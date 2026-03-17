Avertismentul sumbru al ONU: omenirea riscă să se confrunte cu o foamete fără precedent

Conflictul din jurul Iranului ar putea agrava brusc situația alimentară la nivel mondial și ar putea crește numărul persoanelor care suferă de foame până la niveluri record, scrie Bloomberg, citând Programul Alimentar Mondial al ONU (PAM).

Cea mai mare organizație umanitară din lume dedicată combaterii foametei consideră că, dacă escaladarea conflictului nu se va opri până la jumătatea anului, până la 45 de milioane de oameni ar putea ajunge într-o situație de penurie alimentară acută. Numărul total al persoanelor afectate de aprovizionarea instabilă cu alimente va ajunge la 363 de milioane.

Unul dintre factorii-cheie de risc menționați de ONU este perturbarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, precum și amenințările crescânde la adresa transporturilor în Marea Roșie.

Războiul cu Iranul duce la creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte, ceea ce intensifică presiunea asupra piețelor alimentare mult dincolo de granițele Orientului Mijlociu. „Dacă conflictul va continua, acesta va provoca valuri de șoc în întreaga lume, iar cele mai afectate vor fi familiile care deja nu își mai pot permite hrană”, a declarat Karl Skau, director executiv adjunct al WFP.

Întreruperile logistice din Golful Persic se resimt deja în țările cele mai vulnerabile, inclusiv Sudanul și Somalia, unde prețurile la produsele de bază cresc vertiginos. Cele mai expuse crizei sunt țările din Africa, care depind în mare măsură de importurile de alimente și combustibil. Conform previziunilor WFP, numărul persoanelor care se confruntă cu lipsa de alimente în aceste regiuni ar putea crește cu 20%.

