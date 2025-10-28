Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a dat instrucțiuni armatei să lanseze imediat atacuri „puternice” asupra Fâșiei Gaza, potrivit unui comunicat al biroului său, citat de BBC.

ACTUALIZARE 19:06 Aripa armată a Hamas a declarat că amână predarea cadavrului unui alt ostatic, programată pentru marți seara, după ceea ce a numit „încălcări” israeliene ale armistițiului negociat de SUA.

Anunțul Hamas a venit la câteva minute după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să efectueze lovituri intense asupra Fâșiei Gaza, acuzând militanții de încălcarea acordului de armistițiu.

„Vom amâna predarea care era programată pentru astăzi din cauza încălcărilor ocupanților”, a declarat Brigada Ezzedine Al-Qassam într-un comunicat, adăugând că orice „escaladare israeliană va împiedica căutarea, excavarea și recuperarea cadavrelor”, potrivit The Guardian.

Știrea inițială. Declarația lui Benjamin Netanyahu vine în contextul în care Israelul afirmă că sicriul predat luni de Hamas nu conținea trupul unui alt ostatic mort.

Testele medico-legale au arătat că rămășițele aparțineau lui Ofir Tzarfati, al cărui cadavru a fost recuperat de forțele israeliene la sfârșitul anului 2023, și nu unuia dintre cei 13 ostatici decedați care se află încă în Gaza, a declarat biroul său.

Acesta a acuzat Hamas de o „încălcare clară” a acordului de încetare a focului din Gaza, încheiat în urmă cu două săptămâni. Hamas nu a făcut niciun comentariu imediat.

Grupul a declarat că se angajează să respecte acordul negociat de SUA, Egipt, Qatar și Turcia, dar că are nevoie de ajutor pentru a găsi rămășițele îngropate sub dărâmăturile lăsate de doi ani de război.

Hamas acuză Israelul că „fabrică pretexte”

Într-o declarație făcută după anunțul lui Netanyahu, Hamas a acuzat Israelul că încearcă să „fabrice pretexte în vederea pregătirii unor noi măsuri agresive” în Gaza.

Hamas afirmă că Israelul obstrucționează eforturile de căutare a cadavrelor în Fâșie și solicită mediatorilor să „permită organismelor relevante să își îndeplinească sarcinile umanitare, fără a ține cont de calcule politice și agresive”.

