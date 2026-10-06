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Avertismentul Israelului înaintea împlinirii a trei ani de la atacul Hamas: „Populația din Gaza va plăti un preț greu”

Data publicării:
Aftermath of Israeli Airstrike In Gaza, Palestine - 01 Aug 2026
Palestinienii strămutați inspectează distrugerile provocate de un atac aerian israelian care a vizat depozitul de materiale medicale și produse farmaceutice al Spitalului Martirilor Al-Aqsa, situat în apropiere, în Deir al-Balah, în centrul Fâșiei Gaza, pe 1 august 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
Atacul din 7 octombrie 2023, cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului Peste 74.200 de persoane au fost ucise în Gaza Netanyahu: „Hamas nu va mai guverna în Gaza”

Israelul și-a pus armata în stare de alertă maximă înaintea împlinirii a trei ani de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Ministrul Apărării, Israel Katz, avertizează că Hamas și populația din Gaza vor plăti un „preț greu” dacă militarii israelieni vor fi răniți sau uciși în urma unor atacuri. Avertismentul vine în contextul în care autoritățile israeliene susțin că Hamas ar pregăti noi atacuri împotriva forțelor israeliene, anunță France24.

Israelul a declarat marți că Hamas și populația palestiniană din Gaza vor plăti un „preț greu” dacă vreun membru al forțelor armate israeliene va fi rănit în contextul împlinirii a trei ani de la atacul grupării militante din 7 octombrie 2023.

Ministrul Apărării din Israel a declarat marți că a pus armata în stare de alertă maximă înaintea aniversării atacului Hamas din 7 octombrie 2023.

Israel Katz a avertizat că locuitorii din Gaza vor plăti un „preț greu” dacă forțele israeliene vor suferi pierderi.

Biroul ministrului Apărării a precizat că instrucțiunea a fost dată „în lumina informațiilor privind intențiile Hamas de a încerca să desfășoare atacuri și operațiuni teroriste împotriva forțelor noastre din Gaza în acea zi”.

Autoritățile israeliene se tem, astfel, de posibilitatea unor noi atacuri în ziua în care se împlinesc trei ani de la atacul Hamas asupra Israelului.

„Dacă, Doamne ferește, forțele noastre vor suferi pierderi, cei care vor plăti un preț greu vor fi Hamas și populația din Gaza - într-o măsură disproporționată”, se mai precizează în comunicatul biroului ministrului israelian al apărării.

Atacul din 7 octombrie 2023, cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a reprezentat cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului, soldându-se cu moartea a 1.221 de persoane, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe cifrele oficiale israeliene.

Militanții Hamas au răpit, de asemenea, 251 de ostatici și i-au dus în Gaza. Dintre aceștia, 44 erau deja morți, potrivit datelor prezentate în bilanț.

Atacul a declanșat războiul din Gaza și o amplă ofensivă militară israeliană împotriva Hamas.

Peste 74.200 de persoane au fost ucise în Gaza

Ca răspuns la atacul din 7 octombrie 2023, Israelul a lansat o ofensivă militară care a lăsat cea mai mare parte a Fâșiei Gaza în ruine.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, care se află sub autoritatea Hamas, ofensiva israeliană a provocat moartea a peste 74.200 de persoane.

Cifrele Ministerului Sănătății din Gaza sunt considerate fiabile de către Organizația Națiunilor Unite.

De la declararea încetării focului în luna octombrie a anului trecut, forțele israeliene au ucis peste 1.440 de persoane în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu.

Astfel, în ciuda încetării focului, bilanțul victimelor din Gaza a continuat să crească, în contextul în care au fost raportate în continuare operațiuni și atacuri israeliene.

Netanyahu: „Hamas nu va mai guverna în Gaza”

Luni, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate pentru a marca trei ani de la atacul din 7 octombrie, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că „Hamas nu va mai guverna în Gaza”.

Netanyahu a promis, de asemenea, că Israelul va continua să îi vizeze pe toți cei implicați în atacul din 7 octombrie sau pe cei care au ținut ostatici.

Declarațiile premierului israelian vin cu o zi înainte de aniversarea atacului și în contextul în care autoritățile israeliene au ridicat nivelul de alertă al forțelor militare din Gaza.

Avertismentul transmis marți de ministrul apărării, Israel Katz, arată că autoritățile israeliene se pregătesc pentru eventualitatea unor noi atacuri împotriva militarilor israelieni în ziua aniversării atacului Hamas.

Citește și: Tensiuni între Regatul Unit și Israel. Londra ar putea expulza zeci de diplomați dacă va fi închis consulatul din Ierusalim (Reuters)

Israelul susține că măsurile au fost luate pe baza unor informații privind intențiile Hamas de a desfășura atacuri și operațiuni teroriste împotriva forțelor israeliene.

În acest context, Katz a avertizat că, în cazul în care forțele israeliene vor suferi pierderi, Hamas și populația din Gaza vor suporta consecințele.

„Dacă, Doamne ferește, forțele noastre vor suferi pierderi, cei care vor plăti un preț greu vor fi Hamas și populația din Gaza - într-o măsură disproporționată”, a transmis biroul ministrului israelian al Apărării.

Editor : C.A.

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