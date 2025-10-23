Australia și Noua Zeelandă au emis avertismente de pericol extrem de incendiu, pe fondul înregistrării unor temperaturi record. Marți, statele New South Wales și Queensland au înregistrat cele mai ridicate temperaturi din luna octombrie, de când au început înregistrările, în 1910. Temperaturile de primăvară în unele părți ale orașului Sydney s-au apropiat miercuri de 40 de grade Celsius, iar vânturile calde și uscate au alimentat zeci de incendii de vegetație în New South Wales. Incendiilor forestiere au făcut deja pagube și în Tasmania, Noua Zeelandă, anunță The Independent.

Biroul de Meteorologie a declarat că marți s-a format un dom de aer cald deasupra Australiei, care s-a deplasat spre est, provocând o val de căldură neobișnuit pentru primăvara australiană.

Observatorul Hill din Sydney a înregistrat o temperatură maximă de 37 de grade Celsius la orele prânzului, puțin sub prognoza de 39 de grade Celsius, în timp ce suburbiile vestice, inclusiv Bankstown și Penrith Lakes, au stabilit recorduri pentru luna octombrie, cu aproape 40 de grade Celsius.

Marți, atât NSW, cât și Queensland au înregistrat cele mai ridicate temperaturi din luna octombrie, de când au început înregistrările, în 1910.

Până la mijlocul după-amiezii, 36 de incendii era active în NSW, dintre care nouă necontrolate, au declarat autoritățile, în condițiile în care rafalele de vânt se apropiau de 100 km/h. Drept răspuns, s-a declarat interdicție totală de aprindere a focului în Greater Sydney, Illawarra Shoalhaven, Greater Hunter și în unele părți din vestul statului.

Aproximativ 2.000 de proprietăți au rămas fără energie electrică.

„Este încă primăvară și avem parte de aceste temperaturi incredibil de ridicate”, a declarat Angus Hines, meteorolog la Biroul de Meteorologie.

Pe populara plajă Bondi din Sydney, Tony Evans, un pensionar venit în vizită din Anglia, a spus că a fost surprins de căldura vântului. „Este foarte cald și ceea ce m-a surprins este temperatura vântului”, a declarat el pentru Reuters, „nu are niciun efect răcoritor, ci dimpotrivă, pare să aibă un efect de încălzire și este prea cald pentru a te simți confortabil”.

Echipajele locale s-au confruntat cu incendii de vegetație care se propagau rapid, în condiții de alertă „de supraveghere și acțiune”, inclusiv în West Wallsend, lângă Newcastle, în timp ce alte incendii au izbucnit lângă autostrada Pacific Highway, lângă Karuah, Rowena, în nord, și Cullendore, lângă granița cu Queensland. Majoritatea au fost declarate sub control.

NSW Health a îndemnat oamenii să rămână în interior în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei, să-și mențină locuințele răcoroase și să se hidrateze, avertizând că valul de căldură poate agrava afecțiunile medicale existente și poate chiar pune viața în pericol.

Incendii alimentate de vântul puternic și în Noua Zeelandă

De cealaltă parte a Mării Tasman, în Noua Zeelandă, serviciul meteorologic a emis avertismente roșii de vânt, rezervate doar pentru cele mai extreme evenimente, pentru Canterbury, Wellington și Wairarapa, cu rafale de până la 150 km/h prognozate în unele zone.

În Canterbury a fost declarată stare de urgență, în timp ce pompierii luptau cu incendiile din apropierea orașului Kaikoura, pe Insula de Sud, și din Hawke’s Bay, pe Insula de Nord. Mai multe proprietăți, inclusiv cinci case, au fost distruse.

Autoritățile au îndemnat populația să rămână în case, să evite deplasările și să se pregătească pentru întreruperi ale alimentării cu energie electrică și ale comunicațiilor.

„Condițiile de vânt pot usca rapid combustibilii fini, cum ar fi iarba, făcându-i foarte inflamabili chiar și după ploaie”, a declarat Shana Gross, ecolog specializat în incendii la Institutul de Științe Bioeconomice din Noua Zeelandă. „Astfel de condiții cresc, de asemenea, riscul de propagare rapidă a incendiilor, împiedicând eforturile eficiente de intervenție”.

Nathanael Melia, director fondator al Climate Prescience și cercetător principal la Universitatea Victoria din Wellington, a remarcat că topografia dramatică a Kaikoura ar putea produce unele dintre cele mai extreme fenomene eoliene din țară.

„Spre deosebire de lumânările de ziua ta, incendiile forestiere se propagă cu ajutorul vântului”, a spus el, remarcând că vânturile „absorb umezeala din vegetație... și împrăștie scântei”.

Nicola Day, lector senior în științe biologice la Universitatea Victoria, a spus că vederea vegetației de primăvară suficient de uscată pentru a alimenta focul este „îngrijorătoare”.

„Vântul usucă totul, iar focul se propagă foarte repede în aceste condiții extreme”, a spus ea, adăugând că unele peisaje native s-ar putea regenera rapid, în funcție de ceea ce a ars.

Sezonul incendiilor în sud-estul Australiei durează de obicei din noiembrie până în februarie, iar valul actual de căldură a venit cu câteva săptămâni mai devreme.

Biroul a subliniat că temperaturile pe anumite părți ale coastei de est au fost cu 10-16 grade Celsius peste media lunii octombrie, masa de aer cald fiind împinsă spre est de un sistem de joasă presiune deasupra sudului Australiei.

Același sistem a provocat rafale devastatoare în Victoria - unde Serviciul de Urgență al Statului a primit miercuri sute de apeluri pentru copaci căzuți - și în sudul NSW.

Avertismentele din Noua Zeelandă au urmat unei zile de vreme severă care a lăsat mii de oameni fără energie electrică și a ucis un bărbat într-un parc din Wellington.

Serviciul Rural de Pompieri din NSW a îndemnat gospodăriile să curețe împrejurimile proprietăților lor, să finalizeze planurile de supraviețuire în caz de incendiu de vegetație și să acorde o atenție deosebită alertelor locale, întrucât vânturile au suflat dinspre vest spre sud-vest, cu posibile furtuni.

Temperatura medie națională a Australiei este acum cu aproximativ 1,5 grade Celsius mai ridicată decât în 1910, notează Biroul de Meteorologie, iar criza climatică crește frecvența și severitatea căldurii extreme și face ca incendiile de vegetație să izbucnească frecvent.

Editor : C.A.