Live TV

Avertisment NATO: Aliații trebuie să găsească urgent noi arme pentru a se apăra de Rusia și Iran

Data publicării:
Amiralul francez Pierre Vandier, Comandant Suprem Aliat pentru Transformare (SACT).

Țările NATO trebuie să găsească urgent noi arme și să accelereze producția de armament pentru a face față amenințărilor din partea Rusiei și Iranului, a avertizat un oficial militar de rang înalt, care vorbește despre un „moment al adevărului” pentru Alianță.

„Trebuie să ne pregătim, altfel vom suferi ceea ce suferă în prezent ţările din Golf”, atacate de Iran, a avertizat comandantul suprem aliat pentru transformare (SACT), amiralul francez Pierre Vandier, în cadrul Forumului pentru strategie de apărare, care a reunit actori din sectorul apărării timp de trei zile la Paris.

Aceste ţări „au fost lovite de rachete Shahed în 2019, nu au probleme financiare, pot cumpăra ce vor pe piaţa mondială. Nu este o chestiune de bani, ci de viteză şi de alegeri bune”, a arătat Vandier.

Pentru NATO, „miza nu este să reuşim să facem mai mult din ceea ce făceam înainte, ci să găsim răspunsuri la provocările pe care le ridică Rusia sau Iranul prin modul lor de a face război, în ceea ce priveşte volumul armamentului şi viteza de evoluţie a acestuia”, a insistat amiralul.

„Este un moment al adevărului”, a mai spus el. „Asistăm la revenirea unei producţii în masă, iar industria noastră a produs sisteme (de arme, n.r.) care nu pot fi fabricate în serie”, a subliniat el, amintind, de exemplu, că Statele Unite produc o baterie de rachete Patriot în timpul în care Rusia sau Iranul fabrică cel puţin patru rachete balistice.

În faţa acestor ameninţări şi a producţiei în serie de drone precum cele iraniene şi ruse de tip Shahed, a te mulţumi doar cu o producţie mai mare duce într-un impas şi „trebuie inventat ceva nou”, a explicat amiralul.

Cealaltă miză crucială este cea a „vitezei de adaptare”, mult prea scăzută, în opinia sa. În cadrul proiectelor comune supravegheate de SAC-T, aliaţii au nevoie de doi până la trei ani doar „pentru a defini nevoile. Este o problemă enormă, deoarece fiecare ţară spune că doreşte specificaţii pentru a-şi proteja industria”, a arătat el.

„Între timp, viteza evoluţiilor este incredibilă. Shahed, de exemplu, a cunoscut 5 evoluţii” de când unele dintre ele au căzut în Polonia în septembrie 2025. Prin urmare, în opinia sa, este indispensabil să existe „nou veniţi” în industria de apărare, a cărei capacitate de a produce programe de anvergură, precum avioane de luptă sau portavioane, rămâne totuşi indispensabilă.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Primii care i-au spus ”DA” Iranului
Digi Sport
Primii care i-au spus ”DA” Iranului
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban are un job „modest” după divorțul de Nicole Kidman. Ce face acum artistul pentru a-și plăti...
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Andrei Coubiș. Niciun preparat românesc nu se află în topul preferințelor
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Alertă înainte de Turcia – România! Starul lui AS Roma s-a antrenat separat și poate rata barajul. Video
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Greşeala făcută de americani cu steagul României! Eroarea se observă clar în imaginile cu Mirabela Grădinaru
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
5 lucruri mai puțin cunoscute despre „Moulin Rouge!”: Nicole Kidman s-a rănit grav la filmări și a ratat un...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Ajutoarele la pensie vor ajunge abia în luna mai la pensionari. De ce nu se mai dau în aprilie?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”