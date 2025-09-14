Live TV

Axios: Colegul de cameră al ucigașului lui Charlie Kirk, cheia în motivul asasinatului. Explicațiile anchetatorilor

Data actualizării: Data publicării:
Arrestation de Tyler Robinson, meurtrier présumé du militant conservateur américain Charlie Kirk
Tyler Robinson. Foto: Profimedia

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul asasinatului. Robinson ar fi considerat opiniile lui Kirk în legătură cu identitatea de gen ca fiind „pline de ură”, iar furia s-ar putea să-l fi împins către asasinatul care a provocat un val de şoc în politica americană, au declarat pentru Axios şase surse familiarizate cu cazul.

Fiecare dintre cele şase surse familiarizate cu ancheta au declarat pentru Axios că anchetatorii cred că Robinson avea o relaţie amoroasă cu colegul său de cameră, un bărbat transgender, care dorea să devină femeie. Personalitatea acestui presupus amant rămâne neclară, dar el s-a arătat „extrem de cooperant”

Sursele Axios au declarat că anchetatorii au dorit iniţial ca informaţiile despre identitatea de gen a colegului de cameră să fie păstrate secrete, tocmai pentru că acea persoană este „extrem de cooperantă” cu autorităţile.

Colegul de cameră era „consternat” de crimă atunci când a vorbit cu anchetatorii şi a împărtăşit mesajele electronice trimise de Robinson, a declarat una dintre surse. „Asta s-a întâmplat? Doamne, nu”, a spus colegul de cameră, arătându-le apoi mesajele, potrivit sursei.

Mesajele telefonice arătate anchetatorilor indicau că un expeditor numit „Tyler” menţionase că, după ce a tras, îşi înfăşurase puşca într-un prosop şi o ascunsese în nişte tufişuri lângă Universitatea Utah Valley, unde a avut loc incidentul, a declarat vineri guvernatorul Spencer Cox într-o conferinţă de presă. Interlocutorul „Tyler” i-a spus, de asemenea, colegului de cameră, în scris, că puşca va trebui recuperată, a spus Cox.

„Este destul de clar că colegul de cameră al lui Robinson ştia multe şi nu a spus nimic după crimă, aşa că este oficial o persoană de interes şi cooperează”, a spus un al doilea oficial. „Vrem să rămână aşa. Ce vrem să ştim este dacă altcineva avea cunoştinţă (despre împuşcături), înainte sau după”, a spus sursa respectivă.

Oficialii federali şi statali responsabili cu aplicarea legii examinează, de asemenea, grupurile de stânga din Utah pentru a vedea dacă aveau cunoştinţă în prealabil despre planurile presupusului trăgător sau dacă i-au acordat sprijin material după aceea. Axios a aflat că unul dintre aceste grupuri şi-a şters profilul de pe reţelele sociale după incidentul de la universitate.

Motivul şi ideologia politică a lui Robinson, în vârstă de 22 de ani, sunt subiecte intense de dezbatere online. Unii conservatori au insistat că este un radical de stânga dezechilibrat. Liberalii au ripostat, subliniind educaţia conservatoare a lui Robinson în Utah. Într-un interviu acordat vineri pentru Daily Mail, o persoană apropiată familiei a declarat că familia susţine mişcarea MAGA a preşedintelui Trump. „Majoritatea membrilor familiei mele sunt republicani. Nu cunosc niciunul care să fie democrat”, a spus ea.

Membrii familiei au declarat reporterilor că Tyler Robinson devenise ceva „mai implicat politic” în ultimii ani şi că îşi exprimase interesul faţă de vizita lui Kirk la campusul Utah Valley din Orem.

Cox a spus că un membru al familiei Robinson le-a spus anchetatorilor că suspectul a avut recent o conversaţie în care cineva a spus că Kirk „răspândea ură şi era plin de ură”. Dar din declaraţiile lui Cox nu a reieşit clar cine a făcut de fapt această afirmaţie.

Activiştii LGBTQ au criticat presa pentru că au raportat în mod eronat, în orele care au urmat după împuşcături, că un cartuş găsit la locul faptei conţinea un mesaj legat de persoanele transgender.

Kirk, care a vizitat campusurile universitare şi i-a provocat pe studenţii progresişti să dezbată cu el sub un cort pe care scria „Dovedeşte-mi că greşesc”, era un oponent declarat al operaţiilor de schimbare de sex pentru minori şi al sportivilor transgender care concurează în sporturile feminine.

