Bărbatul acuzat de uciderea lui Shinzo Abe a pledat vinovat. Motivul pentru care fostul premier japonez a fost asasinat

Bărbatul acuzat de uciderea fostului premier japonez Shinzo Abe a pledat vinovat în prima zi a procesului său. Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, a mărturisit în fața unui tribunal din Tokyo că „totul este adevărat”, conform presei locale, relatează BBC.

Yamagami a utilizat o armă de foc artizanală pentru a-l împușca pe Abe în timpul unui eveniment din campania electorală, în orașul Nara, din vestul țării, în 2022.

Abe, cunoscut pentru politica sa externă agresivă și pentru strategia economică cunoscută sub numele de „Abenomics”, a fost împușcat de mai multe ori și a murit în spital în aceeași zi.

Asasinatul a pus în lumină legăturile dintre Partidul Liberal Democrat (LDP) al lui Abe și Biserica Unificării, cunoscută mai popular sub numele de „Moonies”.

Yamagami ar fi spus anchetatorilor că l-a vizat pe Abe deoarece îl învinuia pe acesta că ar fi promovat biserica, care, potrivit lui, ar fi falimentat-o pe mama sa și întreaga familie.

Conform afirmațiilor sale, mama sa ar fi făcut donații în valoare totală de aproximativ 100 de milioane de yeni (660.000 de dolari), ca dovadă a credinței sale față de biserică.

Aceste acuzații au determinat declanșarea unei anchete asupra bisericii, care a început în Coreea de Sud și este cunoscută pentru nunțile în masă, și au dus la demisia a patru prelați.

Apoi, în martie anul acesta, un tribunal din Tokyo a dispus desființarea bisericii, retrăgându-i statutul de scutire de impozite și obligând-o să-și lichideze activele.

Dar mama lui Yamagami – care se așteaptă să fie chemată ca martor – nu și-a schimbat convingerile, declarând presei japoneze că uciderea i-a întărit credința, potrivit Japan Times.

Procesul lui Yamagami nu se va încheia înainte de luna ianuarie, inculpatul negând acuzațiile legate de încălcarea legilor privind controlul armelor. Avocatul său a declarat în fața instanței că arma artizanală nu se încadra în categoria corectă, a informat postul japonez NHK.

Japonia, care are un nivel foarte scăzut de violență cu arme de foc, și-a întărit și mai mult legislația privind armele artizanale după asasinarea lui Abe.

Editor : A.M.G.