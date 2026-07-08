Avertisment de la Banca Angliei: Inteligenţa artificială reprezintă un risc tot mai mare pentru stabilitatea financiară

Banca Angliei a avertizat marţi că dezvoltarea rapidă a inteligenţei artificiale generează riscuri tot mai mari pentru stabilitatea sistemului financiar, în condiţiile în care investitorii mizează masiv pe succesul acestei tehnologii, iar instituţiile financiare devin mai vulnerabile la atacurile cibernetice.

În raportul său semestrial privind stabilitatea financiară, banca centrală a precizat că riscurile deja existente – evaluările ridicate ale acţiunilor, nivelul mare al datoriei publice şi expansiunea creditării riscante acordate companiilor – continuă să reprezinte motive de îngrijorare, realatează Reuters, citată de News.ro.

De la publicarea ultimului raport au apărut însă noi riscuri. Printre acestea se numără creşterea împrumuturilor contractate de investitori, inclusiv fonduri speculative, pentru achiziţia de acţiuni, gradul ridicat de îndatorare al companiilor din domeniul inteligenţei artificiale şi extinderea rapidă a capacităţilor AI de a produce efecte negative.

Banca Angliei consideră că, pentru ca investiţiile masive în inteligenţa artificială să se justifice, tehnologia trebuie să fie adoptată pe scară largă şi în mod profitabil, infrastructura necesară trebuie dezvoltată eficient, iar companiile din sector să beneficieze în continuare de acces facil la finanţare.

Instituţia avertizează că o reevaluare a perspectivelor industriei AI ar putea provoca scăderi importante pe pieţele bursiere, amplificate de concentrarea investiţiilor în câteva companii, de strategiile similare ale investitorilor şi de utilizarea ridicată a efectului de levier.

Totodată, sustenabilitatea datoriilor acumulate de companiile din domeniul inteligenţei artificiale va depinde de capacitatea acestora de a genera câştiguri viitoare, iar lipsa de transparenţă privind finanţarea lor ar putea agrava eventualele turbulenţe financiare.

Banca Angliei subliniază că dezvoltarea inteligenţei artificiale ridică şi noi provocări în materie de securitate cibernetică. Deocamdată nu este clar dacă tehnologia avantajează mai mult atacatorii sau apărătorii sistemelor informatice, însă este de aşteptat ca instituţiile financiare să fie nevoite să actualizeze mult mai frecvent programele informatice, ceea ce poate genera, la rândul său, riscuri operaţionale.

Cu toate acestea, banca centrală apreciază că sistemul bancar britanic rămâne solid şi rezilient şi a prezentat propuneri prin care băncile să poată reduce mai uşor capitalul acumulat după o criză, pentru a continua să finanţeze economia.

Editor : M.B.