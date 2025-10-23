Live TV

Avertismentul lui Marco Rubio privind proiectele israelienilor de anexare a Cisiordaniei: „Ar putea fi contraproductiv”

Data publicării:
US Secretary of State Marco Rubio exits the Hall of Names during his tour of the Yad Vashem Holocaust Memorial in Jerusalem
Secretarul de stat american Marco Rubio. Foto: Profimedia

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a avertizat miercuri, înainte de a pleca spre Israel, că votarea în parlamentul israelian a proiectelor de lege care vizează extinderea suveranităţii israeliene în Cisiordania riscă să „ameninţe” armistiţiul din Gaza.

„Cred că preşedintele s-a asigurat că nu este ceva ce putem susţine în acest moment”, a declarat Marco Rubio jurnaliştilor în timp ce pleca spre Israel, unde este aşteptat joi. El a spus că demersul politicienilor israelieni „ar ameninţa” încetarea focului şi ar fi „contraproductiv”, potrivit News.ro, care citează AFP.

Knessetul, parlamentul israelian, s-a pronunţat miercuri în favoarea examinării a două proiecte de lege ce vizează extinderea suveranităţii israeliene în Cisiordania ocupată, în plină vizită a vicepreşedintelui american JD Vance în Israel.

Preşedintele american Donald Trump, aliat al Israelului în războiul său împotriva mişcării islamiste Hamas, se opune însă oricărei anexări a Cisiordaniei de către Israel, un proiect susţinut de extrema dreaptă israeliană.

Deputaţii israelieni s-au pronunţat asupra a două proiecte de lege în acest sens în lectură preliminară, un vot menit să autorizeze examinarea lor în primă lectură.

În august, Israelul a aprobat un proiect cheie de construire a 3.400 de locuinţe în Cisiordania, denunţat de ONU şi de mai mulţi lideri străini.

„Este o democraţie, vor vota”, a declarat Marco Rubio. „Dar, deocamdată, este ceva care, în opinia noastră, ar putea fi contraproductiv”, a adăugat el.

Întrebat despre recrudescenţa violenţelor comise de coloniştii israelieni extremişti împotriva palestinienilor din Cisiordania, Marco Rubio a declarat: „Suntem îngrijoraţi de orice ameninţă să destabilizeze rezultatele eforturilor noastre”.

Şeful diplomaţiei americane se deplasează în Israel imediat după vizita vicepreşedintelui JD Vance, care s-a arătat în general optimist cu privire la menţinerea acordului de încetare a focului între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas.

Intrat în vigoare la 10 octombrie şi bazat pe un plan al lui Donald Trump, acest acord părea să se clatine duminică, după violenţele din Gaza soldate cu morţi şi acuzaţiile reciproce ale părţilor de încălcare a armistiţiului.

„Vor exista ameninţări în fiecare zi, dar cred că, de fapt, suntem în avans faţă de calendarul de implementare, iar faptul că am trecut peste acest weekend este un semn bun”, a declarat JD Vance.

Editor : B.E.

