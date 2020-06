Autobuzul abandonat din Alaska, devenit o atracție datorită cărții Into the Wild și a filmul cu același nume, a fost îndepărtat cu elicopterul ca măsură de siguranță publică, au declarat oficialii statului, citați de The Guardian. Autoritățile locale au fost nevoite, doar anul acesta, să intervină pentru a salva de la moarte cinci turiști.

Comisarul pentru Resurse Naturale din Alaska, Corri Feige, a declarat că Garda Națională a Armatei din Alaska a mutat autobuzul „fără costuri din banii publici”. Feige a mai adăugat că autobuzul va fi păstrat într-o locație sigură, până când se va stabili ce se va întâmpla cu acesta.

„Încurajăm oamenii să se bucure în siguranță de zonele sălbatice din Alaska și înțelegem fascinația pe care acest autobuz a avut-o în imaginația populară. Cu toate acestea, este un vehicul abandonat și deteriorat a cărui vizitare a necesitat eforturi de salvare periculoase și costisitoare. Și mai important, pe unii aventurieri i-a costat viața”.

Autobuzul se află la o distanță de 50 de kilometri de cel mai apropiat oraș. Pentru a ajunge la acesta, curioșii trebuit să traverseze râul Teklanika. În 2019, o femeie din Belarus s-a înecat încercând să traverseze apele umflate. O tragedie petrecută în condiții asemănătoare a avut loc în 2010. Autoritățile au efectuat 15 operațiuni de căutare și salvare între 2009 și 2017.

Povestea lui Christopher McCandless care a plecat să exploreze SUA, fără știința părinților, şi a ajuns în Alaska unde a fost găsit decedat în interiorul autobuzului a stat la baza cărții scrise, în 1996, de Jon Krakauer și a filmului regizat în 2007 de Sean Penn.

Potrivit oficialilor locali, autobuzul a fost folosit de o companie de construcții pentru angajații săi în timpul lucrărilor la un drum de acces în zonă și a fost abandonat la finalizarea lucrărilor în 1961.

Editor: Cristina Iancu