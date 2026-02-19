Belarus voia să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace, dar nu a obținut vize pentru SUA: „Se pune o întrebare validă”

Belarus, un aliat apropiat al Rusiei rareori invitat la întâlniri internaționale, a anunțat, joi, că intenționa să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, la Washington, dar nu a reușit să obțină vizele necesare, informează Reuters.

Belarus a fost mult timp supusă sancțiunilor occidentale din cauza statutului său în ceea ce privește drepturile omului, iar măsurile punitive au fost intensificate după ce președintele Aleksandr Lukașenko a permis ca teritoriul țării sale să fie folosit pentru invazia Moscovei în Ucraina din 2022.

Trump a făcut pași diplomatici către Belarus, renunțând la unele sancțiuni în schimbul eliberării deținuților considerați prizonieri politici de către țările occidentale.

Ministrul belarus de Externe, Maxim Rîjzenkov, trebuia să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace, a declarat ministerul de resort, iar partea americană a fost informată în mod corespunzător.

„Cu toate acestea, în ciuda îndeplinirii tuturor procedurilor necesare din partea noastră, delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele”, a precizat ministerul într-un comunicat.

„În această situație, se pune o întrebare validă - despre ce fel de pace și despre ce fel de secvență de pași vorbim dacă organizatorii nu pot îndeplini nici măcar formalitățile de bază pentru ca noi să putem participa?”

Ministerul a declarat că invitația lui Trump de a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace fusese trimisă inițial lui Lukașenko.

Lukașenko, aflat la putere din 1994, a fost de acord luna trecută să se alăture Consiliului pentru Pace - o invitație adresată de SUA ca parte a procesului său de normalizare care implică eliberarea prizonierilor.

Trump l-a numit pe Lukașenko un lider „foarte respectat” - o descriere care o contrazice pe cea făcută de liderii opoziției din Belarus, exilați, care îl denunță drept dictator.

Reprezentanții a 47 de națiuni au participat la reuniunea Consiliului, propus de Trump în septembrie, când și-a anunțat planul de a pune capăt războiului Israelului în Gaza. Ulterior, el a precizat că mandatul organismului se va extinde pentru a aborda și alte conflicte la nivel mondial.

Editor : Ș.R.