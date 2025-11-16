Azbest găsit în nisipul de la locurile de joacă din Australia. Aproape 70 de școli vor fi închise

Un total de 69 de școli de pe Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) vor fi nevoite să se închidă luni, după ce nisipul colorat pentru joacă a fost retras de pe piață în urma riscului de azbest, a anunțat guvernul, potrivit BBC.

Comisia australiană pentru concurență și consumatori (ACCC) a declarat că există un risc „scăzut” ca azbestul să devină aeropurtat sau suficient de fin pentru a fi inhalat. Inspecțiile școlilor sunt în curs de desfășurare și ar putea „dura zile”, a declarat ministrul educației din ACT, Yvette Berry, într-o postare pe Facebook. Ea a adăugat că testele de aer efectuate până acum au dat rezultate „negative pentru azbest aeropurtat” în toate școlile.

Aceasta după ce mai multe școli și grădinițe din regiune au fost închise total sau parțial vineri, în urma unui avertisment privind riscurile asociate azbestului din nisipul pentru copii vândut de Officeworks. „Din păcate, aceste produse din nisip sunt utilizate în școlile noastre într-o măsură și mai mare decât produsele Officeworks”, a declarat Berry.

Voluntarii Serviciului de Urgență al Statului și personalul școlar au inspectat clădirile și „au marcat tot nisipul colorat pe care l-au văzut” în weekend, a adăugat ea.

Guvernul ACT a declarat că persoanele care au intrat în contact cu produsul nu necesită o evaluare clinică. Berry a spus că, în ciuda riscului minim, guvernul este „obligat să elimine riscul în măsura în care este posibil”. Până la 23 de școli vor rămâne deschise, deoarece au „stocuri mici” de nisip sau nu au deloc acest produs.

Azbestul, odată utilizat pe scară largă în materialele de construcție, poate elibera în aer fibre toxice dacă este perturbat sau prelucrat, care se pot lipi de plămâni și, în decursul a zeci de ani, pot provoca cancer. Importul sau exportul de azbest sau de produse care conțin azbest este interzis de către legislația australiană.

Editor : C.A.