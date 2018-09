Bărbat batjocorit fără milă pentru că se bărbierea în tren. Povestea tristă din spatele clipului viral văzut de 2,5 milioane de ori

Filmarea în care un bărbat din New Jersey, SUA, este batjocorit pentru că se bărbierește în tren a devenit virală pe rețelele de socializare. Povestea bărbatului este însă una tristă. Anthony Torres, cel din imaginile postate online, s-a destăinuit jurnaliștilor de la Associated Press, citați de New York Post.

În ziua în care a fost filmat bărbierindu-se în tren, bărbatul în vârstă de 56 de ani încerca doar să se îngrijească de igiena personală, după ce petrecuse câteva zile într-un centru pentru oameni fără adăpost.

„Viața mea e un dezastru. Ăsta e motivul pentru care mă bărbieream în tren. Nu am vrut ca toată lumea să știe că sunt pe străzi, de-asta mă bărbieream în tren”, a mărturisit bărbatul.

Clipul publicat pe internet a fost văzut de aproape 2,5 milioane de ori, iar oamenii l-au batjocorit fără milă pe bărbat, numindu-l „un animal”, „dezgustător” sau „leneș”.

Torres povestește însă că a fost nevoit să plece din adăpostul pentru oameni ai străzii înainte să apuce să își facă un duș și să se radă. El spune că a vrut să arate „prezentabil”, pentru a salva aparențele.

Anthony Torres provine dintr-o familie săracă și mai are cinci frați. El a lucrat ca bodyguard în cazinouri, apoi în construcții prin toată țara, locuind în funcție de locul în care trebuia să muncească.

El locuiește acum alături de unul dintre frații săi, la care mersese doar să îi ceară un sac de dormit să poată sta pe sub poduri. Acestuia i s-a făcut milă și l-a primit însă în casă.

„Nu m-am gândit că o filmare cu mine poate fi virală, iar oamenii să râdă așa de mine. Poate că acum vor fi mai îngăduitori, știind prin ce am trecut”, spune bărbatul.

