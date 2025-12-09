Ayatollahul a ieșit la cumpărături: Iranul caută să-și îmbunătățească dotările militare, iar China este principalul furnizor

După Războiul de douăsprezece zile din vară — când Israelul a lovit sute de ținte din Iran legate de infrastructura militară și de industriile nucleare și de apărare ale țării și a neutralizat cea mai mare parte a apărării sale aeriene — Teheranul se pregătește pentru ceea ce consideră a fi un nou război existențial pentru supraviețuirea regimului. Dar, în timp ce Rusia, un aliat de lungă durată al Iranului, ezită și amână livrările deja promise de avioane de vânătoare Su-35 și sisteme moderne de apărare aeriană, China a preluat conducerea și devine principalul furnizor al armatei iraniene, scrie, în The Insider, Antonio Giustozzi, cercetător principal la Institutul Regal pentru Studii de Apărare și Securitate (RUSI) din Marea Britanie.

Timp de mulți ani, Iranul a căutat să-și dezvolte propria tehnologie militară și să reducă importurile cât mai mult posibil. Acest lucru s-a datorat în parte dificultății de a procura echipamente străine, dar a fost și un caz de dorință sinceră de a îmbunătăți autonomia.

Cu două generații în urmă

Forțele de apărare aeriană ale Teheranului sunt cel mai evident caz, deoarece Iranul a dezvoltat o gamă vastă de modele americane modernizate de rachete și a fabricat chiar și unele modele rusești. Forțele aeriene s-au bazat, de asemenea, pe unele achiziții din Rusia și China și pe modernizarea vechilor avioane de luptă americane, în principal cu avionică chineză.

Aceste eforturi sunt acum cunoscute ca fiind eșecuri. Garda Revoluționară și armata iraniană au evitat întotdeauna întrebările despre capacitățile sistemelor lor de rachete antiaeriene fabricate în țară și, uneori, au exagerat capacitățile unora dintre cele mai recente modele, cum ar fi Bavar 373. Recent, însă, un ofițer superior al Gărzii Revoluționare a recunoscut că, deși toate sistemele de apărare aeriană aflate în posesia Iranului au avut performanțe slabe în Războiul de douăsprezece zile, chiar și vechile sisteme rusești s-au dovedit a fi semnificativ mai bune decât cele fabricate în Iran. În ceea ce privește forțele aeriene, eforturile Iranului de a dezvolta avioane de luptă ușoare fabricate local nu au dus nicăieri, iar programele de modernizare care vizau vechile avioane de luptă americane din anii 1970 au produs avioane a căror singură acțiune rațională în fața avioanelor de luptă israeliene era fuga. În iunie 2025, Iranul era cu aproape două generații în urma israelienilor și americanilor.

Din Rusia... încetinel

Având în vedere faptul că eforturile Iranului de a-și dezvolta propriile tehnologii erau atât de evident defectuoase, la Teheran există o nouă urgență de a achiziționa rapid echipament militar. Odată cu depășirea obstacolelor psihologice datorită traumei conflictului direct din vara trecută, obstacolele externe ar putea fi, de asemenea, în curs de eliminare. În octombrie, Kremlinul a sugerat că vânzările militare ruse către Iran erau o consecință a Războiului de Douăsprezece Zile. Cu toate acestea, cu câteva săptămâni mai devreme, un document scurs în presă arăta că Rusia și Iranul conveniseră deja asupra vânzării a 48 de avioane Su-35 încă din 2022.

Avion tip Suhoi 35. Imagine cu caracter ilustrativ.

În realitate, vânzarea avioanelor Su-35 a fost promovată de autoritățile iraniene de ani de zile și, prin urmare, nu este o noutate (chiar dacă a creat un anumit zgomot); cu toate acestea, pentru prima dată, a fost dezvăluit numărul exact de avioane de luptă comandate. Livrările ar fi trebuit să înceapă deja și se știe că autoritățile iraniene din domeniul apărării s-au plâns în mod vehement de întârzieri, pe care le atribuie dorinței Moscovei de a proteja relațiile cu Israelul. Executarea contractului a început în mod serios în 2022, spun surse militare iraniene, întrucât piloții și mecanicii iranieni au început să se antreneze în Rusia pentru a fi pregătiți să preia noile avioane.

