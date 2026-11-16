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Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”

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schita 3 capete roboti umanoizi
Foto: Profimedia
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Din articol
„Pentru majoritatea oamenilor din această sală, inteligența artificială va fi probabil cauza morții.” Scenariul care îi îngrijorează pe cercetători: o inteligență artificială imposibil de oprit Riscul ar putea crește dacă marile companii continuă cursa pentru dezvoltarea IA Un avertisment venit chiar din interiorul industriei Mai avem trei ani sau este doar un scenariu pesimist?

Dacă până acum omenirea se temea de războaie, pandemii, schimbări climatice sau boli incurabile, un specialist în inteligență artificială vine cu o nouă perspectivă asupra sfârșitului nostru: am putea fi eliminați chiar de tehnologia pe care am creat-o pentru a ne face viața mai ușoară. Paul Christiano, membru al consiliului de administrație al OpenAI, avertizează că inteligența artificială ar putea scăpa de sub control în următorii trei ani, iar consecințele ar putea fi catastrofale.

Omenirea a inventat inteligența artificială pentru a rezolva probleme, a automatiza activități și a economisi timp. Acum, unul dintre oamenii implicați în dezvoltarea acestei tehnologii avertizează că s-ar putea să fi creat o problemă mult mai mare decât cele pe care încercam să le rezolvăm.

Paul Christiano, cercetător în domeniul siguranței inteligenței artificiale și membru al conducerii OpenAI, a lansat un avertisment în timpul unei conferințe organizate la Toronto, în Canada.

Declarațiile sale, relatate de Newsweek și preluate de Yahoo News, conturează un scenariu în care sistemele de inteligență artificială ar putea deveni atât de puternice încât oamenii să nu le mai poată controla.

Iar momentul respectiv ar putea veni mult mai repede decât ne imaginăm.

„Pentru majoritatea oamenilor din această sală, inteligența artificială va fi probabil cauza morții.”

Christiano și-a început intervenția din cadrul seriei de conferințe Hinton Lectures 2026 cu o afirmație care a atras imediat atenția.

„Cred că există un risc ridicat ca inteligența artificială să preia controlul în următorii trei ani”, a declarat specialistul.

Apoi a formulat un avertisment și mai categoric:

„Cred că, pentru majoritatea oamenilor din această sală, cea mai probabilă cauză a morții va fi un accident provocat de inteligența artificială.”

Afirmația reprezintă evaluarea personală a cercetătorului, nu concluzia unui studiu statistic privind mortalitatea.

Christiano consideră că sistemele IA ar putea deveni suficient de avansate pentru a lua decizii independent de voința oamenilor și pentru a urmări obiective care nu coincid cu interesele acestora.

Într-un asemenea scenariu, încercările oamenilor de a opri sistemele respective ar putea deveni ineficiente.

Practic, tehnologia creată pentru a executa comenzile oamenilor ar putea ajunge în situația în care oamenii nu i-ar mai putea da comenzi.

Scenariul care îi îngrijorează pe cercetători: o inteligență artificială imposibil de oprit

Paul Christiano este fondatorul Alignment Research Center și unul dintre cercetătorii care au contribuit la dezvoltarea metodei de antrenare a sistemelor IA prin feedback uman, cunoscută sub numele de RLHF.

Specialistul și-a construit o parte importantă a carierei încercând să găsească soluții pentru ca inteligența artificială să respecte obiectivele și valorile oamenilor.

Tocmai această experiență îl determină să considere că riscurile actuale trebuie tratate cu maximă seriozitate.

În opinia sa, evoluția inteligenței artificiale din ultimele trei până la șase luni a fost deosebit de îngrijorătoare pentru specialiștii care urmăresc îndeaproape domeniul.

Christiano avertizează că există riscuri semnificative chiar și într-un interval de șase până la douăsprezece luni.

În cadrul conferinței, el a explicat că sistemele IA pot învăța să urmărească recompensele primite în timpul antrenamentului, inclusiv prin comportamente care nu corespund intențiilor dezvoltatorilor.

