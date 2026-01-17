Oceanele influențează puternic viața de zi cu zi. Acestea acoperă 70% din suprafața planetei, transportă 90% din comerțul global și susțin milioane de locuri de muncă și alimentația a miliarde de oameni. Pe măsură ce concurența globală se intensifică și schimbările climatice se accelerează, oceanele lumii ajung, de asemenea, în prima linie a geopoliticii secolului XXI. Modul în care factorii de decizie politică vor aborda aceste provocări va afecta aprovizionarea cu alimente, prețul mărfurilor și securitatea națională, scriu jurnaliștii The Conversation.

În prezent, cooperarea internațională este pusă la grea încercare, dar există multe modalități de a contribui la menținerea păcii. Instrumentele diplomatice variază de la acorduri internaționale formale, precum Tratatul privind marea liberă pentru protejarea vieții marine, care va intra în vigoare la 17 ianuarie 2026, la acorduri între țări, până la eforturi conduse de companii, oameni de știință și organizații specializate.

Exemple pentru fiecare dintre acestea pot fi găsite în modul în care lumea se confruntă cu tensiunile crescânde legate de transportul maritim în Arctica, exploatarea minieră a fundului mării și pescuitul excesiv.

Transportul maritim în Arctica: noi rute maritime, noi riscuri

Pe măsură ce stratul de gheață al Oceanului Arctic se reduce, se deschid rute maritime care odinioară erau impracticabile aproape tot timpul anului.

Pentru companii, aceste rute – precum Ruta Mării Nordului de-a lungul coastei Rusiei și Pasajul de Nord-Vest prin arhipelagul arctic al Canadei – promit timpi de tranzit mai scurți, costuri mai mici cu combustibilul și mai puține puncte de blocaj decât pasajele tradiționale.

Cu toate acestea, transportul maritim în Arctica ridică și provocări complexe.

Statele Unite, Rusia, China și mai multe țări europene au luat măsuri pentru a-și stabili prezența economică și militară în Oceanul Arctic, adesea cu revendicări care se suprapun și obiective strategice concurente. De exemplu, Rusia a închis accesul la o mare parte din Marea Barents, în timp ce efectua teste cu rachete în apropierea Norvegiei în 2025. NATO a patrulat, de asemenea, în aceeași mare.

Tensiunile geopolitice agravează pericolele practice din apele arctice, care sunt slab cartografiate, unde capacitatea de intervenție în caz de urgență este limitată și unde condițiile meteorologice extreme sunt frecvente.

Pe măsură ce tot mai multe nave comerciale traversează aceste ape, un incident grav – fie că este provocat de o confruntare politică sau de condițiile meteorologice – ar putea fi dificil de controlat și costisitor pentru ecosistemele marine și lanțurile de aprovizionare globale.

Fundul oceanelor este bogat în metale și minerale care pot fi folosite în tehnologii precum panourile solare, mașinile electrice și turbinele eoliene, dar exploatarea lor ar putea avea un impact uriaș asupra mediului. Foto: Profimedia Images

Consiliul Arctic este principalul forum oficial al regiunii în care țările arctice colaborează, dar îi este interzis în mod explicit să abordeze probleme militare și de securitate – tocmai presiunile care remodelează acum transportul maritim în Arctica.

Consiliul a fost inactiv timp de peste un an, începând din 2022, după ce Rusia, pe atunci președinta Consiliului Arctic, a invadat Ucraina. Deși întâlnirile și proiectele care implică țările rămase au fost reluate, influența consiliului a fost subminată de măsurile unilaterale luate de administrația Trump și de Rusia, precum și de acordurile bilaterale între țări, inclusiv Rusia și China, care implică adesea accesul la petrol, gaze și zăcăminte minerale critice.

În acest context, țările arctice pot consolida cooperarea prin alte canale. Unul important este știința.

Timp de decenii, oamenii de știință din SUA, Europa, Rusia și alte țări au colaborat la cercetări legate de siguranța publică și mediu, dar invazia Rusiei în Ucraina a perturbat aceste rețele de cercetare. În viitor, țările ar putea partaja mai multe date despre topirea gheții, condițiile meteorologice extreme și răspunsul la situații de urgență pentru a ajuta la prevenirea accidentelor într-un coridor de transport maritim care se deschide rapid.

Minereuri critice: controlul asupra resurselor oceanului

Tranziția globală către energia curată stimulează cererea de minereuri critice, precum nichel, cobalt, mangan și elemente din pământuri rare, care sunt esențiale pentru o gamă largă de produse, de la smartphone-uri și baterii până la avioane de vânătoare.

