Cel puțin 10 alpiniști și membri ai echipelor de sprijin nepaleze sunt dați dispăruți după ce o avalanșă a lovit duminică tabăra de bază de pe Himlung Himal, un vârf de 7.126 de metri aflat în apropierea graniței Nepalului cu Tibetul. Vremea severă, după mai multe zile de ninsori abundente, împiedică deocamdată intervenția echipelor de salvare și a elicopterelor, anunță BBC.

Avalanșa a lovit o zonă de tranzit în care se aflau membri ai echipelor nepaleze care pregăteau expedițiile pentru alpiniștii străini. Potrivit organizatorilor, opt membri ai unei echipe și alți doi angajați ai unei companii diferite sunt dați dispăruți. Toți cei dispăruți sunt nepalezi.

Salvatorii nu pot ajunge la locul avalanșei

Operațiunile de căutare sunt îngreunate de condițiile meteorologice. Două elicoptere și o echipă de căutare și salvare se află în așteptare, însă nu au putut ajunge la locul accidentului din cauza vremii nefavorabile, a declarat Bibhuti Chand Thakur, de la Himalaya Holidays Trekking, pentru AFP.

Zona din jurul Himlung Himal s-a confruntat cu ninsori abundente în ultimele zile, înainte ca avalanșa să lovească tabăra.

Autoritățile și operatorii expedițiilor încearcă să stabilească amploarea incidentului și să pregătească intervenția, însă accesul pe munte rămâne dificil din cauza vremii.

Echipele nepaleze pregăteau expedițiile

Membrii echipelor nepaleze fuseseră trimiși înaintea alpiniștilor străini pentru a pregăti tabăra, a organiza traseul și a instala corzile necesare ascensiunii.

Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, alpiniștii străini nu se aflau în tabără în momentul producerii avalanșei. Aceștia urmau să ajungă în zonă ulterior.

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Incidentul are loc într-o perioadă în care condițiile meteorologice sunt dificile în mai multe regiuni montane din Nepal. Ploile și ninsorile persistente au provocat probleme și pe alte trasee de alpinism.

Pe Muntele Manaslu, al optulea vârf ca înălțime din lume, expedițiile au fost întrerupte în această săptămână din cauza riscului crescut de avalanșe. Și accesul în zona masivului Dhaulagiri a fost suspendat.

Nepalul, lovit de vreme extremă

Nepalul se confruntă în același timp cu efectele ploilor abundente din mai multe regiuni ale țării. Precipitațiile au provocat inundații și alunecări de teren, afectând drumuri și infrastructura.

Într-un bilanț separat, Reuters relata duminică faptul că ploile și furtunile din Nepal și India au provocat zeci de victime. În Nepal, autoritățile raportaseră 14 morți și 11 persoane dispărute în urma inundațiilor și alunecărilor de teren.

În India, în statul Uttar Pradesh, 15 persoane au murit în ultimele 48 de ore în urma fenomenelor meteorologice severe, potrivit autorităților locale.

Nepalul încă își revine după dezastrul din august

Avalanșa de pe Himlung Himal are loc la o lună după una dintre cele mai grave catastrofe produse recent în regiunea Himalaya.

Pe 26 august, prăbușirea unui ghețar a provocat revărsarea unor cantități uriașe de apă și resturi în valea râului Trishuli. Viitura și alunecările de teren au distrus așezări și infrastructură.

Peste 1.400 de persoane au murit, iar mai mult de 6.000 sunt în continuare date dispărute, potrivit informațiilor citate în relatările despre operațiunile de recuperare.

Nepalul este una dintre principalele destinații mondiale pentru alpinism și găzduiește opt dintre cele mai înalte 14 vârfuri ale lumii. Activitatea expedițiilor și turismul montan reprezintă o sursă importantă de venit pentru țară. Pentru sezonul de toamnă au fost emise peste 500 de autorizații de alpinism.

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Editor : C.A.