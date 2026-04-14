Analiză Avantaje pe front, presiuni pe plan intern: miza politică a războiului purtat de Netanyahu cu Iranul

Benjamin Netanyahu Foto: Profimedia
Războiul cu Iranul avea menirea de a aduce o victorie decisivă asupra Teheranului, care să-i asigure prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu un loc în istorie. La mai bine de șase săptămâni de la izbucnirea conflictului, acesta nu a reușit să transforme puterea militară în câștig politic. În ciuda puterii de foc copleșitoare a Israelului, inamicii săi de pe toate fronturile au fost slăbiți, dar nu neutralizați. Chiar și după atacurile aeriene intense ale Israelului și Statelor Unite și după pierderea unor lideri de rang înalt, Iranul rămâne intact și sfidător, arată, într-o analiză, Reuters.

Rezervele nucleare ale Teheranului rămân intacte, capacitatea sa balistică este acum dovedită, iar acesta deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz, arteră vitală pentru o cincime din fluxurile mondiale de petrol.

Gruparea militantă islamistă palestiniană Hamas nu a fost dezarmată sau desființată în Gaza, iar Hezbollah, susținut de Iran, continuă să lanseze rachete asupra nordului Israelului din Liban.

„Netanyahu nu câștigă”, a declarat Danny Citrinowicz, cercetător principal pe tema Iranului la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Israel. „Acest război este un eșec strategic. Există o discrepanță între ceea ce a promis la începutul campaniei și rezultatul final.”

Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, plătește un preț politic pentru o campanie militară lansată împreună cu președintele american Donald Trump, care nu a reușit să aducă un rezultat decisiv, spun analiștii politici din regiune.

Indicele de aprobare al lui Netanyahu a scăzut și, cu alegerile legislative programate pentru sfârșitul lunii octombrie, riscurile politice cu care se confruntă sunt în creștere.

Prim-ministrul i-a criticat pe cei care, potrivit lui, minimalizează realizările Israelului în Iran, afirmând că Israelul a ieșit mai puternic, iar Iranul mai slab:

Există realizări uriașe aici. Aceasta este o schimbare istorică. Am distrus programul nuclear. Am distrus rachetele. Am distrus regimul

La începutul războiului, Netanyahu le-a spus iranienilor că vor fi „chemați să iasă în stradă” și să-și răstoarne conducătorii clerici. De atunci, oficialii din domeniul securității au devenit din ce în ce mai sceptici cu privire la posibilitatea ca un astfel de rezultat să se materializeze în curând, a declarat un înalt oficial militar israelian.

Doi oficiali israelieni au declarat pentru Reuters că așteptările inițiale erau ca o operațiune rapidă să „ducă treaba la bun sfârșit” în trei săptămâni. În schimb, războiul s-a transformat într-o confruntare mai amplă, cu implicații regionale și globale.

Aviv Bushinsky, un fost consilier al lui Netanyahu, a declarat că războiul cu Iranul i-a restabilit inițial prestigiul premierului israelian, care fusese afectat de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care a dus la războiul din Gaza.

În primele etape ale războiului cu Iranul, poziția sa intransigentă față de Hamas și Hezbollah a găsit ecou în rândul unei părți a opiniei publice israeliene, dar sondajele arată că popularitatea sa a scăzut de atunci.

Un sondaj realizat pe 11 aprilie de Agam Labs al Universității Ebraice a constatat că doar 10% dintre israelieni considerau războiul un succes, în timp ce sprijinul pentru Netanyahu era de 34%, în scădere de la 40% la începutul războiului. Mai mult de jumătate au evaluat conducerea sa ca fiind slabă sau foarte slabă.

Foto: Profimedia Images

Analiștii politici din regiune spun că, deși campania militară bazată aproape în întregime pe puterea aeriană a fost impresionantă din punct de vedere tactic și a produs câștiguri operaționale, aceasta nu s-a concretizat într-un final strategic coerent și durabil.

„Există această idee că avioanele de vânătoare F-15 și F-35 pot modela sau transforma Orientul Mijlociu - că, dacă se ucid destui lideri iranieni, regimul va cădea”, a spus Citrinowicz. „Este o presupunere greșită, iar costul acesteia crește de fiecare dată.”

Bushinsky a pus la îndoială și valoarea strategiei Israelului de a miza pe asasinate țintite, deși liderul suprem iranian Ali Khamenei s-a numărat printre cei uciși în astfel de atacuri:

Întotdeauna există cineva care îi înlocuiește. Trezește ursul, nu îl omoară

Oficiali israelieni și o sursă occidentală au declarat că Benjamin Netanyahu a fost informat despre un plan de încetare a focului convenit săptămâna trecută abia când acesta se afla în etapele finale. Sursa occidentală a afirmat că prim-ministrul Israelului a fost indignat de faptul că a fost exclus din acest proces.

De atunci, el a încercat să contracareze orice percepție că ar fi fost marginalizat în cadrul negocierilor mediate de Pakistan și, marți, a emis o declarație în care a afirmat că vicepreședintele SUA, JD Vance, l-a sunat din avion pentru a-l informa cu privire la discuții.

Netanyahu a lansat, de asemenea, o campanie pentru a convinge alegătorii că războiul a meritat costurile.

Efortul de război a generat costuri bugetare de aproximativ 11,5 miliarde de dolari, o mare parte fiind cheltuită pentru apărare, a declarat duminică Ministerul Finanțelor din Israel.

Dilema lui Netanyahu, spun diplomații din regiune, se va agrava probabil în absența unor victorii militare decisive, în condițiile în care Israelul se confruntă în continuare cu probleme de securitate în Gaza și în Cisiordania ocupată de Israel, iar conflictul cu Libanul persistă.

Benjamin Netanyahu ar putea încerca să blocheze orice progres diplomatic imediat în războiul cu Iranul, considerând că un acord între SUA și Iran i-ar agrava problemele politice, afirmă diplomații din regiune. Israelul a declarat că ar accepta un acord care să limiteze programele nucleare și de rachete ale Iranului și să elimine uraniul îmbogățit.

Războiul a depășit un prag critic pentru Washington, spun experții în Iran, Iranul realizând că poate supraviețui unui conflict cu SUA și își poate amenința inamicul atacând infrastructura din Golf și controlând Strâmtoarea Ormuz.

Washington, United States of America. 07 July, 2025. U.S. President Donald Trump, left, listens during a bilateral dinner for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, right, at the Blue Room of the White House, July 7, 2025, in Washington, D.C.
Donald Trump a propus de mai multe ori expulzarea populației palestiniene pentru a transforma Fâșia Gaza în „Riviera Orientului Mijlociu”. Foto: Profimedia Images

„Nu poți să bagi duhul înapoi în sticlă”, a spus Citrinowicz referindu-se la controlul Iranului asupra strâmtorii. „Iranienii se simt acum mai puternici, se simt încurajați și vor mult mai mult decât li s-a oferit în discuțiile anterioare.”

Cei mai mari perdanți, a spus Aaron David Miller, fost negociator american pentru Orientul Mijlociu, sunt statele arabe din Golf. Regiunea, a spus el, se confruntă cu perspectiva de a avea de-a face cu o conducere iraniană mai acerbă și mai intransigentă.

Abdulaziz Sager, președintele Centrului de Cercetare al Golfului, cu sediul în Arabia Saudită, a spus că statele din Golf ar accepta riscurile unei confruntări intensificate cu Iranul, dacă ar fi necesar pentru a menține strâmtoarea deschisă.

