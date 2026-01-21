Live TV

Avionul lui Trump s-a întors din drumul spre Davos, din cauza unei probleme electrice „minore”

Data publicării:
Avionul lui Trump a făcut cale-ntoarsă. Foto: X
Avionul lui Trump a făcut cale-ntoarsă. Foto: X

Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump a întâmpinat o „problemă electrică minoră” în timp ce îşi începea călătoria spre Forumul Economic Mondial de la Davos şi a fost forțat să se întoarcă la baza sa din Washington pentru a putea schimba aeronava, scrie POLITICO.

Echipajul a întâmpinat o „problemă electrică minoră” după decolare, la ora 22:20 locală, și s-a întors „din motive de precauție”, potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Air Force One a fost redirecționat înapoi la baza militară Joint Base Andrews din Maryland după ce echipajul a identificat problema, a declarat secretarul de presă al Casei Albe.

Președintele și cei care îl însoțeau urmau să se îmbarce într-un nou avion și să-și reia călătoria spre Elveția, a spus Leavitt. Casa Albă a declarat ulterior că Air Force One a ajuns înapoi la Andrews la ora 23:07.

Purtătorul de cuvânt a glumit pe seama acordului lui Trump de a accepta un avion din Qatar pentru a fi folosit ca Air Force One, spunând reporterilor că noul avion sună „mult mai bine” având în vedere problema electrică.

Problema tehnică va întârzia probabil discursul mult așteptat al lui Trump de miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Discursul vine pe fondul relațiilor tensionate cu aliații europeni din cauza campaniei de presiune a lui Trump pentru anexarea Groenlandei, comentează POLITICO.

