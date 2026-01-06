„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela

Înainte de a pleda „nevinovată” la prima audiere în instanță după ce ea și soțul ei, Nicolas Maduro, au fost capturați de forțele speciale americane, Cilia Flores a ținut să adauge, în spaniolă: „Sunt prima doamnă a Republicii Venezuela”. Dar Maduro însuși și alte persoane apropiate cuplului sunt de acord că ea a fost întotdeauna mult mai mult decât atât, relatează The Guardian.

Înainte de extrădarea sa la New York, Flores deținea o putere comparabilă cu – și uneori mai mare decât – cea a altor figuri din regim, inclusiv Delcy Rodriguez, fostul vicepreședinte care este acum liderul interimar al țării. Maduro obișnuia să spună că Flores nu era prima doamnă, ci „prima combatantă”, subliniind rolul de prim-plan pe care îl ocupa în cadrul regimului.

Cei doi, care s-au cunoscut într-o închisoare din Venezuela în timp ce își vizitau mentorul politic Hugo Chavez în anii 1990, sunt acum ținuți într-o închisoare din New York și sunt acuzați de „narcoterorism” și trafic de droguri.

„Flores este, în primul rând, soția lui Maduro, dar este mult mai mult decât atât: este partenera lui cheie, una dintre cele mai apropiate confidentele ale sale și, în mare parte, a contribuit la ascensiunea lui în politică”, a declarat Eva Golinger, avocată și scriitoare americană care s-a întâlnit de mai multe ori cu cuplul în calitate de consilieră a lui Chavez – ulterior, ea s-a îndepărtat de el și a scris cartea „The Chávez Code: Cracking US Intervention in Venezuela”.

„Flores era mai degrabă creierul, iar Maduro mai degrabă forța fizică – fără a minimiza abilitățile sale ca operator politic de mare succes – dar ea a fost pilonul său de sprijin în toate”, a adăugat Golinger.

Când s-au cunoscut, Maduro era șofer de autobuz și lider sindical, în timp ce Flores, cu șase ani mai în vârstă decât el, era avocată și făcea parte din echipa juridică care încerca să-l elibereze pe Chavez, pe atunci locotenent-colonel, care fusese închis pentru participarea sa la o tentativă de lovitură de stat împotriva președintelui Carlos Andrés Pérez, în 1992.

După eliberarea lui Chavez, cei doi s-au implicat cu totul în mișcarea politică care avea să devină mai târziu cunoscută sub numele de chavism.

„O consulta în toate problemele”

Când Chavez a ajuns la putere în 1999, aceștia au fost recompensați cu funcții înalte și și-au extins constant influența politică. Maduro avea să ajungă mai târziu în cea mai înaltă funcție, dar Flores nu era cu mult în urmă: în 2006, ea a devenit prima femeie care a ocupat funcția de președinte al Adunării Naționale, perioadă în care a numit aproape 40 de rude în funcții publice. Când a fost confruntată cu aceste descoperiri, ea i-a numit pe reporteri „mercenari” și a interzis presei să mai acopere știrile din congres.

După aproape două decenii împreună, s-au căsătorit în 2013, la scurt timp după ce Maduro a depus jurământul în urma morții lui Chavez. Ambii au copii din relații anterioare, inclusiv Nicolas Maduro Guerra, cunoscut sub numele de „Nicolasito”, care a fost și el pus sub acuzare în SUA, dar nu a fost capturat și a rămas în Venezuela.

Descriasă de Golinger ca fiind „introvertită, timidă, cu o voce foarte blândă și o înfățișare delicată”, Flores a fost totuși un „operator politic foarte astut” sub regimul opresiv al soțului său, care a comis peste 20.000 de execuții extrajudiciare, dispariții forțate și torturi, a închis mii de oponenți politici și a cărui corupție și proastă gestionare economică – agravate de sancțiunile SUA – au declanșat cea mai mare criză umanitară de migrație dintr-o țară care nu se afla în război, forțând aproximativ 8 milioane de oameni să fugă, notează sursa citată.