Iranul a început, de asemenea, să primească noi avioane de antrenament Yak-130 de la Rusia, o achiziție clar legată de cea a avioanelor Su-35. Însă noile avioane de luptă nu au sosit încă.

Acum, spun aceleași surse militare iraniene, guvernul rus a acceptat în sfârșit să înceapă livrările de Su-35. Inițial, 24 de avioane Su-35SE, parte a unei comenzi anulate de Egipt, vor fi transferate Iranului, urmate de 24 de avioane Su-35 noi, produse în 2026-27. Rusia și-a recunoscut implicit vinovăția pentru întârziere, oferind Iranului o jumătate de duzină de avioane de luptă MiG-29 modernizate.

Livrarea în octombrie a unui număr atât de mic de avioane de luptă nu schimbă aproape nimic în echilibrul de forțe dintre Iran și Israel, ca să nu mai vorbim de disparitatea dintre capacitățile iraniene și cele americane. Din punctul de vedere al Rusiei, este un gest de bunăvoință față de Iran și o asigurare că de data aceasta Moscova este serioasă și, poate, și un memento că Rusia ar putea, de asemenea, să modernizeze rapid și ieftin mica flotă de avioane MiG-29 iraniene la standardele generației 4++.

Realist vorbind, Iranul nu își va putea permite să înlocuiască în totalitate flota sa de avioane învechite în viitorul apropiat, atât din cauza costurilor, cât și a timpilor de producție. Modernizarea unei părți a flotei sale ar putea fi, prin urmare, o măsură logică. În prezent, rușii utilizează avioanele MiG-29 în principal pentru antrenament avansat, astfel încât acesta ar putea fi un alt motiv pentru livrare – pentru a ajuta piloții iranieni să se pregătească cât mai repede posibil pentru avioanele Su-35.

Sisteme rusești S-300 și S-400 sunt folosite de unii dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei, inclusiv China și Belarus. Foto: Profimedia Images

Iranienii râvnesc și la S-400, deoarece este cel mai avansat sistem de apărare aeriană de pe piață pe care pot spera în mod realist să îl cumpere. Deși guvernul rus neagă că a fost abordat de iranieni în legătură cu S-400 înainte de Războiul de 12 zile, acum acesta este cu siguranță pe agenda de discuții datorită razei sale lungi de acțiune și capacității sale de a ținti avioanele F-35 (chiar dacă doar la o rază de acțiune mult redusă). Surse iraniene din cadrul Gărzii Revoluționare afirmă că o singură baterie a fost livrată și este acum activă în Isfahan, unde se află unul dintre cele mai importante situri nucleare ale Iranului.

Vânzarea unui număr mai mare nu a fost încă convenită, dar nu este exclusă. Deși Rusia are în mod clar nevoie de sistemele S-400 pentru a-și securiza propriul spațiu aerian, a crescut masiv producția de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, ceea ce înseamnă că Moscova ar putea, în mod conceput, să aloce o parte din acestea pentru Teheran. Negocierile, însă, avansează prea lent pentru iranienii foarte îngrijorați.

Beijingul preia conducerea

După ce s-a bazat în principal pe achiziții de armament avansat din Rusia, China ocupând un distant loc secund, Iranul a început să importe mai multă tehnologie militară din Beijing în ultimii ani, folosind tehnologia chineză pentru a-și moderniza sistemele de apărare aeriană și avioanele de luptă, de exemplu. Acum, din cauza ezitării Rusiei, China pare să depășească Rusia ca principal furnizor de tehnologie militară al Iranului – Beijingul este atât mai dispus, cât și mai capabil să livreze.

Surse din cadrul Gărzii Revoluționare spun că, în iulie, Iranul a semnat un contract cu China pentru livrarea de sisteme de apărare aeriană HQ-9, probabil versiunea B (în esență, o versiune îmbunătățită a sistemului rus S-300). Deși se pare că este vorba de o comandă mică, de aproximativ șase baterii conținând câte șase lansatoare fiecare, aceasta se compară favorabil cu cele patru baterii S-300 pe care Rusia a livrat-o în nouă ani. Puțini producători de arme avansate, dacă există, pot concura cu China în ceea ce privește termenele de livrare, iar până în octombrie jumătate din bateriile promise fuseseră livrate.

