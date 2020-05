Ce bacșiș a primit un ospătar din Texas în ziua în care restaurantele s-au redeschis: „A spus că este extrem de recunoscător”

Luminile au fost aprinse vineri în restaurantul Frog & The Bull, din Austin, Texas, pentru a ura bun venit clienților.

Proprietarul David Fernandez a așteptat câteva săptămâni să redeschidă restaurantul, odată cu ridicarea restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Cadoul de bun venit oferit de client a făcut ca ziua redeschiderii restaurantului și mai specială pentru Fernandez și angajații săi, relatează CNN.

Un bărbat și familia lui, clienți înainte de criză, au fost printre primii care s-au așezat vineri la masă și au făcut o comandă consistentă. Nota de plată a ajuns la o sumă mare, de 337 de dolari. Când a primit nota, clientul i-a cerut ospătarului să-i încaseze dublul sumei din bon.

Ospătarul, Josh Pikoff, de 18 ani, nu a primit niciodată o astfel de solicitare, așa că i-a cerut ajutor lui Fernandez.

„A spus să încaseze dublul sumei și am întrebat: Ești sigur?. Iar el a spus că da”, spune Fernandez.

Însă după ce clientul a primit nota actualizată, cu suma dublă, a adăugat un bacșiș de 300 de dolari pentru Pikoff și încă 1.000 de dolari „pentru casă”, așa cum se vede în fotografia bonului. În final, totalul plătit a fost de 2.029 dolari.

„La început am fost șocat pentru că nu am înțeles de ce a dat atât de mulți bani", a declarat Pikoff pentru CNN. „Dar el a spus că este extrem de recunoscător că am deschis și ne-am pus în pericol pentru a servi comunitatea.”

Frog & The Bull, un restaurant de inspirație iberică, s-a deschis cu cinci luni înainte de pandemie. Ca majoritatea restaurantelor din SUA, a fost lovit puternic din cauza crizei, iar Fernandez a fost nevoit să-și concedieze majoritatea angajaților.

Personalul redus a încercat să susțină afacerea cu livrări la domiciliu. Dar impulsul pe care l-a câștigat restaurantul în primele sale cinci luni s-a pierdut, iar Fernandez a spus că el și angajații „luptau pentru supraviețuire”.

Vineri, restaurantele din Texas s-au redeschis.