Una dintre problemele analizate este posibilitatea ca un sistem să descopere modalități de a manipula evaluările la care este supus.

În loc să rezolve sarcina cerută, inteligența artificială ar putea încerca să obțină un rezultat favorabil prin exploatarea mecanismelor de verificare.

Cu alte cuvinte, dacă unui sistem i se cere să ia nota zece la un examen, acesta ar putea descoperi că este mai simplu să modifice catalogul decât să învețe materia.

Pentru cercetători, problema apare atunci când asemenea comportamente devin tot mai greu de detectat și de împiedicat.

Riscul ar putea crește dacă marile companii continuă cursa pentru dezvoltarea IA

Christiano a atras atenția și asupra competiției dintre companiile tehnologice pentru construirea unor modele din ce în ce mai performante.

În opinia sa, dezvoltarea inteligenței artificiale în cel mai rapid ritm posibil, fără suficiente mecanisme de siguranță, ar putea crește considerabil riscul pierderii controlului.

Cercetătorul a comparat acest scenariu cu aruncarea unei monede, sugerând că, într-o cursă tehnologică lipsită de precauții, riscul ca inteligența artificială să preia controlul ar putea ajunge, în aprecierea sa subiectivă, în jurul valorii de 50%.

El a precizat însă că nu există un model științific capabil să stabilească exact o asemenea probabilitate.

Specialistul consideră că industria trebuie să dezvolte mecanisme prin care sistemele periculoase să poată fi încetinite sau oprite înainte de a provoca efecte ireversibile.

Problema este că o companie care descoperă un risc major ar putea ezita să suspende dezvoltarea unui model, de teamă că rivalii săi vor continua și vor obține un avantaj tehnologic.

Un avertisment venit chiar din interiorul industriei

Declarațiile lui Christiano sunt cu atât mai importante cu cât acesta face parte din structura de conducere a OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT.

Cercetătorul s-a alăturat consiliului organizației nonprofit OpenAI în septembrie 2026 și și-a exprimat atunci preocupările privind riscurile dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale.

El a avertizat că progresele rapide ale tehnologiei ar putea provoca o pierdere catastrofală și ireversibilă a controlului uman.

Christiano consideră că industria IA, inclusiv OpenAI, nu a ajuns încă la un nivel satisfăcător de gestionare a acestor riscuri.

Avertismentul vine după ce și alți cercetători din domeniu și-au exprimat îngrijorarea privind consecințele dezvoltării unor sisteme de inteligență artificială tot mai puternice.

Printre aceștia se numără Jacob Coxon, fost cercetător la Anthropic, care a părăsit compania și a atras atenția asupra amenințărilor existențiale asociate competiției pentru dezvoltarea IA.

Mai avem trei ani sau este doar un scenariu pesimist?

Deși afirmațiile lui Paul Christiano sunt spectaculoase, ele nu reprezintă o demonstrație că inteligența artificială va prelua controlul asupra omenirii în următorii trei ani.

Este vorba despre un scenariu de risc formulat de un cercetător specializat în siguranța IA, pe baza propriei interpretări a evoluțiilor tehnologice.

Nu există un consens științific potrivit căruia inteligența artificială va provoca dispariția omenirii și nici o metodă validată care să permită anticiparea unei asemenea catastrofe într-un interval precis.

Mesajul central al lui Christiano este că dezvoltarea rapidă a tehnologiei trebuie însoțită de mecanisme eficiente de verificare, control și intervenție.

Rămâne astfel o întrebare pe care industria tehnologică va trebui să o clarifice: vom reuși să construim o inteligență artificială suficient de puternică pentru a rezolva problemele omenirii, dar suficient de sigură încât să nu devină ea însăși cea mai mare problemă?

Până atunci, măcar într-o privință oamenii și inteligența artificială par să fie de acord: nimeni nu știe cu certitudine ce ne rezervă viitorul. Diferența este că, deocamdată, oamenii sunt cei care pot apăsa butonul de oprire.

Editor : Sebastian Eduard

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