Aventurile sosiei lui Kim Jong-un în țări occcidentale

Atunci când semeni cu un dictator nemilos, viaţa ţi se schimbă radical. O simte, în fiecare zi, pe propria piele, un coreean care trăieşte în Statele Unite. El şi Kim Jong-un seamănă aproape ca două picături de apă. Le-a povestit, jurnaliştilor BBC cum e să te confunde lumea cu temutul lider de la Phenian. Ce a început ca o glumă, nu de puţine ori era să-l coste scump.

Dragon Kim, sosia lui Kim Jong-un: Am început să fac asta fiindcă atunci când eram în armată, oamenii chiar credeau că semăn cu Kim Jong-un. Aşa că mi-am cumpărat un costum şi mi-am aranjat părul. Oamenilor le place ce fac eu, fiindcă nu mă consideră un om care face politică. Îşi dau seama că fac asta doar de distracţie, aşa că le place.

Bărbat: De unde eşti?

Dragon Kim: Din Coreea de Nord.

Bărbat: Coreea de Nord? Serios?

Dragon Kim: Atunci când am fost în alte ţări, precum Statele Unite, unii oameni chiar au crezut că sunt Kim Jong-un. Cel mai rău e că unii dintre ei mi-au vorbit urât... mi-au spus că n-ar trebui să fiu acolo, că ar trebui să plec din ţara lor. Iar câteodată au fost chiar agresivi, au încercat să mă lovească... a fost cea mai rea experienţă pe care am avut-o.

Bărbat: Unii spun că e periculos, dar nouă nu ne e teamă de el... nu ne e teamă de generalul Kim.