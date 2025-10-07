Live TV

Avertisment de la Copenhaga: Donald Trump nu a renunțat la Groenlanda

prim-ministrul danez
Foto: Mette Frederiksen, prim-ministrul danez / Sursa foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump s-ar putea întoarce la planurile privind Groenlanda, avertizează premierul danez Mette Frederiksen, marți, la deschiderea lucrărilor Parlamentului de la Copenhaga. Deși subiectul a dispărut din discursul Casei Albe, Frederiksen consideră că interesul Statelor Unite pentru insulă „doar s-a mutat în plan secundar”, relatează Politico.

Trump a manifestat anterior o obsesie pentru insula arctică, un teritoriu autonom al Danemarcei, bogat în resurse naturale și pământuri rare încă neexploatate, și nu a exclus trimiterea de trupe sau folosirea presiunii economice pentru a o obține.

Deși în ultimele luni nu a făcut aproape nicio declarație publică despre Groenlanda, atenția sa părând să se fi îndreptat spre alte subiecte, pauza este doar temporară, a spus Frederiksen în discursul rostit marți în deschiderea sesiunii parlamentare daneze.

„În acest moment pare un subiect îndepărtat. Poate că avem impresia că putem răsufla ușurați”, a declarat ea. „Dar cred că nu putem.”

Premierul a adăugat că cei aproximativ 60.000 de locuitori ai Groenlandei trăiesc încă sub frica unei posibile preluări americane:„Imaginați-vă cum este să trăiești într-una dintre micile așezări de pe coastă… când cea mai puternică superputere din lume a vorbit despre tine ca despre ceva ce poate fi cumpărat, posedat, ceva ce trebuie obținut”.

„Indiferent de ce se va întâmpla, noi sprijinim Groenlanda în determinarea propriului său viitor. Nu vom fi amenințați sau intimidați să ne opunem la ceva ce este în mod evident greșit,” a mai subliniat ea.

După tentativele agresive ale lui Trump, Groenlanda a început să-și consolideze legăturile cu Uniunea Europeană și alți parteneri internaționali, ca măsură de protecție împotriva presiunilor americane, și se pregătește să semneze un parteneriat privind mineralele critice cu Regatul Unit.

Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat în luna mai că insula este interesată să dezvolte parteneriate comerciale cu „țări care împărtășesc aceleași valori”, criticând în același timp retorica amenințătoare a lui Trump.

Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen urmează să se adreseze Parlamentului European de la Strasbourg miercuri.

