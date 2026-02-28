Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un discurs înregistrat către națiune, afirmând că atacurile comune ale SUA și Israelului împotriva Iranului vor permite poporului iranian să răstoarne regimul și să instaureze un „Iran liber, care să caute pacea”, potrivit BBC.

„Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă, Israelul și Statele Unite au demarat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran.

Îi mulțumesc marelui nostru prieten, președintele Donald Trump, pentru leadershipul său istoric. De 47 de ani, regimul ayatollahului strigă Moarte Israelului, Moarte Americii.

A vărsat sângele nostru, a ucis mulți americani și și-a masacrat propriul popor. Acest regim terorist ucigaș nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate.

Acțiunea noastră comună va crea condițiile necesare pentru ca curajosul popor iranian să-și ia destinul în propriile mâini.

A sosit momentul ca toate segmentele poporului iranian – persanii, kurzii, azerii, baluchii și ahwazii – să se elibereze de jugul tiraniei și să creeze un Iran liber și pașnic.

Fac apel la voi, cetățenii Israelului, să ascultați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. În zilele următoare, în cadrul operațiunii Răgetul leului, vom avea cu toții nevoie de rezistență și tărie de caracter.

Împreună vom rezista, împreună vom lupta și împreună vom asigura eternitatea Israelului”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului.

Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii.

Atacul, desfășurat sub numele „Roaring Lion” (Răgetul Leului, n.r.), care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice. Operațiunea este prevăzută să dureze mai multe zile.

