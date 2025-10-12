Live TV

Avionul care transporta echipa naţională a Nigeriei a fost obligat să aterizeze de urgenţă. Ce s-a întâmplat în aer

Data publicării:
nori turbulente zbor avion aeronava
Foto: Profimedia

Jucătorii Nigeriei au trăit momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică, după victoria împotriva Lesotho (2-1), în calificările pentru Cupa Mondială din 2026. Echipa s-a îmbarcat într-un avion în Africa de Sud pentru a se întoarce în Nigeria, dar, după o escală prevăzută pentru realimentare la Luanda, în Angola, avionul a fost nevoit să aterizeze de urgenţă acolo unde se oprise cu câteva minute mai devreme.

„Avionul a suferit o fisură a parbrizului în timpul zborului, după decolare, iar pilotul a făcut bine că a ghidat avionul în siguranţă către aeroportul din Luanda”, a explicat Federaţia Nigeriană de Fotbal (NFF) într-un comunicat, potrivit News.ro.

După câteva ore de aşteptare, au reuşit în cele din urmă să ajungă în Nigeria duminică dimineaţa, fără ca niciuna dintre persoanele aflate în avion să fie rănită.

A treia în grupa sa de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, Nigeria trebuie să dispute marţi un ultim meci decisiv împotriva Beninului (ora 18:00) pentru a obţine, cel puţin, un loc în baraje.

Citește și: România - Austria, de la 21:45, în preliminariile CM 2026. Jucătorii de pe foaia de joc a lui Lucescu și numele surpriză de pe listă

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
4
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
bancnote false 100 euro prop copy
5
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
Digi Sport
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
Sondaj. Cât cred românii că ar rezista armata în cazul unui atac, ce...
Incendiu la o rafinărie din Rusia atacată cu drone de armata ucraineană
SUA ajută de luni bune Ucraina să lovească infrastructura energetică...
doctor, cezariana, nastere
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia...
Hamas Summer Camp
Surse: Hamas se retrage din guvernarea Fâșiei Gaza. Cine va...
Ultimele știri
Armata Belarusului a fost pusă în stare de alertă maximă. Care sunt planurile lui Lukașenko
Linia 5 de tramvai din București urmează să fie pusă în funcțiune din decembrie. Anunțul lui Stelian Bujduveanu
Apelul lui Zelenski, după peste 4.000 de atacuri într-o săptămână asupra Ucrainei: Rusia şi-a intensificat „teroarea din aer”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-11T193649.436
A murit Flavius Domide, legendă a clubului UTA Arad şi a fotbalului românesc. Sportivul avea 79 de ani
Louis Munteanu of Romania head strike in action during the friendly game between Romania and Moldova
România - R. Moldova, meci amical: 2 - 1. Ianis Hagi, gol și pasă de gol
Ivan Klasnici
Fostul atacant croat Ivan Klasnici a fost supus unui al treilea transplant de rinichi: „Sunt furios. Nu ştiu cât timp mai am de trăit”
avion T260B
Doi militari italieni au murit după ce avionul cu care efectuau manevre s-a prăbușit
Donald Trump
Donald Trump spune că e pregătit să „mute” meciurile de la Cupa Mondială 2026, din motive de securitate. Motivul ar putea fi altul
Partenerii noștri
Pe Roz
"A rămas amuzantă până la final". Diane Keaton "a trăit exact cum și-a dorit, după propriile reguli"...
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu...
Adevărul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de...
Playtech
Ce se întâmplă cu pensia dacă ai lucrat câțiva ani în grupa I și restul în condiții normale
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
"Mama fotbalului kosovar" a văzut meciul arbitrat de Istvan Kovacs și a făcut un gest neașteptat
Pro FM
Loredana a stârnit reacții acide când s-a pozat în blugi scurți cât o fâșie de material: "Nu-și acceptă...
Film Now
Familia, pe primul loc. Kate Hudson, susținută de părinți și de frate, la o ceremonie unde a fost răsplătită...
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele...
Newsweek
Care pensionari vor avea primii pensie mărită la Mica Recalculare? Când au depus adeverințele
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
Arheologii, tot mai aproape de găsirea mormântului Cleopatrei. Ar putea fi sub apă: "Ar fi una dintre cele...
Digi Animal World
O poiană din Finlanda a devenit ring de lupte pentru doi urși. Imaginile cu uriașii blănoși sunt virale
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu