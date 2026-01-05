Live TV

Austeritatea îi lovește pe foștii miniștri francezi: statul nu le va mai asigura șoferi personali pe viață. Și nici pază

profimedia-0068434400
Prim-ministrul francez Edith Cresson conduce noul model de mașină Renault Safrane la Hotel Matignon, pe 17 martie 1992, la Paris. Cresson a condus guvernul de la Paris în perioada 15 mai 1991 – 2 aprilie 1992 Foto: Profimedia

Foștii prim-miniștri și miniștri de interne din Franța au pierdut avantajul de a avea șofer pe viață. Ei nu vor mai beneficia nici de pază, în cadrul unei măsuri de reducere a cheltuielilor introduse luna aceasta, scrie The Times.  Măsura a fost promovată de guvernul președintelui Macron ca dovadă că chiar și elitele își strâng cureaua într-o țară în care cheltuielile sectorului public au depășit veniturile cu 130,5 miliarde de euro anul trecut.

Dar beneficiarii sunt consternați. „Ce să fac acum?”, a spus Daniel Vaillant, 76 de ani, ministru socialist de interne între 2000 și 2002, care de 23 de ani a beneficiat de serviciile unui șofer plătit din banii contribuabililor.

Vaillant a insistat că „nu a fost niciodată în favoarea privilegiilor”, dar că îi era greu să plece de acasă, având în vedere că „nu a mai condus de 25 de ani”. El a spus că „nu este foarte bătrân, dar nu se simte bine” și că soția lui i-a interzis să mai conducă.

„A fost foarte clară în privința asta”, a declarat el la postul de radio RTL, adăugând că se confruntă cu o „schimbare de viață”.

Comentariile sale au fost considerate de mulți ca o dovadă a faptului că clasa conducătoare este complet deconectată de la realitate. Isabelle Saporta, comentator politic la RTL, i-a spus lui Vaillant că va trebui „să trăiască ca toată lumea, mergând pe jos, luând metroul și plătind singur, măcar o dată”.

Romain Desarbres, comentator la canalul de televiziune CNews, a spus că Vaillant „va descoperi bucuriile transportului public la vârsta de 76 de ani”. Desarbres l-a denunțat pe fostul ministru ca fiind un exemplu de socialist „care te bombardează cu moralitatea sa, dar nu o aplică și lui însuși”.

Oficialii au declarat că 24 de șoferi care fuseseră angajați pentru a conduce foști prim-miniștri și miniștri de interne au fost mutați la alte sarcini. La fel s-a întâmplat și cu cei 24 de polițiști care asigurau paza foștilor membri ai cabinetului.

Costul protecției și al transportului foștilor miniștri se ridica la aproximativ 6 milioane de euro pe an. Edith Cresson, în vârstă de 91 de ani, care a fost șefă de guvern între 1991 și 1992, îi costa pe contribuabilii francezi 154.730 de euro în 2023, ultimul an pentru care sunt disponibile cifre complete.

Cu toate acestea, economiile vor fi mai mici de 6 milioane de euro pe an, au afirmat analiștii. Miniștrii de interne vor continua să beneficieze de gărzi de corp timp de doi ani după ce își părăsesc funcția, iar prim-miniștrii timp de trei ani. Unii, precum Manuel Valls, care a fost prim-ministru între 2014 și 2016, au fost declarați potențiale ținte teroriste și li s-a permis să păstreze gărzi de corp chiar și după expirarea termenului de trei ani.

