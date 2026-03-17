Avertisment de la Teheran: Situaţia din Strâmtoarea Ormuz „nu va mai reveni la starea dinainte de război”

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a scris pe X, marţi seara, că situaţia din Strâmtoarea Ormuz „nu va reveni la starea dinainte de război”, fără a oferi detalii suplimentare, scrie The Guardian. Închiderea efectivă a traficului pe această rută maritimă vitală a avut consecinţe semnificative pentru economia globală, provocând o creştere vertiginoasă a preţurilor la petrol şi gaze.

Un punct central al conflictului actual îl reprezintă Strâmtoarea Hormuz, o rută vitală pentru transportul petrolului, cu implicații semnificative pentru economia globală.

Analiștii au avertizat de mult timp că orice atac asupra Iranului ar duce, aproape sigur, la închiderea acestei căi navigabile, accesul fiind controlat de Teheran.

Aceste avertismente s-au transformat în realitate, Trump exercitând presiuni asupra aliaților NATO pentru a ajuta la rezolvarea situației de acolo, insistând în același timp că SUA nu au nevoie de asistență.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Strâmtoarea este un pasaj îngust care duce din Golful Persic în Golful Oman și mai departe spre Marea Arabiei și Oceanul Indian.

Donald Trump a exercitat presiuni asupra aliaţilor NATO şi a altor ţări pentru a ajuta SUA să asigure securitatea acestei căi navigabile critice, dar entuziasmul a rămas scăzut din partea altor ţări care nu doresc să participe la războiul SUA şi al Israelului împotriva Iranului. Doar o mică parte din navele care traversau anterior strâmtoarea reuşesc în prezent să treacă prin acest coridor, pe unde, în condiţii normale, tranzitează aproape 20% din producţia mondială de ţiţei şi aproape 20% din gazul natural lichefiat (GNL).

Editor : C.A.