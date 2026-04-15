Banca Mondială lansează un plan de acces la apă potabilă pentru un miliard de oameni

Banca Mondială a anunțat miercuri un plan care vizează îmbunătățirea accesului la apă potabilă pentru un miliard de oameni în următorii patru ani, conform France24.

Programul „Water Forward” va „extinde serviciile fiabile de alimentare cu apă și va consolida sistemele împotriva secetelor și inundațiilor”.

Banca a declarat că fondurile proprii și consultanța tehnică pe care le va oferi vor contribui la îmbunătățirea aprovizionării cu apă pentru aproximativ 400 de milioane de oameni până în 2030, restul fondurilor provenind de la parteneri.

Apa „determină dacă oamenii sunt suficient de sănătoși pentru a munci, dacă copiii au o copilărie în care să învețe și să exploreze și dacă întreprinderile pot funcționa și economiile pot crește”, a declarat președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga.

Programul va permite țărilor să identifice domeniile prioritare, iar apoi „băncile de dezvoltare, guvernele, organizațiile filantropice și, cel mai important, sectorul privat se vor alinia la acest plan”, a spus el. Instituția financiară globală nu a specificat suma pe care o alocă inițiativei.

Printre alte instituții participante se numără băncile regionale de dezvoltare, fondul de dezvoltare al OPEC și Noua Bancă de Dezvoltare, aliniată la BRICS.

Potrivit Băncii, 14 țări s-au angajat deja în mod voluntar să-și reformeze și să-și consolideze sectoarele de apă în cadrul noului program.

Aproximativ patru miliarde de oameni - jumătate din populația lumii - se confruntă cu penuria de apă, în parte din cauza „politicilor neclare, a reglementărilor slabe și a utilităților nesustenabile din punct de vedere financiar, care au încetinit progresul și au descurajat investițiile”, a declarat Banca.

Accentul pus pe problemele de guvernanță a apei - nu doar pe infrastructura fizică - este promițător, a declarat David Michel, asociat senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

