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Avertisment din Japonia: țara ar putea deveni „o colonie AI” dacă pierde cursa tehnologică

Data publicării:
Inteligența artificială
Foto: Profimedia

Japonia ar putea cădea victimă unui nou tip de colonialism în era inteligenţei artificiale dacă nu va reuşi să ţină pasul cu această tehnologie care se dezvoltă rapid, a avertizat vineri ministrul nipon pentru tehnologie digitală, transmite Reuters.

Sper că mulţi japonezi vor înţelege că trebuie să mergem mai departe cu dezvoltarea inteligenţei artificiale, altfel vom ajunge să devenim o colonie a inteligenţei artificiale”, a declarat ministrul pentru tehnologie digitală, Hisashi Matsumoto.

Matsumoto a lansat avertismentul în timp ce apăra un proiect de modificare a legii japoneze privind protecţia datelor cu caracter personal pentru a permite dezvoltatorilor de inteligenţă artificială să antreneze modele cu date precum dosarele medicale şi judiciare fără consimţământul persoanelor respective.

Scopul acestei schimbări este că, având în vedere viteza atât de mare a dezvoltării inteligenţei artificiale, Japonia nu îşi poate permite să rămână în urmă”, a declarat el într-o conferinţă de presă. Unele partide de opoziţie şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la proiectul de lege elaborat de guvern, invocând riscuri de încălcare a datelor.

Proiectul de lege, care a fost adoptat de camera inferioară a parlamentului săptămâna trecută, este acum dezbătut în camera superioară. Guvernul japonez şi-a intensificat eforturile, de la subvenţii şi achiziţii specifice până la modificări legislative, pentru a sprijini dezvoltarea internă a inteligenţei artificiale, pe fondul unei curse tehnologice globale tot mai intense, condusă de SUA şi China.

Deşi Japonia a atras investiţii şi un acces mai mare la tehnologie din partea companiilor americane - precum Microsoft şi OpenAI, în cadrul legăturilor de securitate dintre SUA şi Japonia, a sprijinit şi jucători interni, inclusiv SoftBank, Sakura Internet şi producători de cipuri, pentru a extinde modelele şi capacitatea de calcul autohtone de inteligenţă artificială.

Efortul Japoniei de a ţine pasul cu cursa globală a inteligenţei artificiale reflectă o anxietate mai largă în rândul guvernelor din întreaga lume, acestea temându-se să rămână în urmă şi să devină din ce în ce mai dependente de tehnologia străină. La începutul acestei săptămâni, Uniunea Europeană a dezvăluit un nou pachet de suveranitate tehnologică” pentru a stimula industriile interne de cloud, inteligenţă artificială şi semiconductori şi pentru a reduce dependenţa de firmele de tehnologie din SUA, mai notează Reuters.

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Editor : C.A.

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