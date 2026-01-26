Avantajul Chinei: accesele de furie ale lui Donald Trump apropie aliații SUA de Beijing (The Guardian)

Dacă geopolitica se bazează, cel puțin în parte, pe relațiile cordiale dintre liderii mondiali, China a făcut o mișcare neașteptată pentru a câștiga bunăvoința Irlandei atunci când prim-ministrul irlandez a vizitat Beijingul luna aceasta. La întâlnirea cu liderul Irlandei, Micheal Martin, în Sala Mare a Poporului din Beijing, președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat că una dintre cărțile sale preferate din adolescență era The Gadfly, scrisă de autoarea irlandeză Ethel Voynich, un roman care prezintă fervoarea revoluționară din Italia anilor 1840, notează The Guardian.

„A fost neobișnuit că am ajuns să discutăm despre The Gadfly și impactul pe care l-a avut asupra noastră, dar asta e”, a declarat Micheal Martin reporterilor din Beijing.

China se află într-o campanie de seducție a liderilor occidentali, o cale deschisă de acțiunile din ce în ce mai imprevizibile și destabilizatoare ale lui Donald Trump pe scena mondială. Deși Europa a răsuflat ușurată săptămâna aceasta când liderul de la Casa Albă a renunțat la amenințarea de a folosi forța militară în Groenlanda și a declarat că nu va impune tarife vamale oponenților planurilor sale în Arctica, SUA nu mai pare un partener de încredere.

Un editorial din ziarul chinez Global Times a clarificat poziția Beijingului: intitulat „Europa ar trebui să ia în considerare în mod serios construirea unei comunități China-UE cu un viitor comun”, articolul din presa de stat preciza că lumea riscă „să revină la legea junglei” și că China și UE ar trebui să coopereze pentru a construi „un viitor comun pentru omenire”.

Nicio țară nu își poate permite să rupă legăturile sau să se pună cu adevărat în conflict cu cea mai mare economie a lumii. Dar, în căutarea stabilității, aliații SUA se îndreaptă către țara pe care mulți din Washington o consideră o amenințare existențială: China.

„Având în vedere că politica SUA pare din nou imprevizibilă – evidențiată de tensuniile și amenințările tarifare asupra Groenlandei – liderii europeni se asigură că păstrează canalele de comunicare cu Beijingul deschise”, a declarat Eva Seiwert, analist senior la Institutul Mercator pentru Studii Chineze. „Riscul este că această abordare menține sau chiar adâncește dependențele existente față de China într-un moment în care obiectivul declarat al Europei este reducerea riscurilor.”

Mark Carney, ales prim-ministru al Canadei pe baza promisiunilor de a se opune intimidărilor din partea SUA, a dat tonul recalibrării relațiilor țărilor occidentale cu China atunci când s-a deplasat la Beijing săptămâna trecută. „Canada construiește un nou parteneriat strategic cu China”, a declarat Carney. Ordinea globală, a spus el, se află într-un moment de „ruptură... nu de tranziție”.

Oficial, China privește această reechilibrare cu prudență. Un alt articol publicat săptămâna aceasta în mass-media de stat a respins în mod explicit ideea că China ar fi încântată de haosul actual.

Song Bo, cercetător la Centrul pentru Securitate și Strategie Internațională al Universității Tsinghua, a afirmat că factorii de decizie chinezi nu sunt dispuși să recunoască public că ordinea globală s-a schimbat fundamental.

„Am crezut întotdeauna că suntem cei mai mari beneficiari ai ordinii internaționale stabilite după Războiul Rece”, a afirmat Song, referindu-se la creșterea economică rapidă a Chinei care a venit odată cu globalizarea anilor 1990 și 2000. „Ne este greu să acceptăm că ordinea actuală suferă o transformare majoră.”

O altă perspectivă asupra acestei chestiuni vine de la Ryan Haas, cercetător senior la Brookings. Într-o postare pe X, el a scris: „Privind eforturile lui Trump de a obține controlul asupra Groenlandei, Beijingul pare să urmeze principiul lui Napoleon: «Nu-ți întrerupe niciodată adversarul când face o greșeală»”.

Deși China se angajează să respecte ordinea internațională bazată pe norme, Xi Jinping vorbește de mult timp despre faptul că lumea trece prin „schimbări majore nemaiîntâlnite într-un secol”, făcând ecou sentimentului lui Carney privind „ruptura” globală. Seiwert a declarat: „Beijingul ar putea folosi retorica lui Carney pentru a sugera o diagnosticare comună a instabilității centrate pe SUA, chiar dacă nu există o convergență în ceea ce privește valorile, interesele sau rezultatele”.

