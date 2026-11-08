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Autoritățile ruse vor să înroleze în armată aproape 200 de tineri reținuți în Moscova pentru că „tulburau” ordinea publică

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Armată Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
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Autorităţile ruse au trimis citaţii de înrolare în armată majorităţii dintre cei aproape 200 de tineri reţinuţi sâmbătă seara în centrul Moscovei, potrivit relatărilor din presa locală de duminică, informează EFE.

Unii dintre cei reţinuţi erau minori, conform canalelor de Telegram Ostorojno Novosti şi Astra, care includ în ştirile lor înregistrări video cu părinţi adunaţi în faţa secţiilor de poliţie pentru a cere eliberarea copiilor lor.

Arestările în masă au avut loc în cartierul central Kitai-Gorod, nu departe de Kremlin, în ceea ce poliţia a descris drept „operaţiuni profilactice” pentru a preveni tulburările ordinii publice. Potrivit canalului de Telegram Baza, unora dintre tineri li s-au deschis dosare administrative pentru consum de alcool într-un loc public sau pentru nesupunere forţelor de ordine.

Tinerii majori au denunţat abuzuri din partea unor agenţi ai forţelor de ordine, care le-au înmânat citaţii şi i-au obligat să semneze contracte profesionale cu armata pentru a lupta în Ucraina, inclusiv celor care beneficiază de amânare pe motiv de studii.

Autorităţile ruse încearcă prin toate mijloacele să atragă tineri şi studenţi în forţele de drone, deşi organizaţiile pentru drepturile omului denunţă faptul că mulţi dintre cei care se înrolează ajung în unităţi de asalt, unde rata mortalităţii este foarte ridicată.

Ministerul rus al Apărării se confruntă de luni de zile cu probleme în a înlocui zecile de mii de soldaţi ruşi care mor sau sunt răniţi - sursele ucrainene şi occidentale vorbesc despre mai mult de 40.000 de pierderi lunare în rândul forţelor ruse, în fiecare lună pe front.

În plus, potrivit portalului independent rusesc Mediazona, cel puţin 350 de recruţi au fost ucişi de la începutul războiului în Ucraina, în februarie 2022, deşi, teoretic, aceştia nu pot fi trimişi să lupte pe teritoriul ţării vecine, notează EFE.

Editor : I.B.

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