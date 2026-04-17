„Bănuiau că ar putea fi ținta unor atacuri”. Negociatorii Teheranului, escortați de Pakistan înapoi în Iran după negocierile cu SUA

Forțele aeriene pakistaneze au escortat negociatorii iranieni înapoi acasă după rundele de negocieri de pace fără rezultat cu SUA de la sfârșitul săptămânii trecute, lansând o operațiune de amploare după ce reprezentanții Teheranului au afirmat că Israelul ar putea încerca să-i ucidă, au declarat trei surse pentru Reuters.

Pakistanul a mobilizat aproximativ douăzeci și patru de avioane de vânătoare pentru escortă, precum și sistemul de avertizare și control aerian al forțelor armate pentru supravegherea aeriană, în scopul asigurării siguranței delegației la întoarcerea de la Islamabad, au declarat două surse pakistaneze care au cunoștință despre operațiune.

Unul dintre ei a afirmat că se vor asigura măsuri similare de securitate pentru discuțiile viitoare, în cazul în care iranienii vor solicita acest lucru, „în caz contrar, avioanele pakistaneze îi vor întâmpina în spațiul aerian al Pakistanului”.

O a treia sursă implicată în discuții a declarat că se lucrează deja la elaborarea unor măsuri în perspectiva unei noi runde de negocieri, preconizată chiar în acest weekend.

Un diplomat regional informat de Teheran a declarat însă că Pakistanul a insistat asupra escortei după ce delegații iranieni au ridicat problema unei posibile amenințări „ipotetice”.

Discuțiile purtate cu delegația iraniană cu privire la o potențială amenințare pe durata călătoriei și la prezența unei escorte aeriene pakistaneze în Iran nu au fost menționate până acum.

Biroul prim-ministrului israelian nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Misiunea permanentă a Iranului la Geneva nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Forțele aeriene și armata pakistaneze nu au răspuns la întrebările referitoare la operațiune. Ambasada SUA la Islamabad nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

„Când negocierile au eșuat, iranienii s-au temut că lucrurile nu au mers cum trebuia. Ei bănuiau că ar putea fi ținta unor atacuri”, a declarat o sursă din domeniul securității.

„A fost o misiune operațională de amploare, dacă o privești din perspectiva unui pilot. Îți asumi responsabilitatea pentru o delegație care vine pentru discuții, le asiguri acoperire aeriană și dispui de avioane de vânătoare performante, capabile să contracareze orice amenințare”, a spus el.

Sursa implicată în discuții, care reprezintă cel mai înalt nivel de dialog dintre cele două țări de la Revoluția Islamică din 1979, a confirmat existența escortei aeriene, dar nu a oferit detalii despre operațiune.

„I-am însoțit până la Teheran. Securitatea lor a fost responsabilitatea noastră chiar și după ce și-au încheiat șederea aici”, a declarat sursa.

Misiunea de duminică către Iran a inclus avioane J-10 de fabricație chineză, cea mai performantă aeronavă din flota forțelor aeriene pakistaneze, a declarat un oficial.

Delegația iraniană, condusă de ministrul de Externe Abbas Araqchi și de președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, fost ofițer militar și pilot autorizat, a solicitat o escortă de securitate care depășește cu mult protocolul obișnuit, au declarat cele două surse din domeniul securității.

Diplomatul regional a declarat că iranienii nu au formulat o cerere oficială, dar nici nu au „exclus posibilitatea ca Israelul să lovească chiar aeronava”, ceea ce a determinat Pakistanul să insiste asupra asigurării unei escorte de securitate.

Delegația nu a aterizat la Teheran, a declarat diplomatul, refuzând să precizeze unde au fost lăsați.

Israelul îi avea pe Araqchi și Qalibaf pe lista sa de ținte până când Pakistanul a cerut Washingtonului să intervină pentru a-i exclude, întrucât nu ar mai fi rămas nimeni cu care să se discute despre războiul declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luna trecută: „Nu aș încheia polițe de asigurare de viață pentru niciunul dintre liderii organizației teroriste”, referindu-se la Iran. „Nu intenționez să ofer aici detalii exacte despre ceea ce planificăm sau ce vom face.”

Cu puțin timp înainte de a accepta încetarea focului săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a transmis pe rețelele sociale: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte, fără să mai poată fi readusă la viață vreodată. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că așa va fi.”

La câteva ore după ce delegația iraniană și cea americană, condusă de vicepreședintele JD Vance, au părăsit Pakistanul fără rezultate, surse au declarat pentru Reuters că dialogul era încă în desfășurare.

Liderul de la Casa Albă a declarat joi că războiul „ar trebui să se încheie destul de curând” și că ar putea avea loc discuții la Islamabad în acest weekend.

