Live TV

Avertisment de la Teheran: Situaţia din Strâmtoarea Ormuz „nu va mai reveni la starea dinainte de război”

Data publicării:
The guided-missile submarine USS Georgia transits the Strait of Hormuz
Submarinul nuclear USS Georgia, în timpul unei misiuni în strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a scris pe X, marţi seara, că situaţia din Strâmtoarea Ormuz „nu va reveni la starea dinainte de război”, fără a oferi detalii suplimentare, scrie The Guardian. Închiderea efectivă a traficului pe această rută maritimă vitală a avut consecinţe semnificative pentru economia globală, provocând o creştere vertiginoasă a preţurilor la petrol şi gaze.

Un punct central al conflictului actual îl reprezintă Strâmtoarea Hormuz, o rută vitală pentru transportul petrolului, cu implicații semnificative pentru economia globală.

Analiștii au avertizat de mult timp că orice atac asupra Iranului ar duce, aproape sigur, la închiderea acestei căi navigabile, accesul fiind controlat de Teheran.

Aceste avertismente s-au transformat în realitate, Trump exercitând presiuni asupra aliaților NATO pentru a ajuta la rezolvarea situației de acolo, insistând în același timp că SUA nu au nevoie de asistență.

Acum, președintele Parlamentului iranian a postat pe rețelele sociale că situația din Strâmtoarea Ormuz „nu va reveni la starea dinainte de război”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Strâmtoarea este un pasaj îngust care duce din Golful Persic în Golful Oman și mai departe spre Marea Arabiei și Oceanul Indian. Închiderea efectivă a traficului pe această rută maritimă vitală a avut consecinţe semnificative pentru economia globală, provocând o creştere vertiginoasă a preţurilor la petrol şi gaze.

Donald Trump a exercitat presiuni asupra aliaţilor NATO şi a altor ţări pentru a ajuta SUA să asigure securitatea acestei căi navigabile critice, dar entuziasmul a rămas scăzut din partea altor ţări care nu doresc să participe la războiul SUA şi al Israelului împotriva Iranului.

Doar o mică parte din navele care traversau anterior strâmtoarea reuşesc în prezent să treacă prin acest coridor, pe unde, în condiţii normale, tranzitează aproape 20% din producţia mondială de ţiţei şi aproape 20% din gazul natural lichefiat (GNL). 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
Digi Sport
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, discurs devastator, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Ceaușescu – Burleanu reales! Niște...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
El este unul dintre cei mai credincioși jucători din România. Ce face de fiecare dată când iese din casă
Adevărul
Cum reușește Iranul să riposteze în continuare? Strategia „apărării în mozaic” învățată din căderea lui...
Playtech
Cumulul pensiei cu salariul la stat, schimbat. Cum se pot angaja pensionarii fără să își piardă venitul
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe...
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
Ministerul Apărării pune la îndoială reforma centrelor militare județene: „Poate conduce la scăderea...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026