Avertisment NATO: Aliații trebuie să găsească urgent noi arme pentru a se apăra de Rusia și Iran

Țările NATO trebuie să găsească urgent noi arme și să accelereze producția de armament pentru a face față amenințărilor din partea Rusiei și Iranului, a avertizat un oficial militar de rang înalt, care vorbește despre un „moment al adevărului” pentru Alianță.

„Trebuie să ne pregătim, altfel vom suferi ceea ce suferă în prezent ţările din Golf”, atacate de Iran, a avertizat comandantul suprem aliat pentru transformare (SACT), amiralul francez Pierre Vandier, în cadrul Forumului pentru strategie de apărare, care a reunit actori din sectorul apărării timp de trei zile la Paris.

Aceste ţări „au fost lovite de rachete Shahed în 2019, nu au probleme financiare, pot cumpăra ce vor pe piaţa mondială. Nu este o chestiune de bani, ci de viteză şi de alegeri bune”, a arătat Vandier.

Pentru NATO, „miza nu este să reuşim să facem mai mult din ceea ce făceam înainte, ci să găsim răspunsuri la provocările pe care le ridică Rusia sau Iranul prin modul lor de a face război, în ceea ce priveşte volumul armamentului şi viteza de evoluţie a acestuia”, a insistat amiralul.

„Este un moment al adevărului”, a mai spus el. „Asistăm la revenirea unei producţii în masă, iar industria noastră a produs sisteme (de arme, n.r.) care nu pot fi fabricate în serie”, a subliniat el, amintind, de exemplu, că Statele Unite produc o baterie de rachete Patriot în timpul în care Rusia sau Iranul fabrică cel puţin patru rachete balistice.

În faţa acestor ameninţări şi a producţiei în serie de drone precum cele iraniene şi ruse de tip Shahed, a te mulţumi doar cu o producţie mai mare duce într-un impas şi „trebuie inventat ceva nou”, a explicat amiralul.

Cealaltă miză crucială este cea a „vitezei de adaptare”, mult prea scăzută, în opinia sa. În cadrul proiectelor comune supravegheate de SAC-T, aliaţii au nevoie de doi până la trei ani doar „pentru a defini nevoile. Este o problemă enormă, deoarece fiecare ţară spune că doreşte specificaţii pentru a-şi proteja industria”, a arătat el.

„Între timp, viteza evoluţiilor este incredibilă. Shahed, de exemplu, a cunoscut 5 evoluţii” de când unele dintre ele au căzut în Polonia în septembrie 2025. Prin urmare, în opinia sa, este indispensabil să existe „nou veniţi” în industria de apărare, a cărei capacitate de a produce programe de anvergură, precum avioane de luptă sau portavioane, rămâne totuşi indispensabilă.

