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Australia investighează originea unor sfere misterioase aduse de valuri pe plajă

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bila misterioasa pe plaja in australia
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Autorităţile din Australia investighează originea unor sfere misterioase care au fost aduse de valuri pe o plajă din nordul statului Queensland în acest weekend.

Cele şase obiecte solide descoperite pe plaja Forrest, la nord de Townsville, sunt considerate a fi resturi spaţiale, iar Agenţia Spaţială Australiană (ASA) încearcă în prezent să stabilească provenienţa acestora.

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Echipaje îmbrăcate în costume de protecţie au fost văzute aşezând sferele în butoaie pentru deşeuri periculoase, sub paza poliţiei, din cauza temerilor că acestea ar putea conţine substanţe periculoase, scrie BBC, preluat de News.ro.

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Pompierii din Queensland au declarat, duminică, că zona de excludere de 50 de metri rămâne în vigoare, îndemnând pe oricine găseşte un obiect suspect în zonă să nu-l atingă.

Aceştia au precizat că persoanele care le întâlnesc ar trebui să se îndepărteze imediat şi să sune la serviciile de urgenţă.

Pe internet au apărut speculaţii conform cărora sferele ar fi rezervoare de propulsant pentru nave spaţiale şi, prin urmare, ar putea conţine cantităţi reziduale dintr-o substanţă extrem de inflamabilă sau reactivă.

Nu este însă prima dată când astfel de obiecte misterioase au fost zărite pe ţărmul Australiei.

În 2023, India a confirmat că o cupolă metalică gigantică, eşuată pe o plajă din Australia de Vest, lângă Perth, provenea de la una dintre rachetele sale.

Purtătorul de cuvânt al agenţiei spaţiale indiene a declarat ulterior pentru BBC că aceasta provenea de la una dintre rachetele sale de lansare a sateliţilor polari (PSLV).

Un obiect sferic similar cu cele descoperite în acest weekend a fost găsit şi într-o zonă de păşune izolată din Namibia, în sudul Africii, în 2011.

Experţii au afirmat la acea vreme că, cel mai probabil, era vorba de un rezervor de combustibil sau de un rezervor flexibil care conţinea hidrazină – un propulsor extrem de volatil – provenind de la o rachetă fără echipaj uman.

Citește și: Un obiect misterios a apărut pe o plajă din Australia. Autoritățile au dat alarma și a intervenit chiar și Armata

Editor : B.P.

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