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Barcă găsită în derivă în largul Insulelor Canare: temeri că 80 de persoane ar fi murit. Ce au descoperit autoritățile spaniole la bord

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migranti in barca si in apa
Imagine cu caracter ilustrativ Foto: GettyImages
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Presa spaniolă relatează că există temeri că mai bine de 80 de persoane, printre care și un bebeluș, au murit la bordul unei bărci care a plutit în derivă timp de 26 de zile în largul Insulelor Canare. Agenția de știri spaniolă EFE Noticias a relatat că ambarcațiunea, asemănătoare unei canoe, a fost descoperită joi dimineață la sud de insulele turistice situate în largul coastei nord-vestice a Africii. Barca ar fi plecat luna trecută din Gambia, în Africa de Vest, cu 128 de persoane la bord, scrie The Times.

Echipele de salvare au găsit doar 44 de supraviețuitori și au descoperit cinci cadavre la bord. Primele informații sugerează că toți supraviețuitorii sunt din Gambia și Mali.

Serviciul de salvare maritimă a declarat că ambarcațiunea a fost zărită inițial de unul dintre avioanele sale miercuri după-amiază, la 120 de kilometri de Gran Canaria, și a primit ajutor de la o navă spaniolă de căutare și salvare, „Guardamar Urania”, la miezul nopții.

Trei dintre supraviețuitori au fost transportați cu elicopterul de pe nava „Guardamar Urania” la spitale din Las Palmas de Gran Canaria.

Garda Civilă a comunicat ONG-ului spaniol „Caminando Fronteras” că inscripțiile de pe carena navei corespundeau cu cele ale unei nave care a plecat luna trecută din Gambia cu 128 de persoane la bord.

Helena Maleno, fondatoarea organizației Caminando Fronteras, a declarat pe rețelele sociale că supraviețuitorii au relatat că 83 de persoane, printre care trei femei și un bebeluș, au murit în timpul traversării.

Supraviețuitorii ar fi declarat Crucii Roșii, după ce au ajuns la docul Arguineguin, un port de pe coasta de sud-vest a insulei Gran Canaria, la ora 3:30 dimineața, că plecaseră „cu peste 100 de persoane”.

Mulți dintre cei care au supraviețuit erau deshidratați.

În iunie, organizația Caminando Fronteras a raportat că peste 1.300 de migranți au murit în timp ce încercau să ajungă pe coastele spaniole în primele cinci luni ale acestui an.

Fernando Clavijo, liderul regional al Insulelor Canare, a declarat că tragedia subliniază necesitatea unei politici de stat în materie de migrație, mai ales după valul mortal de migranți din iulie din Ceuta, enclava spaniolă din Africa de Nord.

„Este intolerabil ca viețile să continue să se piardă. Insulele Canare nu se pot obișnui și nu pot accepta ca fiind normal faptul că Atlanticul continuă să fie o capcană mortală”, a declarat el pe X.

Ruta atlantică din Africa de Vest către Insulele Canare este una dintre cele mai mortale rute de migrație din lume. Mii de migranți încearcă în fiecare an această călătorie în ambarcațiuni supraaglomerate, încercând să ajungă pe teritoriul spaniol, în ciuda riscurilor reprezentate de marea agitată, curenții puternici și distanțele mari.

Numărul migranților care ajung în Insulele Canare din Africa de Vest a scăzut în acest an cu 57,4%, potrivit datelor oficiale.

Editor : B.E.

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