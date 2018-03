Bărbat orb, redus la lacrimi după ce un întreg vagon de navetiști i-a refuzat un loc pe scaun. Vagonul era destinat persoanelor cu dizabilități

Nu mai e un secret pentru nimeni că stresul orelor de vârf, în care oamenii se grăbesc să ajungă la muncă sau acasă, după serviciu, poate să ne transforme în monștri. Mai ales într-o capitală atât de aglomerată precum Londra.

Însă Amit Patel, în vârstă de 37 de ani, a fost de-a dreptul umilit de un vagon întreg de pasageri nepăsători. Patel este nevăzător și a urcat în respectivul metrou împreună cu Kika, un câine-ghid care îl ajută. Mai mult, a urcat în vagonul destinat special pentru persoanele cu dizabilități. Nimeni nu a vrut însă să le cedeze un loc pe scaun.

„Este greu să nu te bufnească plânsul. Ajung acasă și mă gândesc: ‘Chiar trebuie să fie atât de greu?’”, a spus acesta într-un interviu pentru The Evening Star, scrie The Independent.

Chinul prin care a trecut a fost documentat într-o serie de mesaje pe contul de Twitter deschis în numele cățelei Kika.

„Am mers prin ploaie până la capătul platformei, pentru a ne îmbarca în secțiunea metroului destinată persoanelor cu dizabilități și chiar dacă tata mi-a dat comanda să găsesc un loc, nimeni nu ne-a cedat scaunul”, este primul mesaj postat pe Twitter.

We walked to the end of the platform in the pouring rain so that we can board the designated disabled section on the @Se_Railway train & even with dad giving me the command “find a seat” not one passenger gave up their seat! 😡😤😢@GuidedogsLondon @guidedogs @transportforall pic.twitter.com/MHl0xtw6fU