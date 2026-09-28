Bărbatul care a mers pe jos 50.000 de kilometri ca să ajungă acasă. La finalul unei călătorii de aproape 30 de ani, mai are un obstacol

La aproape trei decenii de când a plecat pe jos într-o călătorie în jurul lumii, pornind din extremitatea sudică a statului Chile, Karl Bushby este aproape de punctul final al periplului său: casa mamei lui din nordul Angliei. În calea sa, însă, se află unul dintre cele mai dificile obstacole din întreaga sa aventură: Canalul Mânecii. În toți acești ani, au apărut tot mai mulți amatori de călătorii extreme, care au redefinit acest gen de aventuri pe distanțe extrem de lungi, într-o eră a vizelor digitale, a muncii de la distanță și a rețelelor sociale, relatează Financial Times.

Karl Bushby era un tânăr parașutist plin de energie la mijlocul anilor ‘90 și își dorea cu ardoare să plece într-o aventură. La scurt timp după încheierea prematură a primei sale căsnicii, lui Bushby i-a venit ideea neobișnuită a unei călătorii în jurul lumii în care avea să parcurgă 50.000 de kilometri fără să folosească niciun fel de mijloc de transport.

Bushy avea 29 de ani când a zburat la Punta Arenas, în noiembrie 1998, și și-a început aventura. Acum, Bushby are 57 de ani și este aproape să ajungă pe coasta de nord a Franței, de unde ar urma să înoate până în Anglia.

În ciuda peripețiilor prin care a trecut cu gherilele din America Latină, traficanții de droguri și șerpii veninoși din regiunea sălbatică Darien dintre Columbia și Panama și distanța de 300 de kilometri din Marea Caspică pe care a trebuit să o treacă înot, Canalul Mânecii s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dificile obstacole din întreaga sa călătorie.

În lunga sa călătorie, Karl Bushby s-a confruntat, printre altele, cu luptători de gherilă și traficanți de droguri în America Latină și șerpi veninoși în regiunea sălbatică Darien. În poză: Bushby în Panama, în 2001. Foto: Profimedia Images

În 2006, el a reușit să traverseze Strâmtoarea Bering mergând pe gheața instabilă dintre Alaska și Orientul Îndepărtat Rus, însă a fost reținut de autoritățile din Rusia pentru că nu a sosit în țară printr-un punct oficial de intrare.

El a fost eliberat după intervenția lui John Prescott, viceprim-ministrul Marii Britanii de la acea vreme, care a vorbit cu guvernatorul regiunii autonome Ciukotka, miliardarul Roman Abramovici.

Cele două reguli pe care Bushby nu le-a încălcat niciodată în periplul său de 28 de ani

Bushby a respectat mereu două reguli: să nu folosească niciodată un mijloc de transport de-a lungul rutei sale și să nu se întoarcă în Marea Britanie până când nu va reuși să își încheie călătoria pe jos.

După ce nu a primit permisiunea să folosească Tunelul Canalului Mânecii pentru a ajunge din Calais în Dover pe jos, prin galeria de serviciu, lui Bushby nu i s-a permis nici să înoate până în Anglia. În mod normal, înotătorii care au făcut acest traseu au pornit din Anglia, întrucât Franța interzice folosirea țărmului francez ca punct de plecare.

„Încă este realizabil, dar nu se știe dacă va fi un plan bun sau unul foarte prost”, a transmis Bushby săptămâna trecută, dintr-un cort în care stătea lângă orașul belgian Mons, aflat la vreo 10 zile de mers pe jos de zona de coastă.

În 2006, Karl Bushby a reușit să traverseze Strâmtoarea Bering mergând pe gheața instabilă dintre Alaska și Orientul Îndepărtat Rus. În poză: Bushby în Canada, în 2003. Foto: Profimedia Images

Bushby nu a vrut să dezvăluie ce ar presupune „planul foarte prost”. Oricum, el este determinat să ajungă în orașul Hull din nordul Angliei până la începutul lunii noiembrie, după ce a petrecut ultimele trei decenii pe drumuri sau în Mexic – locul său de refugiu atunci când a fost nevoit să ia o pauză din cauza problemelor legate de obținerea vizei sau din cauza restricțiilor din timpul pandemiei.

Inițial, planul era să își încheie aventura în 12 ani, însă a trebuit să își întrerupă călătoria de mai multe ori, inclusiv când s-a deplasat de la Los Angeles la ambasada Rusiei de la Washington pentru a protesta cu succes împotriva deciziei autorităților ruse de a nu-i oferi viza.

„La un moment dat, ai depus un efort atât de mare pentru a încheia misiunea încât, pur și simplu, știi că nu mai există cale de întoarcere”, a spus Bushby. „Mergi până la capăt, indiferent de cât de mult durează.”

Singurul explorator care a realizat „Marele Șlem al Călătoriilor”

Numărul amatorilor de călătorii extreme „a crescut masiv”, a spus Harry Mitsidis, fondatorul britanic al NomadMania, un site care îi clasifică pe toți exploratorii din lume după cât de multe locuri au vizitat.

Mitsidis a vizitat ultima țară de pe lista cu 193 de țări recunoscute ONU în 2008. La acea vreme, doar câțiva oameni reușeau această performanță în fiecare an. „Anul trecut, am avut 85 de oameni”, a spus el.

Mitsidis știe că, în acest moment, există cel puțin 500 de persoane care au vizitat toate țările din lume.

Karl Bushby a ajuns în Europa anul trecut, după ce a traversat Podul Bosfor, care leagă partea asiatică a Turciei de partea europeană. Foto: Profimedia Images

Anul trecut, Jaime Aleman, un avocat bogat și fost diplomat de 72 de ani din Panama, a ajuns în spațiu la bordul misiunii New Shepard de la Blue Origin, compania de turism spațial a lui Jeff Bezos. Astfel, el a devenit prima persoană care a realizat „Marele Șlem al Călătoriilor”: a vizitat toate cele 193 de state membre ONU, a fost la ambii poli și în spațiu.

Bushby a spus că întoarcerea în Anglia, acolo unde nu a mai fost de 28 de ani, îl sperie. „Acolo, totul se va opri brusc”, a spus el. „Mă văd stând în casa mamei mele din Hull, la 57 de ani, fără nimic. O să fie nasol.”

Bushby va fi nevoit să renunțe la mersul pe jos pe distanțe lungi. După cei 50.000 de kilometri pe care i-a parcurs pe jos, el a ajuns să șchiopăteze ușor și nu își mai poate aduce minte câți bocanci a distrus în aventura sa.

„Corpul îmi spune că este timpul să închei călătoria”, a mai spus Bushby, pregătindu-se să se culce din nou sub pânza cortului. La vest, îl așteaptă Canalul Mânecii, care va fi, din mai multe puncte de vedere, cel mai dificil obstacol al aventurii sale de aproape 30 de ani.

Editor : Raul Nețoiu