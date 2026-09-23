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Avertismentul ambasadorului Chinei în SUA înainte de summitul Xi Jinping - Donald Trump: „Cele patru linii roșii nu pot fi contestate”

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Xi Jinping și Donald Trump
Xi Jinping și Donald Trump Foto: Profimedia
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Taiwanul și drepturile omului reprezintă „linii roșii” pentru China, care nu pot fi depășite, a avertizat miercuri ambasadorul țării în SUA, adoptând un ton ferm înaintea summitului la nivel înalt care va avea loc săptămâna aceasta la Washington, relatează Reuters.

Președintele chinez Xi Jinping va efectua o vizită la Washington pentru o întâlnire la nivel înalt cu președintele Donald Trump, în contextul în care ambele părți urmăresc să aducă stabilitate relațiilor aflate sub umbra disputelor pe diverse teme, de la comerț până la Taiwan.

Într-un articol publicat în ziarul oficial al Partidului Comunist aflat la putere, People's Daily, în ziua în care Xi urmează să plece, ambasadorul Xie Feng a afirmat că gestionarea divergențelor depinde de bună-credință, iar SUA ar trebui să înceteze să „inventeze pretexte” precum securitatea națională, dezechilibrele economice și munca forțată pentru a încerca să impună restricții Chinei.

Atunci când China și SUA cooperează, ambele părți au de câștigat, dar atunci când intră în conflict, ambele au de pierdut, a adăugat el.

„Suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei nu pot fi încălcate, iar cele patru linii roșii — problema Taiwanului, democrația și drepturile omului, căile și sistemele de dezvoltare, precum și drepturile la dezvoltare — nu pot fi contestate”, a declarat Xie.

„China este hotărâtă să urmărească o dezvoltare pașnică și speră ca și Statele Unite să se îndrepte în această direcție”.

China revendică Taiwanul, guvernat democratic, ca teritoriu propriu, în ciuda obiecțiilor guvernului de la Taipei.

Statele Unite sunt cel mai important furnizor de arme și susținător internațional al Taiwanului, iar China a cerut în repetate rânduri încetarea vânzărilor de arme către Taipei.

După summitul din luna mai de la Beijing cu Xi, Trump a declarat că a suspendat un nou pachet de armament, în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, și l-a descris drept o „monedă de schimb foarte bună în negocieri”.

Un înalt oficial din domeniul securității din Taiwan a declarat reporterilor că Beijingul consideră orice întârziere în livrările de arme din partea SUA drept o modalitate directă de a încetini procesul de consolidare militară a Taiwanului, oferind Chinei mai mult spațiu de manevră pentru a intensifica presiunea în jurul Taiwanului, Japoniei și Filipinelor.

China ar putea recurge la un pachet de stimulente, inclusiv achiziții de produse americane sau gesturi privind tensiunile din Orientul Mijlociu, pentru a-l convinge pe Trump că reducerea angajamentelor militare ale SUA în regiune ar putea atrage o cooperare mai amplă din partea Beijingului, a declarat oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Armata chineză a crescut semnificativ numărul navelor militare, al celor ale pazei de coastă și al navelor de cercetare din jurul Taiwanului, în Marea Chinei de Sud și în Marea Chinei de Est, și colectează date despre elemente precum cablurile submarine care ar putea fi utile în caz de război, a declarat oficialul.

Ministerul Apărării din China nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Ministerul de Externe al Chinei și-a reiterat „opoziția fermă” față de vânzările de arme ale SUA, afirmând că problema Taiwanului reprezintă „interesul său fundamental dintre toate interesele” și fundamentul politic al relațiilor sino-americane.

China nu a renunțat niciodată la folosirea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său, deși afirmă că ar prefera o „reunificare pașnică”.

La Beijing, un purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri din Taiwan a declarat că Taipeiul este cel care escaladează „în mod deliberat” confruntarea.

„Intențiile de a obține independența distrug pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan și subminează status quo-ul”, a declarat purtătorul de cuvânt Zhu Fenglian.

Un comentariu separat publicat miercuri în People's Daily a afirmat că percepțiile „eronate” ale Washingtonului asupra Chinei și incapacitatea acestuia de a renunța la noțiunea de competiție strategică reprezintă cauzele fundamentale ale relației dificile dintre cele două părți.

„În ultimii ani, parcursul anevoios al relațiilor dintre China și SUA arată în mod clar că percepțiile eronate ale SUA asupra Chinei și refuzul acestora de a renunța la noțiunea de «concurență strategică» reprezintă cauza fundamentală a dificultăților recurente”, se arată în comentariu, fără a oferi detalii.

Ambele părți ar trebui să prețuiască impulsul favorabil obținut cu „un preț mare”, să mențină „direcția corectă” și să elimine „interferențele”, se arată în articolul publicat sub pseudonimul „Zhong Sheng”, care înseamnă „Vocea Chinei” și este folosit pentru a exprima opinii privind politica externă.

„Partea americană, în special, trebuie să asigure continuitatea și stabilitatea politicilor sale, să-și respecte angajamentele și să ofere certitudine în cadrul relațiilor bilaterale”,se mai arată în acest comentariu.

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Editor : A.M.G.

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