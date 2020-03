BBC: Situaţia din India se poate transforma într-o tragedie umană din cauza pandemiei de coronavirus

India, o țară cu 1,3 miliarde de oameni, a confirmat peste 1.200 de cazuri de coronavirus, iar populația se așteaptă la ce este mai rău. Corespondenţii BBC au luat legătura telefonic cu câţiva oameni, care au povestit şi descris situaţia actuală.

În India a fost decretată stare de urgenţă, iar cei 1,3 miliarde de cetăţeni trebuie să respecte acum măsurile stricte impuse de autorităţi pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Oamenii nu au voie să iasă din casă decât pentru a-şi cumpăra alimente estenţiale sau medicamente. Transportul public a fost suspendat, foarte multe firme şi fabrici au fost închise, iar adunările publice sunt interzise.

„Milioane de muncitori fug din oraşele închise şi se refugiază în satele de unde provin. Aceştia sunt colonoana vertebrală a economiei mari din India. Ei construiesc case, gătesc mâncare, livrează mâncare, fabrică maşini, se ocupă cu instalaţiile sanitare. Am mers ziua şi noaptea. Ce opţiune am avut? Am bani puţini şi am rămas aproape fără mâncare”, a spus un cetăţean indian, pentru BBC.

Corespondenții BBC relatează că situaţia din India nu arată foarte bine, iar totul se poate transforma într-o tragedie umană, dacă situaţia pandemiei de coronvirus se va înrăutăţi. Guvernul Modi pare că nu a prevăzut amploarea migrației, mai comentează sursa citată, amintind că autoritățile au îndemnat oamenii să nu plece din capitală, promițând că va plăti chiriile muncitorilor.

India are 1.251 de cazuri oficiale de infecţie cu noul coronavirus, însă experţii se tem că numărul real este mult mai mare din cauza numărului redus de testări. Epidemia din această ţară - una dintre cele mai dens populate din lume - ar putea duce la o catastrofă, spun specialiştii.

„India merge pe jos acasă”

În acest context, distanțarea socială este un privilegiu, mai ales pentru milioanele de oameni săraci care locuiesc în cartiere aglomerate și trebuie să muncească zilnic pentru a asigura hrana familiilor lor.

Imaginile cu exodul muncitorilor sunt dramatice, de la copii de câțiva ani, la femei de 90 de ani. Potrivit BBC, acestea aduc aminte de fuga refugiaților de la partiția sângeroasă din 1947, când aproximativ 15 milioane de oameni au migrat în Pakistan.

Foarte mulți oameni n-au mai prins cursele de autobuz și-așa pline. „India merge pe jos acasă”, a titrat un ziar din această țară.

Este și cazul unui muncitor în construcții, care împreună cu copilul său de 5 ani se îndreaptă pe jos spre casă, un drum de circa 700 de kilometri. „Atunci când soarele apune, ne oprim și dormim”, a spus bărbatul.

Unii dintre ei însă nu mai ajung acasă. Un bărbat de 39 de ani care a pornit într-o călătorie de 300 de kilometri a acuzat dureri în piept, s-a prăbușit la pământ și a murit pe loc.

Un alt bărbat, în vârstă de 62 de ani, tocmai părăsise spitalul, iar când a ajuns în sfârșit acasă a căzut jos și a murit de epuizare.

„Vom muri înainte să ne lovească coronavirusul”, a spus un tânăr de 26 de ani, muncitor într-o fabrică de automobile.

Presa britanică concluzionează că ceea ce pare a fi o carantină pentru salvarea vieților se poate transforma într-o criză umanitară.