Potrivit FBI, muniţia găsită lângă puşcă conţinea mesaje de ură şi antifasciste. „Este clar pentru noi şi pentru anchetatori că era vorba de o persoană profund îndoctrinată de ideologia de stânga”, a declarat guvernatorul Spencer Cox pentru Wall Street Journal, susţinând astfel opinia lui Donald Trump, care a denunţat responsabilitatea „stângii radicale”.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, ar fi crescut într-o familie destul de conservatoare din Utah. A crescut în Washington, un oraş mic între munţi şi canioane. La fel ca mulţi tineri din regiune, a crescut în contact cu armele de foc şi vânătoarea. Mai multe fotografii îl arată împreună cu tatăl său. Era un elev bun şi fusese admis la Universitatea de Stat din Utah cu o bursă de 32.000 de dolari pentru patru ani. Cu toate acestea, potrivit universităţii, a rămas acolo doar un semestru şi s-a înscris apoi la un program de ucenicie în domeniul electric.

Conform primelor informaţii, tânărul s-ar fi întors acasă după presupusa crimă. Tatăl său, care l-a recunoscut în imaginile difuzate de FBI, i-ar fi cerut sfatul unui pastor, prieten al familiei, înainte de a-şi denunţa fiul autorităţilor.

Ca o ironie a sorţii, cu puţin timp înainte de a fi împuşcat, un participant la dezbatere l-a întrebat, miercuri, pe Charlie Kirk: „Ştiţi câţi americani transgender au fost autori de atacuri armate în masă în ultimii 10 ani?”. „Prea mulţi”, i-a răspuns acesta.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gnshgns
1
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
erika kirk
2
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
cutie postala
3
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Kash Patel (C) speaks during a press conference
4
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea...
profimedia-0953970736
5
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Digi Sport
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona militara
Ministrul ceh de Externe, despre drona care a încălcat spațiul aerian...
guvern
Expiră plafonarea adaosului la alimentele de bază. Scandal nou în...
Oana Toiu
Drona rusească intrată în spațiul aerian al României: Oana Țoiu...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28...
Ultimele știri
Proteste ale sindicaliștilor din administrație, luni în București. Ei amenință cu greva generală. Ilie Bolojan i-a invitat la discuții
Noua șefă a guvernului din Nepal promite să răspundă la revendicările protestatarilor pentru „sfârșirea corupției”
Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev de ziua sa. Fostul președinte rus a amenințat recent SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Memorial pentru Charlie Kirk în Utah FOTO Profimedia
Zeci de concedieri controversate în SUA după comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
profimedia-1036701313
O slujbă de pomenire pentru Charlie Kirk va avea loc pe un stadion din Arizona, pe 21 septembrie. Trump ar urma să fie prezent
*UK OUT* Coldplay Dedicates Fix You To Charlie Kirk?s Family At Final Wembley Show ? 13 Sep 2025
Chris Martin a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert Coldplay la Londra
Arrestation de Tyler Robinson, meurtrier présumé du militant conservateur américain Charlie Kirk
Întrebări fără răspuns despre motivația presupusului asasin al lui Charlie Kirk. Indicii din trecutul lui Tyler Robinson
Secretary Pete Hegseth speaks at a memorial event at the Pentagon, drapel pe fundal, batista cu stars&stripes la piept
Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui Charlie Kirk, care a stârnit stupoare în rândul armatei SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Fostul soț al lui Miley Cyrus s-a logodit cu o blondă superbă. Cine e Gabriella Brooks, iubita lui Liam...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea, Emma Răducanu prezență...
Adevărul
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Playtech
Problema de matematică pe care orice elev de clasa a II-a o poate rezolva, dar care dă bătăi de cap adulţilor
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
Pro FM
Cum a apărut Iuliana Beregoi pe insula milionarilor. Tânăra artistă a făcut furori cu silueta sa: „Arăți ca o...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a...
Newsweek
Un pensionar a primit pensie scăzută cu 200 lei la Mica Recalculare. Surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Leonardo DiCaprio, într-o nouă etapă după 50 de ani: "O iau mai ușor, dar sunt filme la care nu pot spune nu...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea