Live TV

Baby Shark: Cum a generat un clip de 90 de secunde o afacere de 400 de milioane de dolari

Data publicării:
Baby Shark
Foto: Profimedia
Din articol
„Nu ne așteptam la un salariu” „Și atunci a apărut Baby Shark” Momentul Baby Shark Un succes de moment? Sentimente contradictorii

Când Kim Min-seok a dat undă verde în iunie 2016 pentru publicarea unui clip de 90 de secunde cu un cântec pentru copii, nu avea idee ce urma să declanșeze.

Acesta a devenit un fenomen global, înregistrând peste 16 miliarde de vizualizări - cel mai vizionat videoclip de pe YouTube din toate timpurile.

Cântecul era incredibilul Baby Shark.

Nu numai că a captivat copiii mici și a terorizat adulții din întreaga lume, dar a și pus bazele pentru ca Pinkfong, creatorul său, să devină o afacere media în valoare de sute de milioane de dolari.

„Nu ne așteptam să se distingă de celelalte conținuturi ale noastre”, a declarat Kim Min-seok, directorul executiv al Pinkfong.

„Dar, privind înapoi, a devenit un punct de cotitură major care a pregătit terenul pentru călătoria noastră globală.”

Marți, această călătorie a dus Pinkfong la bursa din Coreea de Sud, unde acțiunile sale au crescut cu peste 9% la debut, oferindu-i o valoare de peste 400 de milioane de dolari (304 milioane de lire sterline).

„Nu ne așteptam la un salariu”

Fondată în 2010 sub numele de SmartStudy, compania crea conținut digital pentru copii cu vârsta de până la 12 ani.

Avea doar trei angajați, printre care Kim Min-seok și directorul tehnic al companiei, Dongwoo Son.

„Biroul era minuscul, chiar mai mic decât acesta”, își amintește domnul Kim, arătând spre sala de conferințe din care suna.

Era atât de mic „încât nici nu ne așteptam să primim salariu la acea vreme”, a spus el prin intermediul unui traducător.

Compania a fost redenumită Pinkfong după personajul său vesel și curios, o vulpe, în 2022.

„Și atunci a apărut Baby Shark”

Pinkfong a trecut prin mai multe transformări majore, inclusiv schimbarea orientării către copiii mici.

Compania a crescut până la aproximativ 100 de angajați și a acordat prioritate jocurilor și conținutului mai simplu, bazat pe învățare. „Și atunci a apărut Baby Shark”, a spus Kim Min-seok.

Compania este cunoscută sub numele de The Pinkfong Company din 2022, un nume inspirat de o vulpe veselă și curioasă care apărea într-unul dintre primele sale desene animate.

În prezent, are aproximativ 340 de angajați, cu birouri în Tokyo, Shanghai și Los Angeles.

Momentul Baby Shark

Se crede că Baby Shark a apărut în SUA în anii 1970 și era adesea cântat în taberele de vară pentru copii.

Melodia, care repetă fraza „Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo”, este „atractivă pentru copii, deși poate fi enervantă pentru adulți”, a spus analistul media Kevin Chew de la Universitatea Tehnologică Nanyang.

Kim Min-seok este, de asemenea, foarte conștient de cât de captivantă este melodia.

„Este ca o melodie K-pop. Are un ritm foarte rapid, este ritmică și creează dependență”, a spus el, adăugând că melodia are un efect „incantatoriu”, ceea ce o face ușor de reținut pentru copii.

Dar nu a fost un succes instantaneu și a câștigat popularitate abia când coregrafia sa a fost prezentată la evenimente pentru copii din Asia de Sud-Est.

Videoclipurile cu copii și adulți dansând pe melodia au început să se răspândească online, iar clipul a devenit viral.

În biroul Pinkfong s-a creat o „atmosferă de festival”, pe măsură ce echipa a văzut cum numărul de vizualizări creștea, a spus domnul Kim.

În noiembrie 2020, clipul Baby Shark a câștigat titlul de cel mai vizionat clip de pe YouTube.

Acesta a generat aproximativ jumătate din veniturile companiei în anii imediat următori lansării videoclipului și a devenit o rampă de lansare pentru conținut și produse noi, a spus el.

