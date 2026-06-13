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Video Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri

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motor de avion lovit de fulger
Foto: capturi video @HardyAzeez/ X

Un avion a fost lovit de fulger la scurt timp de la decolare, iar piloții au fost nevoiți să îl întoarcă din drum, după ce nacela unuia dintre motoare a fost vizibil avariată.

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Aeronava Airbus A330 avea la bord 217 pasageri și 16 membri ai echipajului și zbura din Sri Lanka spre Sydney. 

Avionul aterizat în siguranță pe aeroportul din Colombo, de pe care plecase, și a fost mutat în hangarul companiene aeriene pentru inspecție și reparații. 

Pasagerii cursei au ajuns la destinație cu un alt avion. 

Editor : A.C.

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