Bază italiană din Kurdistanul Irakian, vizată de o rachetă. Reacția Romei: „Militarii noştri sunt teferi şi nevătămaţi în buncărul lor”

O rachetă a lovit în timpul nopții o bază italiană din Erbil, în Kurdistanul Irakian. Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a condamnat joi bombardamentul care nu s-a soldat cu victime.

„Condamn ferm atacul asupra bazei italiene din Erbil. Tocmai am vorbit cu ambasadorul nostru în Irak şi, din fericire, toţi militarii noştri sunt teferi şi nevătămaţi în buncărul lor”, a transmis Tajani pe X.

„Îmi exprim solidaritatea şi recunoştinţa mea pentru serviciul pe care îl prestează zilnic în slujba ţării lor”, adaugă ministrul italian de externe.

Italia are în prezent aproximativ 300 de soldați în Erbil, unde sunt implicați în instruirea forțelor de securitate kurde.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, regiunea autonomă Kurdistan şi capitala sa Erbil, în nordul ţării, au suferit multiple atacuri atribuite facţiunilor pro-iraniene.

Majoritatea acestor atacuri au fost neutralizate de apărarea antiaeriană.

Italia şi-a nuanţat treptat poziţia faţă de intevenţia americao-israeliană din Iran, apropiindu-se tot mai mult de cea exprimată de liderii europeni, deşi premierul de dreapta Giorgia Meloni este considerată o apropiată a lui Donald Trump.

Miercuri, ea s-a alăturat reacţiei negative din ce în ce mai puternice a Europei împotriva atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului. Potrivit Politico, liderul de dreapta a emis cea mai puternică condamnare a războiului de până acum în declaraţiile făcute în faţa parlamentului de la Roma, unde a descris campania militară din Orientul Mijlociu ca parte a unei tendinţe crescânde de intervenţii „în afara sferei de aplicare a dreptului internaţional”, recunoscând în acelaşi timp ameninţarea pe care Teheranul o reprezintă pentru securitatea regională.

În ultima săptămână, premierul spaniol Pedro Sanchez, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul olandez Rob Jetten şi-au exprimat, în diferite grade, opoziţia faţă de războiul purtat de SUA şi Israel împotriva regimului clerical de la Teheran.

