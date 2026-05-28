Avertisment în Marea Britanie după nouă decese în timpul caniculei: Apa rece din lacuri și râuri poate fi fatală

Heatwave, currently 31 degrees in Southend Great Britain 26th May 2026 Approx 12pm People sunbathe on the beach at Southend on sea, Essex
Specialiștii avertizează că pericolul principal îl reprezintă șocul provocat de apa rece. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Autoritățile britanice au emis avertismente urgente privind pericolele înotului în lacuri și râuri, după ce nouă persoane, inclusiv mai mulți copii și adolescenți, au murit în timpul valului de caniculă care a lovit Regatul Unit în ultimele zile.

Royal Life Saving Society (RLSS) a transmis că perioadele cu temperaturi ridicate sunt însoțite, din păcate, de o creștere a numărului de înecuri accidentale, avertizând că apa rămâne foarte rece chiar și atunci când temperaturile aerului depășesc 30 de grade Celsius, potrivit BBC.

„Vremea mai caldă duce, din păcate, la o creștere a numărului de înecuri accidentale”, a transmis organizația. Printre victime se numără Junior Slater, un băiat de 12 ani care a murit marți după-amiază după ce a avut dificultăți în râul Ribble din Lancashire. Familia sa i-a adus un omagiu emoționant, descriindu-l drept „băiețelul nostru cu ochi albaștri”.

Alte tragedii au fost raportate în mai multe regiuni ale Marii Britanii:

  • Declan Sawyer, în vârstă de 15 ani, a fost găsit mort la lacurile Swanholme din Lincoln;
  • Reco Puttock, un băiat de 13 ani, a murit după ce a fost scos din Leadbeater Dam, în Halifax;
  • trupul adolescentei Lillianna Tomlinson, despre care se crede că avea 16 ani, a fost recuperat din Kingsbury Water Park, Warwickshire;
  • un alt adolescent a fost găsit mort într-un lac din Rother Valley Country Park, South Yorkshire;
  • poliția din Cheshire a găsit miercuri un cadavru în lacul Pickmere în timpul căutărilor unui băiat de 17 ani dispărut după ce a mers la înot;
  • în aceeași zi, trupul unui adolescent a fost recuperat din lacul Hawley, lângă Farnborough.

De asemenea, o femeie de 72 de ani a murit după ce a fost scoasă din apă pe plaja West Angle Bay din Țara Galilor, iar un bărbat de aproximativ 60 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat în mare pentru a salva două rude aflate în dificultate pe o plajă din Cornwall.

„Plutiți pentru a supraviețui”

Specialiștii avertizează că pericolul principal îl reprezintă șocul provocat de apa rece, care poate apărea chiar și în timpul caniculei. Potrivit Royal National Lifeboat Institution (RNLI), orice apă cu temperaturi sub 15 grade Celsius este considerată rece. Temperaturile medii ale mărilor din Regatul Unit și Irlanda sunt de aproximativ 12 grade Celsius, iar unele râuri sunt chiar mai reci, inclusiv vara.

Șocul termic apare atunci când corpul este scufundat brusc în apă rece, provocând o reacție involuntară care poate afecta respirația și ritmul cardiac.

Jim Bridge, reprezentant al Water Safety Partnership, i-a îndemnat pe cei care ajung în dificultate în apă să urmeze regula „float to live” („plutește pentru a supraviețui”).

„Întindeți-vă pe spate, cu capul lăsat pe spate și urechile sub apă, folosiți brațele și picioarele pentru a vă stabiliza și lăsați-vă respirația să revină la un ritm normal”, a declarat acesta pentru BBC Breakfast. „Iar când simțiți că v-ați obișnuit cu apa și respirația este normală, puteți striga după ajutor sau puteți încerca să înotați pentru a vă salva”, a adăugat el.

Temperaturile au depășit recordurile istorice

Marți, Regatul Unit a înregistrat cea mai călduroasă zi de mai din istorie, după ce temperaturile au ajuns la 35,1 grade Celsius la Kew Gardens, în Londra.

Timp de două zile consecutive, temperaturile au depășit 34 de grade Celsius în sud-estul Angliei, iar aproape toate stațiile meteorologice din Anglia și Țara Galilor au înregistrat noi recorduri locale pentru luna mai. Serviciul meteorologic britanic Met Office a anunțat însă că miercuri temperaturile au început să scadă în nordul și estul Angliei, odată cu pătrunderea unui front de aer mai rece.

Totuși, autoritățile au emis avertizări cod galben de furtuni pentru mare parte din Țara Galilor, sud-vestul Angliei și unele zone din Midlands, avertizând asupra ploilor torențiale, grindinei și rafalelor puternice de vânt.

Valul de căldură pune presiune și pe infrastructură

Canicula a afectat și infrastructura. Rețeaua feroviară britanică National Rail a avertizat că temperaturile ridicate pot provoca deformarea șinelor, incendii de vegetație și probleme la liniile electrice aeriene, ceea ce ar putea duce la restricții de viteză și întârzieri.

În paralel, aproximativ 18.000 de locuințe din Kent se confruntă în continuare cu probleme de alimentare cu apă, după ce sistemul a fost suprasolicitat de consumul ridicat din timpul caniculei.

„Facem tot posibilul pentru a reumple rezervoarele, însă unii clienți vor continua să aibă întreruperi intermitente ale alimentării cu apă până când nivelurile rezervoarelor vor reveni la normal”, a declarat Matthew Dean, director operațional al South East Water.

