Bărbații tineri conduc o „renaștere religioasă” în SUA. Creștinismul câștigă adepți în Generația Z și la nivel global

Creștinismul începe să revină în Statele Unite și în alte țări occidentale, în rândul noilor generații. O scădere a numărului de credincioși care a durat zeci de ani s-a oprit, iar Generația Z conduce o „renaștere religioasă”, scrie Axios.

Datele de la Pew arată că, timp de decenii, fiecare grup de vârstă a fost mai puțin creștin decât cel anterior. Americanii născuți în anii 1970 sunt 63% creștini. Cei născuți în anii 1980 sunt 53% creștini, iar cei născuți în anii 1990 sunt 46% creștini. Însă nu a existat o scădere din anii 1990 până în anii 2000. Americanii născuți în anii 2000 sunt, de asemenea, 46% creștini.

Membrii Generației Z, în special bărbații din această generație, sunt de fapt mai predispuși să participe săptămânal la servicii religioase decât milenialii și chiar unii tineri din Generația X, arată analiza lui Burge.

Renaștere religioasă în America

În rândul generațiilor mai în vârstă, există o diferență constantă de gen între creștini, femeile fiind mai religioase decât bărbații. În cadrul Generației Z, această diferență s-a diminuat, pe măsură ce tinerii bărbați se alătură bisericii, iar tinerele femei o părăsesc. Dacă această tendință va continua, diferența de gen se va inversa.

Mulți tineri s-au îndreptat către religie pentru a găsi o comunitate și o conexiune după anii de izolare din pandemie, care a afectat Generația Z mai mult decât pe ceilalți.

În anumite privințe, această tendință reflectă schimbarea politică a bărbaților spre dreapta. „Religia este asociată cu dreapta și cu o abordare mai tradiționalistă”, a declarat Derek Rishmawy, de la UC Irvine, pentru The New York Times. În plus, pentru unii tineri bărbați, creștinismul este văzut ca „o instituție care nu este inițial și formal sceptică față de ei ca grup”, a adăugat Rishmawy.

Femeile devin din ce în ce mai liberale

„În Franța, Biserica Catolică a botezat mai mult de 17.000 de persoane, cel mai mare număr anual de alăturări la Biserică în ultimii 20 de ani”, scrie jurnalistul David Brooks în New York Times. Ponderea britanicilor cu vârste între 18 și 24 de ani care frecventează biserica cel puțin lunar a crescut de la 4% în 2018 la 16% în prezent, inclusiv o creștere de 21% în rândul tinerilor bărbați, conform cercetărilor de la Bible Society.

Creșterea diferenței de gen în cadrul renașterii religioase din America ar putea avea consecințe mai largi pentru tineret, spune Burge.

„Oamenii preferă să se căsătorească cu cei asemenea lor, iar femeile devin din ce în ce mai liberale și mai puțin religioase, în timp ce bărbații sunt contrariul lor”, spune Burge. „Parteneriatele vor deveni o problemă.”

