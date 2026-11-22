Tribul amazonian Awá a trăit izolat de restul lumii de secole, dar acum există îngrijorări cu privire la starea acestei mici populații din junglă după ce membrii ei s-au apropiat de un sat, scrie The Times.

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Aceasta a fost prima întâlnire de acest gen din ultimele decenii cu membri ai tribului Awá, un grup aproape complet izolat de tot ceea ce s-a întâmplat în lumea modernă în ultimii 500 de ani. Înregistrarea video, cu imagini tremurate, a fost realizată de un alt grup, cel al tribului Guajajara, în interiorul teritoriului indigen protejat Arariboia, în inima Amazonului.

Aceștia au ieșit din pădure părând precauți, dar pașnici. Grupul era format din aproximativ 20 de persoane, adulți și copii. Bărbații mai tineri purtau sulițe lungi; unii aveau flori în păr. Femeile se acopereau parțial cu țesături confecționate din stuf.

Cele două triburi sunt vecine, dar vorbesc limbi complet diferite, așa că comunicarea în timpul întâlnirii, care a durat câteva ore, a fost aproape imposibilă. Membrii tribului Guajajara — care nu trăiesc izolați și poartă unele haine occidentale — le-au oferit vizitatorilor mâncare sub formă de igname, care pare să fi fost acceptată cu recunoștință. Grupurile au schimbat zâmbete înainte ca membrii tribului Awá să dispară din nou.

„Încercam să evităm contactul cu ei, dar, din păcate, astăzi s-au simțit obligați să vină și să ia legătura cu noi. Ei au fost cei care au venit să ia legătura cu noi”, a declarat Olimpio Santos Guajajara, un purtător de cuvânt al tribului Guajajara, pentru postul de televiziune brazilian Globo.

Din 1987, politica oficială a Braziliei față de popoarele indigene necontactate sau izolate este una de non-contact strict. Aceasta reprezintă o inversare a politicii anterioare aplicate în cea mai mare parte a celor patru secole precedente, când o serie de guverne braziliene, exploratori străini și misionari au căutat în mod activ grupuri izolate pentru a le integra în societate și, uneori, pentru a le reduce în sclavie. Acest lucru a dus la dispariția unor comunități întregi, în principal deoarece triburile nu aveau imunitate la bolile aduse de coloniștii europeni.

Poporul Awá, al cărui nume înseamnă „oameni”, locuiește în prezent într-o zonă a Amazonului din statul Maranhão, situat în nord-estul Braziliei. În 2020, estimările indicau o populație totală de doar 500 de persoane. Dintre aceștia, se crede că 100 rămân fie complet necontactați, fie, mai frecvent, în izolare voluntară — ceea ce înseamnă că au o oarecare cunoaștere a altor activități umane din afara propriilor societăți, dar aleg în mod activ izolarea.

Ei se numără printre ultimii adevărați vânători-culegători nomazi din lume. Se știe că trăiesc în grupuri mici și mobile, construindu-și adăposturi temporare din frunze de palmier. Vânează vânat atât cu sulițe, cât și cu arcuri și săgeți, în timp ce culeg fructe și nuci. Sunt cunoscuți pentru îmbrăcămintea lor decorativă. Majoritatea membrilor grupului văzuți în videoclip purtau coliere din țesătură.

Există unele dovezi că tribul Awá și alte grupuri ar fi avut, în trecut, unele contacte cu lumea exterioară, dar s-au întors în pădure cu generații în urmă. Experții au indicat prezența bananelor — aduse în America de Sud din Asia de către coloniștii portughezi — în ceea ce se credea anterior că erau așezări izolate.

Nu este încă clar de ce acest grup a decis să părăsească pădurea și să se apropie de tribul Guajajara, dar există trei teorii: că erau în căutare de hrană, de siguranță împotriva unei amenințări sau de ajutor pentru o persoană bolnavă din grup. Una dintre femeile din grup era însărcinată în ultimul stadiu.

FILE - Lidera indigenă Sonia Guajajara, din grupul etnic Guajajara, își arată mâinile vopsite în roșu, simbolizând vărsarea de sânge, în cadrul unei manifestații împotriva violenței, exploatării forestiere ilegale, mineritului și creșterii animalelor, precum și pentru a solicita protecția guvernului pentru rezervațiile lor, cu o zi înainte de sărbătorirea „Zilei Amazonului”, la São Paulo, Brazilia, duminică, 4 septembrie 2022. Foto:Andre Penner / AP / Profimedia

Antropologul Uirá Garcia, care studiază tribul Awá de 20 de ani, a declarat pentru rețeaua de știri braziliană O Globo că a fost surprins de faptul că unii dintre membrii grupului, inclusiv copiii, păreau „extrem de slabi”. El a mai spus că era extrem de neobișnuit ca un grup atât de mare să iasă din pădure deodată. Întâlnirile anterioare, a spus el, constau de obicei doar din câțiva indivizi. „Acesta era practic un sat întreg”, a spus el.

Arariboia se întinde pe aproximativ 413.000 de hectare. Este unul dintre numeroasele teritorii indigene protejate, dar amenințate, din Brazilia. Tăierea ilegală a pădurilor, construcția de drumuri și defrișarea terenurilor pentru creșterea bovinelor sunt practici obișnuite la marginea teritoriului. Încă în anii 1980, pădurea tropicală acoperea jumătatea vestică a statului Maranhão, o zonă care acum este în mare parte teren agricol.

Decizia poporului Awá de a se apropia de străini și de a cere hrană în luna noiembrie — sezonul ploios din zonă, când hrana este, de obicei, mai abundentă — a stârnit îngrijorarea că grupul se simte amenințat în mod direct. „Există invazii pe teritoriul Araribóia, inclusiv din partea tăietorilor de lemne și a vânătorilor, precum și a crescătorilor de vite din împrejurimi”, a spus Guajajara.

În urma veștilor despre această ultimă întâlnire, Funai, organismul guvernamental brazilian care supraveghează politicile referitoare la popoarele indigene, a activat un plan de urgență, restricționând în mare parte accesul tuturor străinilor în zona în care au apărut membrii tribului Awá, pentru a reduce riscul de îmbolnăvire.

Populația indigenă a Braziliei înainte de colonizare, în secolul al XVI-lea, era estimată la aproximativ 11 milioane de oameni. Se estimează că 90% din populație a murit în primul secol de la contactul cu europenii, în mare parte din cauza bolilor.

Începând cu anii 1970, aproximativ 20% din suprafața totală a pădurii amazoniene a fost defrișată, o suprafață de aproximativ 77 de milioane de hectare, aproape de suprafața totală combinată a Regatului Unit și a Franței.

Editor : B.E.