Discursul lui Carney în favoarea Chinei provine în parte din relația sa ostilă cu Trump. În discursul său de la Davos, liderul american l-a criticat pe Carney pentru că nu a fost „recunoscător” față de SUA. „Canada există datorită Statelor Unite. Ține minte asta, Mark”, a spus Trump furios.

În loc să se supună vecinului din sud, Carney încearcă să reducă dependența țării sale de SUA. La Beijing, el a acceptat să reducă tarifele vamale pentru vehiculele electrice chinezești de la 100% la 6,1%, îndepărtându-se de alinierea cu Washingtonul, care blocase practic unul dintre principalele produse de export ale Chinei pe piața nord-americană.

Vehiculele electrice chinezești sunt acum pe cale să reprezinte aproximativ o cincime din vânzările de vehicule electrice din Canada, dacă nu chiar mai mult. Acordul reprezintă o victorie politică importantă pentru China, chiar dacă reprezintă doar o mică parte din exporturile de vehicule electrice ale Chinei. Preocupările legate de dependența economică de China și chiar de interferența chineză în alegerile canadiene par să fi coborât pe agenda de priorități.

Premierul britanic Keir Starmer merge în China săptămâna aceasta într-un context ușor diferit. El are o relație mai cordială cu Trump, deși retorica sa s-a înăsprit în ultimele zile, pe fondul disputelor privind Groenlanda și Insulele Chagos. În plus, el este supus presiunilor interne pentru a demonstra că are o atitudine fermă față de China în ceea ce privește securitatea și drepturile omului, două aspecte care au inflamat controversata cerere a Beijingului de a construi o mega-ambasadă la Londra, solicitare pe care guvernul a aprobat-o în ciuda opoziției intense.

„Starmer poate că nu s-a dovedit a fi un prim-ministru eficient sau un bun cunoscător al Chinei, dar nu este prost”, a declarat Steve Tsang, directorul Institutului Soas China. „El va dori să îmbunătățească relațiile cu China pentru a îmbunătăți economia și comerțul Regatului Unit, dar nu va considera China un partener mai de încredere pentru Regatul Unit decât Statele Unite.”

Cu toate acestea, la fel ca premierul canadian, Starmer speră să încheie acorduri și să atragă investiții atât de necesare în economia britanică. El va fi însoțit de reprezentanți ai unor companii britanice de prim rang și se așteaptă să reînvie un consiliu al directorilor executivi din Regatul Unit și China, în ciuda îngrijorărilor crescânde cu privire la riscurile pentru securitatea națională ale investițiilor chineze.

Orientarea către Beijing este departe de a fi simplă. Conform lui Song, conducerea Comisiei Europene rămâne ostilă față de China, lucru pe care oficialii și liderii de afaceri chinezi îl consideră greu de conciliat cu relațiile presupuse mai calde dintre China și țările europene individuale.

Potrivit lui Song, răceala generală a blocului și războiul din Ucraina sunt cele mai mari obstacole în calea aprofundării relațiilor. „Fără rezolvarea acestor două probleme, relațiile sino-europene nu vor înregistra nicio îmbunătățire semnificativă”, a afirmat Song.

Ucraina ar putea fi o prioritate pe agenda lui Petteri Orpo, prim-ministrul Finlandei, care a aterizat duminică la Beijing. „Sprijinul acordat de China Rusiei a tensionat în mod cert relațiile cu statele nordice, iar Finlanda nu face excepție”, a spus Patrik Andersson, analist la Institutul Suedez de Afaceri Internaționale.

Andersson a observat însă că relațiile Finlandei cu China au fost, în general, mai stabile decât cele ale Suediei și Norvegiei, iar această vizită ar putea consolida aceste relații.

În lunile care au urmat după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, țările europene s-au confruntat cu faptul că multe dintre ele depindeau de Rusia pentru produse de bază precum combustibilii fosili. Au existat apeluri pentru a se evita o situație similară cu China, cel mai important furnizor mondial de tehnologie pentru energie curată. Chiar și în 2020, președintele comitetului mixt de informații al Regatului Unit, Simon Gass, a declarat: „China reprezintă un risc la scară destul de largă”.

Astfel de îngrijorări ar putea să dispară treptat, pe măsură ce puterile medii încearcă să se agațe de o lume a multilateralismului în fața unei bile de demolare aruncate de țara care a fost cândva cel mai mare apărător al acesteia. China insistă că comportamentul lui Trump nu este un motiv de bucurie. Cu toate acestea, rezultatul ar putea consolida poziția Beijingului pe scena mondială.

