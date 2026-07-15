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Avertismente sumbre ale experților despre „super El Nino”: fenomenul ar putea crește prețurile alimentelor timp de ani de zile

Data publicării:
El Nino Phenomenon Causes Drought In Tangerang, Tangerang Regency, Indonesia - 18 Oct 2023
Foto: Profimedia
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Din articol
„Godzilla” El Niño și agricultura globală Cât de mult vor crește prețurile alimentelor? Ce este El Niño?

Analiștii avertizează că un puternic fenomen El Nino care se dezvoltă în Oceanul Pacific ar putea duce la creșterea prețurilor globale la alimente în lunile și în anii următori, potrivit Newsweek. La începutul lunii iulie, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a prognozat că actualele condiții meteorologice El Niño vor „deveni rapid mai puternice în lunile următoare”, cu o probabilitate mai mare de „valuri de căldură, secetă, precipitații abundente și alte fenomene meteorologice extreme în multe părți ale lumii”.

„Godzilla” El Niño și agricultura globală

Administrația Națională Oceanografică și Atmosferică (NOAA) din SUA a declarat, săptămâna trecută, că există o probabilitate de 81% a unui El Niño „foarte puternic” între octombrie și decembrie - unul care, a subliniat instituția americană, s-ar clasa „printre cele mai mari evenimente El Niño din înregistrările istorice care datează din 1950”.

Meteorologii și economiștii, inclusiv analiștii de la Banca Mondială, avertizează că un astfel de eveniment – ​​supranumit de unii „super” sau „Godzilla” El Niño – ar putea perturba agricultura globală și lanțurile de aprovizionare cu alimente pe parcursul anului viitor, exacerbând în același timp presiunile economice cu care se confruntă țările din întreaga lume.

Conform analizei Goldman Sachs, citată de The Guardian, fenomenul El Niño ar putea duce la o creștere de 15,8% a prețurilor globale ale produselor alimentare – o creștere despre care cercetătorii prevăd că ar putea fi „pe deplin realizată” până în a doua jumătate a anului 2028.

Cât de mult vor crește prețurile alimentelor?

La începutul lunii iunie, Banca Mondială a avertizat că dezvoltarea unui fenomen El Niño sever ar putea agrava problemele existente în lanțul de aprovizionare cu alimente – deja perturbate din cauza deficitului de petrol, gaze și îngrășăminte declanșat de războiul dintre SUA și Iran.

Analiștii de la Schroders Wealth Management au declarat că un super fenomen El Niño ar putea duce la creșteri semnificative ale prețurilor alimentelor în următorul an, pe măsură ce vremea nefavorabilă se combină cu factorii de stres economici și geopolitici predominanți.

„Dacă corelațiile anterioare s-ar menține, atunci un El Niño foarte puternic ar implica o dublare a prețurilor globale la alimente față de nivelurile actuale în următorul an sau cam așa ceva”, au scris aceștia într-un raport publicat la mijlocul lunii iunie.

Potrivit firmei de analiză a riscurilor climatice Risilience - o companie de software pentru analiza riscurilor climatice și a riscurilor la nivel de întreprindere - un scenariu „extrem” ar putea înregistra o scădere a producției agricole globale cu 14,3%, ceea ce ar duce la pierderi de producție de aproximativ 342,2 miliarde de dolari și „șocuri de prețuri de la 10% la 50% pentru principalele culturi alimentare”.

Însă William A. Masters, profesor de politică alimentară și economie la Școala de Nutriție Friedman a Universității Tufts, a declarat pentru Newsweek că, deși evenimentul este „teribil pentru milioane de fermieri și persoane cu venituri mici din Africa și Asia”, impactul său în SUA va fi limitat ca urmare a lanțurilor de aprovizionare cu importuri diversificate ale țării.

„Pentru cumpărătorii de produse alimentare, principalul factor determinant al inflației prețurilor la alimente rămâne accesul fiabil al furnizorilor la energie, forță de muncă și comerț”, a adăugat el.

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Chris Barrett, profesor de economie aplicată și management la Universitatea Cornell, a declarat că regiuni precum Australia, precum și Asia de Sud și de Sud-Est, vor resimți cele mai extreme impacturi ale fenomenului El Niño emergent, ceea ce va duce probabil la creșterea prețurilor la grâu, orez și ulei de palmier în lunile următoare.

„Din fericire, stocurile globale de cereale sunt relativ mari în acest moment, după recoltele bune de anul trecut”, a adăugat el, „ceea ce oferă lumii un tampon pentru a absorbi o mare parte din șocul El Niño care urmează, dacă este gestionat bine.”

Iar Joseph Balagtas, profesor de economie agricolă la Universitatea Purdue, a declarat că impactul prețurilor pentru piețele americane și globale „va depinde de recoltă”.

Fructele și legumele sunt produse în „regiuni relativ concentrate”, a explicat el, ceea ce înseamnă că efectele meteorologice locale se pot „repercuta mai rapid în prețurile de vânzare cu amănuntul”.

El a mai afirmat că cea mai mare preocupare din punct de vedere agricol este impactul asupra regiunilor cultivatoare de orez.

Orezul este alimentul de bază pentru miliarde de oameni din Asia, iar producția depinde în mare măsură de ploile musonice sezoniere”, a spus profesorul. „Dacă El Niño perturbă aceste ploi, cea mai mare preocupare nu este disponibilitatea alimentelor la nivel global, ci securitatea alimentară și accesibilitatea acestora în țările în care gospodăriile depind de orezul produs local”, a completat expertul.

Aceasta se adaugă impactului prognozat asupra energiei, despre care grupul global de consultanță Wood Mackenzie a spus că va fi „de amploare”.

Ce este El Niño?

El Niño, care înseamnă „băiețel” în spaniolă, este un tipar climatic caracterizat de temperaturi neobișnuit de ridicate la suprafața oceanului în centrul și estul Pacificului tropical. Încălzirea perturbă tiparele meteorologice normale din întreaga lume, aducând adesea inundații și precipitații abundente în unele zone, în timp ce declanșează secete și valuri de căldură în altele.

După cum explică Programul Alimentar Mondial (PAM), acesta poate „aduce secetă în unele regiuni și inundații severe în altele” - uneori - extreme simultane care „daunează culturilor, animalelor și infrastructurii, reducând producția alimentară și perturbând piețele”.

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Editor : Ș.R.

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