Atrași cu joburi, dar trimiși la război: Peru deschide anchetă în cazul cetățenilor ademeniți de Rusia să lupte în Ucraina

Soldați care luptă pentru Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Peru investighează presupusul trafic de persoane în cazul mai multor cetățeni care ar fi fost atrași în Rusia cu promisiuni false de angajare și ulterior forțați să lupte în războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Peruvienii ar fi fost păcăliți să călătorească în Rusia prin „oferte de muncă înșelătoare” pentru roluri precum pază sau alte posturi, cu promisiuni de compensații financiare, potrivit unui comunicat al guvernului peruan citat de TVP World.

Cu toate acestea, odată ajunși în Rusia, aceștia ar fi fost obligați să participe la operațiuni de luptă alături de armata rusă în războiul în curs din Ucraina.

Procurorii din Peru au anunțat vineri că au deschis o anchetă pentru ceea ce au descris drept „presupuse infracțiuni împotriva demnității umane, în special trafic de persoane și trafic agravat de persoane”, în legătură cu acest caz. Nu a fost confirmat oficial câți peruani ar fi putut fi recrutați în acest mod.

Percy Salinas, avocatul care reprezintă familiile victimelor, a declarat pentru postul local de televiziune N că cel puțin 600 de peruani au fost ademeniți în Rusia din octombrie, potrivit agenției AFP. Salinas susține că cel puțin 13 peruani au murit în războiul Rusia-Ucraina.

Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an, Moscova a apelat tot mai mult la luptători străini pentru a-și întări forțele, folosind adesea anunțuri de recrutare vagi sau înșelătoare, care vizează persoane din țări în curs de dezvoltare din America de Sud, Asia și Africa.

Peru a devenit cea mai recentă țară care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la recrutarea cetățenilor săi de către Rusia pentru a lupta în războiul împotriva Ucrainei, prin scheme presupus înșelătoare. Africa de Sud și India se numără printre alte state care au semnalat practici similare.

Serviciile de informații ucrainene susțin că metodele de recrutare ale Moscovei depășesc promisiunile de salarii atractive, beneficii și obținerea rapidă a cetățeniei ruse, incluzând și presiuni și constrângeri.

Există, de asemenea, informații potrivit cărora străinii din armata rusă sunt trimiși în cele mai periculoase misiuni de asalt pe linia frontului, mulți dintre ei neavând șanse să supraviețuiască primului an.

Kievul estimează că aproximativ 30.000 de cetățeni străini luptau pentru Rusia în Ucraina în luna martie. De asemenea, Moscova ar pregăti recrutarea a aproximativ 18.500 de militari străini în 2026 pentru a-și reface efectivele diminuate.

