Baby Shark: Cum a generat un clip de 90 de secunde o afacere de 400 de milioane de dolari

Când Kim Min-seok a dat undă verde în iunie 2016 pentru publicarea unui clip de 90 de secunde cu un cântec pentru copii, nu avea idee ce urma să declanșeze.

Acesta a devenit un fenomen global, înregistrând peste 16 miliarde de vizualizări - cel mai vizionat videoclip de pe YouTube din toate timpurile.

Cântecul era incredibilul Baby Shark.

Nu numai că a captivat copiii mici și a terorizat adulții din întreaga lume, dar a și pus bazele pentru ca Pinkfong, creatorul său, să devină o afacere media în valoare de sute de milioane de dolari.

„Nu ne așteptam să se distingă de celelalte conținuturi ale noastre”, a declarat Kim Min-seok, directorul executiv al Pinkfong.

„Dar, privind înapoi, a devenit un punct de cotitură major care a pregătit terenul pentru călătoria noastră globală.”

Marți, această călătorie a dus Pinkfong la bursa din Coreea de Sud, unde acțiunile sale au crescut cu peste 9% la debut, oferindu-i o valoare de peste 400 de milioane de dolari (304 milioane de lire sterline).

„Nu ne așteptam la un salariu”

Fondată în 2010 sub numele de SmartStudy, compania crea conținut digital pentru copii cu vârsta de până la 12 ani.

Avea doar trei angajați, printre care Kim Min-seok și directorul tehnic al companiei, Dongwoo Son.

„Biroul era minuscul, chiar mai mic decât acesta”, își amintește domnul Kim, arătând spre sala de conferințe din care suna.

Era atât de mic „încât nici nu ne așteptam să primim salariu la acea vreme”, a spus el prin intermediul unui traducător.

Compania a fost redenumită Pinkfong după personajul său vesel și curios, o vulpe, în 2022.

„Și atunci a apărut Baby Shark”

Pinkfong a trecut prin mai multe transformări majore, inclusiv schimbarea orientării către copiii mici.

Compania a crescut până la aproximativ 100 de angajați și a acordat prioritate jocurilor și conținutului mai simplu, bazat pe învățare. „Și atunci a apărut Baby Shark”, a spus Kim Min-seok.

Compania este cunoscută sub numele de The Pinkfong Company din 2022, un nume inspirat de o vulpe veselă și curioasă care apărea într-unul dintre primele sale desene animate.

În prezent, are aproximativ 340 de angajați, cu birouri în Tokyo, Shanghai și Los Angeles.

Momentul Baby Shark

Se crede că Baby Shark a apărut în SUA în anii 1970 și era adesea cântat în taberele de vară pentru copii.

Melodia, care repetă fraza „Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo”, este „atractivă pentru copii, deși poate fi enervantă pentru adulți”, a spus analistul media Kevin Chew de la Universitatea Tehnologică Nanyang.

Kim Min-seok este, de asemenea, foarte conștient de cât de captivantă este melodia.

„Este ca o melodie K-pop. Are un ritm foarte rapid, este ritmică și creează dependență”, a spus el, adăugând că melodia are un efect „incantatoriu”, ceea ce o face ușor de reținut pentru copii.

Dar nu a fost un succes instantaneu și a câștigat popularitate abia când coregrafia sa a fost prezentată la evenimente pentru copii din Asia de Sud-Est.

Videoclipurile cu copii și adulți dansând pe melodia au început să se răspândească online, iar clipul a devenit viral.

În biroul Pinkfong s-a creat o „atmosferă de festival”, pe măsură ce echipa a văzut cum numărul de vizualizări creștea, a spus domnul Kim.

În noiembrie 2020, clipul Baby Shark a câștigat titlul de cel mai vizionat clip de pe YouTube.

Acesta a generat aproximativ jumătate din veniturile companiei în anii imediat următori lansării videoclipului și a devenit o rampă de lansare pentru conținut și produse noi, a spus el.

Însă Pinkfong s-a confruntat cu o provocare juridică în 2019, când a fost acuzată de plagierea operei unui compozitor american.

Curtea Supremă a Coreei de Sud a respins cazul, după ce compania a susținut că versiunea sa era derivată dintr-un cântec popular din domeniul public.

Victoria a dat un impuls companiei, deoarece acțiunile sale au fost listate la bursă. El a adăugat că cererea de listare la bursă a fost depusă înainte de anunțarea verdictului.

Un succes de moment?

Celelalte francize ale Pinkfong, precum Bebefinn și Sealook, cresc rapid, dar firma trebuie să demonstreze că succesul său nu se bazează doar pe Baby Shark, a spus Min Jung Kim, lector de afaceri la Universitatea din Coreea.

Publicul țintă al companiei este un avantaj major, deoarece copiii mici tind să vizioneze același material în mod repetat, a spus ea.

Kim Min-seok insistă că afacerea sa poate crește dincolo de Baby Shark, care reprezintă în prezent aproximativ un sfert din veniturile Pinkfong. Între timp, Bebefinn a făcut un salt înainte, generând aproximativ 40% din veniturile firmei.

Sentimente contradictorii

Un părinte a declarat pentru BBC că familia sa are sentimente contradictorii în ceea ce privește videoclipurile Pinkfong.

Saleem Nashef, tată a doi copii, a spus că apreciază calitățile educaționale ale conținutului firmei, dar soția sa consideră că Baby Shark este „prea stimulant pentru copii”.

Totuși, videoclipul viral pare a fi inevitabil, deoarece fiica sa, care urmează să împlinească trei ani, va avea o petrecere de ziua ei cu tema Baby Shark.

Nu este încă clar dacă Pinkfong va putea crea alte personaje care să se ridice la nivelul popularității comerciale a Baby Shark, spun creatorii fenomenului.

Compania a strâns aproape 52 de milioane de dolari la debutul său pe bursă și intenționează să utilizeze banii pentru a-și extinde gama de filme și personaje.

Editor : Sebastian Eduard