„Poate că nu era figura vizibilă a guvernului, dar cu siguranță avea toată influența din culise. Cred că el o consulta în toate problemele”, a adăugat ea.

În calitate de avocat cu experiență, Flores a preluat controlul asupra sistemului judiciar, a declarat Casto Ocando, un jurnalist de investigație venezuelean stabilit în SUA.

„Ea a fost foarte implicată în procesul de numire a judecătorilor și procurorilor, un domeniu crucial, deoarece aceștia au fost înlocuiți cu oameni loiali revoluției”, a adăugat Ocando.

El a spus că, deși Flores era foarte influentă, este dificil de spus dacă ea ocupa clar locul al doilea în ierarhia puterii – o poziție pe care mulți o atribuie ministrului de Interne, Diosdado Cabello, sau actualului președinte interimar, Delcy Rodriguez.

„Regimul nu este omogen, ci este alcătuit din facțiuni care controlează fiecare o parte din putere. Maduro era președinte, dar nu controla neapărat toată puterea, chiar dacă cea mai puternică facțiune era cea formată din el și soția sa”, a spus Ocando.

„Nu se așteptau la asta”

În actul de acuzare, procurorii americani susțin că cei doi soți au beneficiat de „traficul de droguri pe scară largă” care a umplut „buzunarele oficialilor venezueleni și ale familiilor acestora, beneficiind în același timp și narco-teroriștilor violenți care acționează cu impunitate pe teritoriul Venezuelei și care contribuie la producerea, protejarea și transportul a tone de cocaină către SUA”.

Procurorii susțin că cei doi făceau parte din Cartelul de los Soles, pe care Statele Unite îl consideră o organizație criminală, dar despre care analiștii în domeniul securității spun că nu este un grup în sine, ci mai degrabă o descriere dramatizată a modului în care Maduro a permis rețelelor criminale – inclusiv unor personalități militare de rang înalt – să exploateze industrii ilegale, precum traficul de cocaină.

Documentul susține că Flores a acceptat „sute de mii de dolari în mită” pentru a aranja o întâlnire în 2007 între un „traficant de droguri la scară largă” și șeful de atunci al agenției antidrog din Venezuela. Potrivit procurorilor, părțile au convenit asupra unei mită lunare plus 100.000 de dolari pentru a garanta trecerea în siguranță a fiecărui zbor cu cocaină, „o parte din aceasta fiind apoi plătită lui Flores”.

Actul de acuzare menționează și un episod din 2015, în care doi dintre nepoții ei au fost prinși de agenții americani în timp ce plănuiau să transporte „câteva sute de kilograme de cocaină” din hangarul prezidențial al unui aeroport din Venezuela, cu scopul de a strânge 20 de milioane de dolari pentru a finanța campania electorală a lui Flores pentru Congres. Ambii nepoți au fost condamnați în SUA în 2016.

Flores și Maduro neagă toate acuzațiile. La audierea de luni, avocatul ei, Mark Donnelly, a declarat că ea a suferit „leziuni grave” în timpul operațiunii militare care a dus la capturarea ei și că el crede că ea ar putea avea o fractură sau o leziune gravă la spate, care necesită o examinare medicală completă.

„Sunt sigură că Maduro și Flores nu se așteptau la asta”, a spus Golinger. „Audierea ar putea fi fost ultima zi în care s-au văzut – și îmi imaginez cât de greu le-a fost după ce și-au petrecut întreaga viață împreună.”

Citește și:

Ce se întâmplă cu „posibilii bani” deținuți de familia lui Maduro în Elveția. Anunțul Executivului de la Berna

Trump publică noi imagini cu atacul SUA în Venezuela. „Operațiunea Maduro” a durat două ore și 28 de minute

Editor : A.M.G.