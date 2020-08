Autocare cu muncitori aduși cu forța la mitingul pro-Lukașenko din Minsk: "V-am chemat aici pentru a vă apăra țara"

"V-am chemat aici nu pentru a mă apăra pe mine. Pentru prima dată într-un sfet de secol v-am chemat pentru a vă apăra țara și independența ei", a declarat președintele statului Belarus, Aleksandr Lukașenko în Piața Libertății din Minsk, în timpul unui minting pro-guvernamental. Potrivit BBC, la eveniment au fost aduși cu forța sute de muncitori.

Un miting pro-guvernamental are loc în capitala Belarusului, unde sute de muncitori ar fi fost aduși cu forța, sub amenințarea pierderii locurilor de muncă. Evenimentul are loc în contextul în care protestatarii nemulțumiți de realegerea lui Aleksandr Lukașenko pregătesc o manifestație de amploare, la șapte zile de la scrutinul controversat, iar lidera opoziției, Svetlana Tihanovskaia, refugiată în Lituania, le-a cerut oamenilor să manifesteze pașnic.

În ciuda apelului pe rețelele de socializare, numărul participanților la mitingul pro-Lukașenko este destul de redus.

Mii de persoane au fost arestate în Belarus, în urma protestelor care au avut loc după ce preşedintele în exerciţiu Aleksandr Lukaşenko și-a reînnoit pentru a șasea oară mandatul în urma unui scrutin puternic contestat.

În urma acestor evenimente, președintele Lukașenko a discutat cu omologul său rus, Vladimir Putin, acesta din urmă asigurându-l cu privire la un ajutor militar al Rusiei pentru securitatea Belarusului.

''Ne-am înţeles cu el (cu Vladimir Putin): imediat ce facem prima cerere, un ajutor complet va fi furnizat (de către Rusia) pentru asigurarea securităţii Belarusului'', a spus Lukaşenko în urma unei convorbiri telefonice cu liderul de la Kremlin. ''Când este vorba despre dimensiunea militară, avem un acord cu Federaţia Rusă în cadrul Uniunii (Rusia-Belarus) şi OTCS (Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă)'', a amintit el, după ce a pus actualele manifestaţii din Belarus pe seama unor ingerinţe externe.

UE a dat undă verde pentru instituirea de noi sancţiuni

Uniunea Europeană a dat undă verde vineri pentru sancţionarea represiunii din Belarus în urma realegerii disputate a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko și a acţiunilor de reprimare produse după scrutinul prezidenţial contestat puternic de opoziţie, au declarat oficiali europeni, scrie Agerpres.

"Miniştrii de externe din UE au convenit să-i sancţioneze pe cei responsabili de represiune şi va fi întocmită o listă cu nume", a precizat sursa citată.

Cel puţin nouă state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană au cerut instituirea de noi sancţiuni împotriva Belarusului în urma alegerilor prezidenţiale contestate de opoziţie şi a represiunii care continuă împotriva manifestanţilor ce protestează faţă de realegerea preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, notează vineri Reuters.

Polonia, Republica Cehă, Estonia, Lituania, Letonia şi Danemarca au cerut într-o scrisoare comună ''măsuri restrictive împotriva oficialilor'' responsabili pentru desfăşurarea alegerilor încheiate cu realegerea lui Lukaşenko cu circa 80% din voturi şi pentru violenţele împotriva protestatarilor.