Unele dintre cele mai mari zăcăminte neexploatate din lume se află la adâncimi mari sub suprafața oceanului, în locuri precum zona Clarion-Clipperton, lângă Hawaii, în Pacific. Acest lucru a stârnit interesul guvernelor și corporațiilor pentru exploatarea minieră a fundului mării.

Extragerea mineralelor critice din fundul mării ar putea contribui la satisfacerea cererii într-un moment în care China controlează o mare parte din aprovizionarea globală cu minerale critice. Însă ecosistemele din adâncurile mării sunt puțin cunoscute, iar perturbările cauzate de exploatarea minieră ar avea consecințe necunoscute asupra sănătății oceanelor.

Patruzeci de țări susțin în prezent interzicerea sau suspendarea exploatării miniere în adâncurile mării până când riscurile vor fi mai bine înțelese. Aceste preocupări se adaugă tensiunilor geopolitice: majoritatea mineralelor din adâncurile marine se află în apele internaționale, unde concurența pentru acces și profituri ar putea deveni un alt front în rivalitatea globală.

Autoritatea Internațională pentru Fundul Mării a fost creată în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării pentru a gestiona resursele fundului mării, dar eforturile sale de a stabili norme obligatorii în materie de exploatare minieră au stagnat. Statele Unite nu au ratificat niciodată convenția, iar administrația Trump încearcă acum să accelereze propriile autorizații pentru a eluda procesul internațional și a accelera exploatarea minieră în apele adânci din zone care se află în afara jurisdicțiilor naționale.

În acest context, o coaliție informală de grupuri și companii interesate de această problemă s-a alăturat guvernelor naționale în solicitarea unei pauze în exploatarea minieră în adâncuri. În același timp, unele companii de asigurări au refuzat să asigure proiecte de exploatare minieră în adâncuri.

Presiunea exercitată de grupurile externe nu va elimina concurența pentru resursele de pe fundul mării, dar poate influența comportamentul prin creșterea costurilor asociate acțiunilor pripite, fără o evaluare atentă a riscurilor. De exemplu, Norvegia a suspendat recent licențele de exploatare minieră în apele adânci până în 2029, în timp ce BMW, Volvo și Google s-au angajat să nu achiziționeze metale produse din minele din apele adânci până când riscurile pentru mediu nu vor fi mai bine înțelese.

Pescuitul excesiv: când concurența depășește nivelul de cooperare

În ultimele decenii, flotele de pescuit au extins aria de acțiune și durata activității, ceea ce a dus la pescuitul excesiv în multe zone. Pentru comunitățile costiere, rezultatul poate fi prăbușirea stocurilor de pește, amenințarea locurilor de muncă din sectorul pescuitului și prelucrării și degradarea ecosistemelor marine, ceea ce face zonele costiere mai puțin atractive pentru turism și recreere. Când stocurile scad, prețurile produselor din pește și fructe de mare cresc.

Spre deosebire de exploatarea minieră în adâncuri sau transportul maritim în Arctica, pescuitul excesiv stimulează cooperarea la mai multe niveluri.

Foto: Profimedia Images

În 2025, un număr semnificativ de țări au ratificat Tratatul privind marea liberă, care stabilește un cadru juridic pentru crearea de zone marine protejate în apele internaționale, care ar putea oferi speciilor șansa de a se reface. Între timp, mai multe țări au încheiat acorduri cu vecinii lor pentru a gestiona împreună pescuitul.

De exemplu, Uniunea Europeană și Regatul Unit sunt pe cale să finalizeze un acord pentru stabilirea cotelor pentru flotele care operează în apele în care stocurile de pește sunt comune.

De asemenea, Norvegia și Rusia au stabilit cote anuale pentru Marea Barents, în încercarea de a limita pescuitul excesiv. Aceste eforturi conduse de guverne sunt întărite de alte forme de diplomație care funcționează în afara guvernului.

Inițiativele bazate pe piață, precum certificarea Marine Stewardship Council, stabilesc standarde comune de sustenabilitate pe care companiile de pescuit trebuie să le respecte. Mulți retaileri importanți caută această certificare atunci când fac achiziții. Site-uri web precum Global Fishing Watch monitorizează activitatea de pescuit în timp aproape real, oferind guvernelor și grupurilor de advocacy date pentru a lua măsuri.

În ansamblu, aceste eforturi fac mai dificilă ascunderea pescuitului ilegal.

Capacitatea țărilor de a colabora pentru a actualiza cotele, a partaja date și a aplica regulile, pe măsură ce încălzirea oceanelor modifică locurile în care se găsesc stocurile de pește și cererea continuă să crească, va determina dacă pescuitul excesiv poate fi oprit.

Editor : C.A.