii israelieni şi palestinieni au început luni negocierile indirecte în Egipt cu privire la termenii unui plan propus de SUA pentru încetarea focului în Gaza.

Echipele de ajutor ale Naţiunilor Unite din Gaza sunt „gata de acţiune” şi pregătite să livreze mii de tone de provizii dacă planul de încetare a focului al administraţiei Trump va fi aprobat, potrivit unui purtător de cuvânt al ONU.

ONU este „gata să acţioneze imediat ce vom primi undă verde... Există mii de tone de bunuri pregătite să intre”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Stephane Dujarric, într-o conferinţă de presă la New York.

Între timp, şeful departamentului de ajutor umanitar al ONU a declarat luni că a alocat 9 milioane de dolari pentru menţinerea în funcţiune a spitalelor, sistemelor de alimentare cu apă, brutăriilor şi a altor servicii esenţiale din teritoriul devastat de război.

„Dacă încetarea focului va intra în vigoare şi ni se va permite accesul la scară largă, vom fi pregătiţi să ajutăm şi mai multe persoane – rapid”, a scris Tom Fletcher, coordonatorul ajutorului de urgenţă al ONU, pe X.