Din nou, potrivit surselor din Garda Revoluționară, China a trimis deja consilieri și tehnicieni în Iran — pentru a ajuta la instalarea sistemului HQ-9 și la instruirea echipajelor, dar și pentru a pregăti terenul pentru livrarea viitoare a avioanelor de vânătoare J-10C. Acest lucru ar sugera că un acord privind vânzarea de J-10C a fost semnat sau este iminent. Un avion de vânătoare mai ușor și cu o rază de acțiune mai scurtă decât Su-35, J-10C este, în anumite privințe, mai avansat, în special în ceea ce privește radarul.

Avion militar chinezesc tip J-10A înarmat cu rachete aer-aer. Foto iniserul Chinez al Apărării Naționale via Wikimedia Commons

Accentul pe balistică

Oficialii militari iranieni sunt cu siguranță convinși că un nou război se apropie și că acesta reprezintă o amenințare existențială pentru regim. De aceea se grăbesc să umple cele mai evidente lacune din sistemul lor de apărare. În realitate, bateriile HQ-9 deja livrate nici măcar nu au început să fie integrate în rețeaua națională de apărare aeriană a Iranului, potrivit surselor din armata iraniană. Una dintre principalele lecții ale Războiului de 12 zile este că apărarea aeriană iraniană era excesiv de segmentată, constând din sisteme de origine rusă, chineză, americană și iraniană, care adesea utilizau tehnologii complet diferite.

Integrarea completă a noilor sisteme ar putea dura mult timp sau, judecând după performanțele din trecut, s-ar putea să nu fie niciodată realizată pe deplin. Situația va deveni și mai complicată dacă ar urma să fie livrate noi sisteme suplimentare, deoarece integrarea unui număr mare de sisteme noi ar necesita ani de zile. Prin urmare, iranienii par să fi renunțat la crearea unui sistem național real de apărare aeriană, optând în schimb pentru încercarea de a crește costul penetrării spațiului aerian iranian pentru israelieni. În loc să utilizeze sistemele HQ-9 pentru îmbunătățirea rețelei generale, iranienii par să intenționeze să le utilizeze pentru a proteja câteva active de mare valoare.

Potrivit surselor militare iraniene, radarul rus Rezonans aflat în posesia Iranului este capabil să detecteze avioanele de vânătoare stealth ale Israelului; cu toate acestea, vara trecută, această capacitate s-a dovedit a fi mai puțin importantă, deoarece Iranul nu dispunea de niciun sistem capabil să țintească avioanele F-35. Acum, singura baterie S-400 și, probabil, sistemele HQ-9 (presupunând că sunt din versiunea B) au probabil o anumită capacitate de a ținti avioanele F-35.

Lansatorul chinez HongQi 9 (HQ-9) în timpul paradei organizate cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Chinei, în 2009. Foto: Jian Kang, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Deși aceste capacități sunt încă limitate, ele ar crește costurile pentru israelieni în cazul unei noi campanii aeriene (presupunând că iranienii vor fi capabili să protejeze noul sistem de raidurile forțelor speciale data viitoare).

Cu toate acestea, cele câteva HQ-9 și S-400 nu vor putea opri o campanie aeriană israeliană hotărâtă, mai ales dacă americanii se vor alătura. Avioanele Su-35 și J-10C, chiar dacă ar ajunge la timp, ar avea o utilitate limitată, nu în ultimul rând pentru că ar fi nevoie de mult timp pentru a instrui piloții la standarde suficiente. Armata iraniană știe acest lucru. Paradoxul este, așadar, că după toate aceste eforturi, Iranul va fi în continuare nevoit să se bazeze în mare măsură pe propria tehnologie, în principal rachete balistice, în orice nouă confruntare cu Israelul sau SUA care ar putea avea loc în următorii 1-2 ani, conchide Antonio Giustozzi.

