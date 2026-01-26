Live TV

Aurul a depășit un record istoric: 5.000 de dolari pe uncie. Care sunt cauzele

Data publicării:
Lingouri de aur
Lingouri de aur. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Aurul a depăşit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul politicilor şi declaraţiilor haotice ale lui Donald Trump, care determină tot mai mulţi investitori să caute un refugiu sigur în metalul preţios, relatează The Guardian. 

Preţul metalului galben a crescut cu 1,8%, ajungând luni la 5.078 de dolari pe uncie, potrivit Bloomberg. 

Momentul istoric a survenit în contextul în care Trump a ameninţat Canada cu tarife de 100% dacă vecinul nordic al Americii „va încheia un acord cu China” şi după confruntarea dramatică a preşedintelui american cu Europa cu privire la viitorul Groenlandei, conform News.ro. 

În contextul în care pieţele financiare globale sunt deja nervoase, există şi temeri crescânde cu privire la o nouă închidere a administraţiei americane, după ce democraţii au ameninţat că vor bloca finanţarea Departamentului Securităţii Interne, în urma împuşcării unui bărbat în Minneapolis de către agenţii federali de imigrare, în weekend. 

Etapa importantă de luni este cea mai recentă dintr-o evoluţie extraordinară şi istorică a aurului, al cărui preţ a crescut cu aproape 90% de la inaugurarea lui Trump, acum puţin peste un an. 

Steve Miller, consilier în strategie de investiţii la GSFM, un administrator de active cu sediul în Australia, a declarat că nu a mai văzut nimic asemănător în cele patru decenii de activitate pe pieţele financiare. 

„Al doilea şoc petrolier şi frica de inflaţie de la sfârşitul anilor '70, începutul anilor '80 ar fi ultima dată când îmi amintesc că aurul a făcut acest lucru - şi asta a fost înainte de a intra pe pieţe”, a spus el. 

Miller, fost şef al departamentului de venituri fixe la gigantul de investiţii BlackRock, a declarat că ultima creştere a aurului a venit pe fondul îngrijorărilor crescânde că administraţia Trump va lua măsuri pentru a slăbi cea mai importantă monedă din lume, dolarul american. 

Catalizatorul creşterii de luni a fost şi ştirea că Rezerva Federală a SUA a solicitat băncilor să verifice rata de schimb între dolarul american şi yenul japonez, care se depreciază. „Dacă Rezerva Federală face acest lucru în numele Trezoreriei SUA, o face dintr-un singur motiv: consideră că dolarul american este prea puternic”, a spus Miller. 

Voci importante din cadrul administraţiei americane au semnalat de mult timp că ar dori un dolar american mai slab pentru a ajuta la revitalizarea bazei de producţie interne a Americii. Un dolar mai slab ar submina valoarea activelor americane de bază, cum ar fi obligaţiunile de trezorerie, ceea ce a sporit atractivitatea aurului ca rezervă de valoare supremă. 

Această „tranzacţie de devalorizare” are şi o conotaţie mai dramatică. 

Unii au subliniat datoria şi deficitele galopante ale SUA, care ar putea da o lovitură şi mai dramatică pieţelor financiare globale dacă investitorii îşi pierd brusc încrederea în moneda de rezervă mondială. Miller nu este convins că această viziune mai dramatică se va realiza. 

Cu toate acestea, metalul preţios va rămâne la mare căutare ca sursă de diversificare şi siguranţă atât timp cât incertitudinea va domni pe pieţele financiare globale. „Cred că ar putea avea un potenţial de creştere suplimentar”, spune Miller. „Dar la fel de bine ar putea să vă protejeze de turbulenţele din alte clase de active”, afirmă expertul. 

