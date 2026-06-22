Bazinul reflectorizant din fața Memorialului Lincoln, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Washingtonului, se confruntă din nou cu probleme la scurt timp după o renovare de 13 milioane de dolari. Apa a devenit verde din cauza algelor, iar noul strat de vopsea începe să se desprindă. Președintele Donald Trump susține că monumentul a fost și ținta unor acte de vandalism și a anunțat că lucrările de reparații vor începe imediat.

În ciuda unei renovări recente de mai multe milioane de dolari, care a inclus și aplicarea unui nou strat de vopsea albastră, structura istorică continuă să aibă probleme, cea mai vizibilă fiind proliferarea algelor care au colorat apa într-o nuanță intensă de verde.

Potrivit lui Trump, bazinul ar putea fi golit și reumplut pentru a doua oară în această lună. Președintele a survolat duminică zona cu elicopterul, în drum spre Washington după o vizită la Camp David.

Declarațiile vin în contextul în care Trump susține că vopseaua bazinului a fost deteriorată de vandali înaintea aniversării a 250 de ani de la Ziua Independenței Statelor Unite, sărbătorită pe 4 iulie.

Procurorul federal al Washingtonului, Jeanine Pirro, a promis că orice persoană găsită vinovată de deteriorarea bazinului va fi urmărită penal cu maximă fermitate. „Oricine vandalizează sau încearcă să vandalizeze va avea de-a face cu sistemul de justiție penală din Washington”, a declarat ea pentru Fox News duminică.

Potrivit unui oficial de rang înalt din administrația Trump, cinci persoane au fost arestate pentru vandalism, iar alte cinci au primit citații din partea poliției în noaptea de sâmbătă.

În total au fost întocmite 14 rapoarte ale poliției, a declarat oficialul pentru CBS. Printre incidente se numără și cazul unei persoane despre care Trump a afirmat că a folosit o lamă pentru a produce „o tăietură de aproximativ 76 de metri în frumoasa fațadă” a bazinului.

Bazinul reflectorizant, construit în anii 1920 și care se întinde pe 619 metri între Memorialul Lincoln și Monumentul Washington, s-a confruntat de-a lungul timpului cu infiltrații, degradare structurală, conducte defecte, proliferarea algelor și acumularea excrementelor de păsări.

Însă, în ciuda renovării recente, ordonate de Trump, estimate la 13 milioane de dolari, bazinul continuă să fie afectat de alge și, mai recent, de probleme legate de vopsea. Vizitatorii și presa au arătat cum bucăți din noul strat de vopsea care acoperă fundul bazinului au început să se desprindă.

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Duminică, Trump a scris pe Truth Social că „lucrările pentru repararea Bazinului reflectorizant grav vandalizat vor începe imediat”. „Tocmai l-am inspectat și nu am putut decât să-mi spun mie însumi și celor din jur: WOW, cine ar putea face așa ceva? OAMENI BOLNAVI, DEREGLAȚI!”, a scris el.

Potrivit jurnaliștilor care îl însoțeau pe Trump, mesajul a fost publicat în timp ce elicopterul prezidențial se apropia de Casa Albă, la întoarcerea de la reședința prezidențială Camp David din statul Maryland, unde și-a petrecut weekendul. Trump nu a vizitat bazinul la sol și pare că l-a inspectat exclusiv din aer.

De ce s-a înverzit Bazinul reflectorizant recent renovat?

Vineri, poliția a arestat un fost sportiv olimpic, acuzându-l că a vandalizat bazinul. Campionul la canoe David „Davey” Hearn a declarat pentru BBC că doar a atins vopseaua care se desprindea, „nu a distrus, rupt, sfâșiat, desprins sau îndepărtat nicio parte” a stratului de vopsea.

„Starea bazinului reflectorizant nu s-a schimbat”, a insistat el. „Nu a fost afectat. Era în aceeași stare înainte să ajung acolo și după ce am plecat.” El a calificat arestarea drept o „urmărire penală arbitrară și abuzivă”.

Oficialii folosesc substanțe chimice, inclusiv, potrivit relatărilor, peroxid de hidrogen, pentru a combate înflorirea algelor verzi care s-au dezvoltat după reumplerea bazinului, în urma lucrărilor de vopsire efectuate la începutul acestei luni. În weekend, un jurnalist a observat un pui de rață mort plutind în bazin. Nu este clar cum a murit animalul și nici dacă decesul are legătură cu lucrările desfășurate acolo.

Rosalina Stancheva Christova, profesoară de ecologie acvatică la Universitatea George Mason și specialistă în studiul algelor, a prelevat o probă de apă din bazin pe 16 iunie și a confirmat că algele verzi aparțin genului Desmodesmus, care este „absolut inofensiv” pentru oameni și animale.

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Totuși, există îngrijorări că păsările ar putea aduce alte tipuri de alge purtătoare de bacterii periculoase. „Aceste ecosisteme sunt foarte dinamice, iar compoziția algelor se schimbă extrem de rapid”, a explicat Christova, adăugând că bazinul ar trebui monitorizat permanent „pentru a se ști ce organisme trăiesc acolo”.

Editor : M.I.