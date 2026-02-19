Live TV

Belarus voia să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace, dar nu a obținut vize pentru SUA: „Se pune o întrebare validă”

Data publicării:
Maxim Rîjzenkov
Maxim Rîjzenkov, ministrul belarus de Externe. Foto: Profimedia

Belarus, un aliat apropiat al Rusiei rareori invitat la întâlniri internaționale, a anunțat, joi, că intenționa să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, la Washington, dar nu a reușit să obțină vizele necesare, informează Reuters.

Belarus a fost mult timp supusă sancțiunilor occidentale din cauza statutului său în ceea ce privește drepturile omului, iar măsurile punitive au fost intensificate după ce președintele Aleksandr Lukașenko a permis ca teritoriul țării sale să fie folosit pentru invazia Moscovei în Ucraina din 2022.

Trump a făcut pași diplomatici către Belarus, renunțând la unele sancțiuni în schimbul eliberării deținuților considerați prizonieri politici de către țările occidentale.

Ministrul belarus de Externe, Maxim Rîjzenkov, trebuia să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace, a declarat ministerul de resort, iar partea americană a fost informată în mod corespunzător.

„Cu toate acestea, în ciuda îndeplinirii tuturor procedurilor necesare din partea noastră, delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele”, a precizat ministerul într-un comunicat.

„În această situație, se pune o întrebare validă - despre ce fel de pace și despre ce fel de secvență de pași vorbim dacă organizatorii nu pot îndeplini nici măcar formalitățile de bază pentru ca noi să putem participa?”

Ministerul a declarat că invitația lui Trump de a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace fusese trimisă inițial lui Lukașenko.

Lukașenko, aflat la putere din 1994, a fost de acord luna trecută să se alăture Consiliului pentru Pace - o invitație adresată de SUA ca parte a procesului său de normalizare care implică eliberarea prizonierilor.

Trump l-a numit pe Lukașenko un lider „foarte respectat” - o descriere care o contrazice pe cea făcută de liderii opoziției din Belarus, exilați, care îl denunță drept dictator.

Reprezentanții a 47 de națiuni au participat la reuniunea Consiliului, propus de Trump în septembrie, când și-a anunțat planul de a pune capăt războiului Israelului în Gaza. Ulterior, el a precizat că mandatul organismului se va extinde pentru a aborda și alte conflicte la nivel mondial.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
2
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
putin bucuresti
3
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan
Nicușor Dan: „Avem o miză importantă de securitate. Suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei”
profimedia-1076492178
De ce a ales Nicușor Dan să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace și nu a mers la Davos sau la Munchen
FED DECLARATII NICUSOR 190226_00498
Nicușor Dan a vorbit la Consiliul pentru Pace cu Rubio, Kushner și Witkoff: „Chestiunile serioase se discută la nivel diplomatic”
profimedia-1001270303
Cinci țări vor oferi trupe pentru forța internațională din Gaza. Trump: „Fiecare dolar cheltuit este o investiţie în stabilitate”
infantino foto x
Preşedintele FIFA, prezent la Consiliul pentru Pace. Infantino i-a acordat șefului de la Casa Albă un premiu pentru pace
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-31 221640
Fostul prinț Andrew a fost eliberat din arest. Imagini cu fratele...
Donald Trump
Donald Trump a prelungit cu încă un an unele sancțiuni ale SUA...
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
Transportoare blindate
Țara europeană care ia în considerare să-şi mărească armata cu peste...
Ultimele știri
U2, Ed Sheeran și trupa ucraineană Antitila au lansat împreună videoclipul piesei „Yours Eternally”
Fostul prinț Andrew a fost eliberat din arest și va fi judecat în libertate. El este anchetat după dezvăluirile din dosarul Epstein
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul trecut”. Ce spune despre imaginea României în SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic 😢
Fanatik.ro
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Boala care face ravagii în România! Numărul cazurilor a crescut de 62 de ori într-un singur an: „Este...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...