Însă Pinkfong s-a confruntat cu o provocare juridică în 2019, când a fost acuzată de plagierea operei unui compozitor american.

Curtea Supremă a Coreei de Sud a respins cazul, după ce compania a susținut că versiunea sa era derivată dintr-un cântec popular din domeniul public.

Victoria a dat un impuls companiei, deoarece acțiunile sale au fost listate la bursă. El a adăugat că cererea de listare la bursă a fost depusă înainte de anunțarea verdictului.

Un succes de moment?

Celelalte francize ale Pinkfong, precum Bebefinn și Sealook, cresc rapid, dar firma trebuie să demonstreze că succesul său nu se bazează doar pe Baby Shark, a spus Min Jung Kim, lector de afaceri la Universitatea din Coreea.

Publicul țintă al companiei este un avantaj major, deoarece copiii mici tind să vizioneze același material în mod repetat, a spus ea.

Kim Min-seok insistă că afacerea sa poate crește dincolo de Baby Shark, care reprezintă în prezent aproximativ un sfert din veniturile Pinkfong. Între timp, Bebefinn a făcut un salt înainte, generând aproximativ 40% din veniturile firmei.

Sentimente contradictorii

Un părinte a declarat pentru BBC că familia sa are sentimente contradictorii în ceea ce privește videoclipurile Pinkfong.

Saleem Nashef, tată a doi copii, a spus că apreciază calitățile educaționale ale conținutului firmei, dar soția sa consideră că Baby Shark este „prea stimulant pentru copii”.

Totuși, videoclipul viral pare a fi inevitabil, deoarece fiica sa, care urmează să împlinească trei ani, va avea o petrecere de ziua ei cu tema Baby Shark.

Nu este încă clar dacă Pinkfong va putea crea alte personaje care să se ridice la nivelul popularității comerciale a Baby Shark, spun creatorii fenomenului.

Compania a strâns aproape 52 de milioane de dolari la debutul său pe bursă și intenționează să utilizeze banii pentru a-și extinde gama de filme și personaje.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
bolojan alba mercedes
2
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
3
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
Palatul Buckingham
4
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
5
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
Digi Sport
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia unveils Khabarovsk submarine in Severodvinsk
Rusia a lansat super-arma Habarovsk, un nou submarin proiectat să transporte încărcătură nucleară
Avion F-22 raptor
Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei rachete aer-aer din istorie
Insula Șerpilor
Cele mai mari 10 succese ale Ucrainei în războiul împotriva Rusiei
secretele succesului
„Secretele succesului. Vis sau realitate?” Wonder Family Fest aduce, în prima zi, pe scena principală, patru voci sinonime cu succesul
Rachetă RS-24 Yars
Rusia nu ar fi reușit să lanseze o rachetă balistică intercontinentală RS-24 Yars către Ucraina, așa cum era planificat
Recomandările redacţiei
geneva discutii
Discuții decisive în desfășurare la Geneva între SUA, Ucraina și...
stema politiei locale din romania
Noi puteri pentru poliția locală: Un proiect MAI prevede ca aceștia...
Demonstrații SUA
Aproape 200.000 de ucraineni ar putea fi deportați din SUA...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum...
Ultimele știri
Avansul tehnologic face probleme pușcăriilor britanice: droguri, Ozempic și steroizi la liber. Care este marele risc
Institutul pentru Studiul Războiului: Kremlinul pregătește terenul pentru a respinge planul de pace al SUA
O pictură rară a lui Klimt a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă modernă vândută vreodată la licitaţie. Cine deține recordul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce avere are MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, după ce a donat deja 19 miliarde de dolari. E...
Cancan
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că...
Fanatik.ro
Cum a decis Valentin Ceaușescu să se îndepărteze de Steaua după un joc aranjat: „Fotbaliștii trânteau...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
După Asia Express, Gabi Tamaș e din nou în centrul atenției. Gestul vulgar făcut de sportiv chiar în direct...
Adevărul
Ce este AMR, una dintre cele mai stringente și persistente amenințări la adresa sănătății. Românii sunt...
Playtech
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o...
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi...
Newsweek
Lege în Senat care crește pensiile celor care au avut copii. Ce perioade devin contributive? DOCUMENT
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...